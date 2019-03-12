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Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı

Huawei Nova 4e modelinin 14 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. Etkinliğe bu kadar kısa bir süre kalmışken cihazın üç farklı renk seçeneğine ait görseller ortaya çıktı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı
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Huawei için Mart ayı oldukça yoğun geçecek. 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikte yeni P30 serisinin tanıtılacağı açıklandı. Ancak bu lansmandan önce ilk olarak 14 Mart tarihinde Huawei Nova 4e modelini göreceğiz. Global pazara P30 Lite adıyla sunulması beklenen Huawei Nova 4e’nin üç farklı renk seçeneğinin görüntüleri ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek"

Su damlası çentik ve arka parmak izi sensörü

Ortaya çıkan görseller daha öncesinde gördüğümüz kılıf sızıntılarını doğrular nitelikte. Su damlası çentik tasarımıyla gelen Huawei Nova 4e, arka tarafında üçlü kamera paketi ve parmak izi sensörü bulunduruyor. Arka kamera paketi sırasıyla 24 MP, 8MP ve 2 MP sensöre sahip. 8 MP yardımcı kamera ultra geniş açı, 2 MP yardımcı kamera ise derinlik algılama işlemi için kullanılacak. Ek olarak beyaz, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip üç modelin görselinin de bulunduğunu belirtelim.

Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı
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Huawei Nova 4e modelinin 6.15 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde ekran ile gelmesi bekleniyor. Kirin 710’dan gücünü alacak cihaza 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama eşlik edecek. Batarya kapasitesi ise 3340 mAh boyutunda. Son olarak su damlası çentik içerisinde bulunan 32 MP öz çekim kamerasını hatırlatalım. Yani Huawei Nova 4e’nin selfie odaklı bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz.


https://www.gsmarena.com/huawei_nova_4e_press_renders_leak_showing_off_waterdrop_notch_and_triple_rear_cameras-news-35967.php Yorum Yaz
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cemus 2 ay
bunun normal modeli olan Nova 4 iyi ama yurt içinde satışı yok maalesef
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inifiesta 2 ay
Samsung Galaxy A30'a çok benzettim. Gerçi hepsi birbirinin aynısı da neyse.
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Periah 2 ay
Çin'in engellemeleri iyi Çin guclenirse herkesin başına bela olacak. Çin yerine başka bir yeni gücün çıkması beklenmeli.
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Lithaunans 2 ay
sosyal kullanım odaklı çok güzel bir telefon yanlız batarya biraz büyük olmalıydı.
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kırmızı panda 2 ay
En azından hızını arttırıp Kirin 712 olarak sürün piyasaya. Önce 659 şimdi 710, adamlar her sene 1 orta ve 1 üst seviye işlemci üretip her cihaza aynı işlemciyi basıyor.
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foreveriphone 2 ay
Bu da delinin şeyini tuttuğu gibi tutturmuş bir kirin 710 nemkadar Light model varsa dayıyor.Qualcomm 660 ile bile zor başediyor bu işlemci ve gpu su.Kirin 800 çıkar bir de farklılık olsun.Kirin 980'nin üstü çıkmadan 710'un da üstü çıkmayacak belli oldu.
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