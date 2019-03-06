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Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek

Çinli teknoloji devi Oppo yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. Şirketin başkan yardımcısı, cihazın 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh kapasiteli pile sahip olacağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Gelen son haberlere bakılırsa Oppo önümüzdeki Nisan ayında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Söz konusu cihazın 10x optik zoom özelliğine sahip üst sınıf veya amiral gemisi seviyesinde bir telefon olacağı söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "İkinci nesil Google Glass yolda"
Bugün Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Weibo'da gizemli telefonun Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağını söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca cihazla ilgili başka bilgiler de paylaştı.

Yeni telefon Oppo Find Z mi olacak?

Yiren'in Weibo gönderisinde Oppo'nun bir sonraki amiral gemisinin 4.065 mAh kapasiteli büyük bir pil ile geleceği yazıyor. Ayrıca 10x hibrit zoom teknolojisine sahip olacağı da onaylandı. Ancak Oppo Find X'in devamı olarak mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
Çinli teknoloji devi Şubat ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurarak Oppo Find Z isminin tescilini yaptırmıştı. Dolayısı ile yaklaşan Snapdragon 855'li akıllı telefonun Oppo Find Z olarak adlandırılabileceği söyleniyor.

https://www.weibo.com/6561912289/HjESudh9W Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mpolat35 2 ay
Oppo zaten Xaomi ve Meizu dan daha kaliteli telefonlar yapıyor. Fiyatı biraz daha pahalı ama özgün telefonlar çıkarıyorlar. İlk pop up kamerasınıda onlar yapmıştı sanırım. Çin'deki pazar payının lideri adamlar.
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V4LKyR 2 ay
Şu firmaların ürünleri işte gerçek inovatif ürünler...
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borukuzen 2 ay
Mobil tarafta Huawei'nin ardından Oppo da vitesi yükseltti. Android firmalarında ciddi bir gelişim var. Bu yapilan hamlelere Apple, acaba ne ölçüde cevap verecek...
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SkyTech74 2 ay
S9 ile takasa hazırım.
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