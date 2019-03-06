Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek

Gelen son haberlere bakılırsa Oppo önümüzdeki Nisan ayında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Söz konusu cihazın 10x optik zoom özelliğine sahip üst sınıf veya amiral gemisi seviyesinde bir telefon olacağı söyleniyor.

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Bugün Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Weibo'da gizemli telefonun Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağını söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca cihazla ilgili başka bilgiler de paylaştı.

Yeni telefon Oppo Find Z mi olacak?

Yiren'in Weibo gönderisinde Oppo'nun bir sonraki amiral gemisinin 4.065 mAh kapasiteli büyük bir pil ile geleceği yazıyor. Ayrıca 10x hibrit zoom teknolojisine sahip olacağı da onaylandı. Ancak Oppo Find X'in devamı olarak mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Şubat ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurarak Oppo Find Z isminin tescilini yaptırmıştı. Dolayısı ile yaklaşan Snapdragon 855'li akıllı telefonun Oppo Find Z olarak adlandırılabileceği söyleniyor.

https://www.weibo.com/6561912289/HjESudh9W