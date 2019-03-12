Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı

Huawei için Mart ayı oldukça yoğun geçecek. 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikte yeni P30 serisinin tanıtılacağı açıklandı. Ancak bu lansmandan önce ilk olarak 14 Mart tarihinde Huawei Nova 4e modelini göreceğiz. Global pazara P30 Lite adıyla sunulması beklenen Huawei Nova 4e’nin üç farklı renk seçeneğinin görüntüleri ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek"

Su damlası çentik ve arka parmak izi sensörü

Ortaya çıkan görseller daha öncesinde gördüğümüz kılıf sızıntılarını doğrular nitelikte. Su damlası çentik tasarımıyla gelen Huawei Nova 4e, arka tarafında üçlü kamera paketi ve parmak izi sensörü bulunduruyor. Arka kamera paketi sırasıyla 24 MP, 8MP ve 2 MP sensöre sahip. 8 MP yardımcı kamera ultra geniş açı, 2 MP yardımcı kamera ise derinlik algılama işlemi için kullanılacak. Ek olarak beyaz, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip üç modelin görselinin de bulunduğunu belirtelim.

Huawei Nova 4e modelinin 6.15 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde ekran ile gelmesi bekleniyor. Kirin 710’dan gücünü alacak cihaza 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama eşlik edecek. Batarya kapasitesi ise 3340 mAh boyutunda. Son olarak su damlası çentik içerisinde bulunan 32 MP öz çekim kamerasını hatırlatalım. Yani Huawei Nova 4e’nin selfie odaklı bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_4e_press_renders_leak_showing_off_waterdrop_notch_and_triple_rear_cameras-news-35967.php