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Razer da kripto madencilik işine giriyor

Eğer oyun bilgisayarınızı uzun bir süre bekleme moduna alıyorsanız Razer’ın size bir teklifi var. Razer Softminer kripto madencilik yapsın siz de Silver parası kazanın.
5 ay
5,3b
1
1
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Güçlü ekran kartlarının oyun dışında âtıl bir şekilde beklemesi üreticilerin değerlendirmek istediği bir konu haline geldi. Asus’tan sonra Razer da kullanmadığınız zamanlarda ekran kartınızın madencilik yapmasını istiyor.

Razer Softminer nedir?

Razer Softminer adıyla kullanıma sunulan yazılım adından da anlaşılacağı üzere bilgisayarınızda kripto para madenciliği yapacak ve karşılığında size Razer Silver oyun içi kredi verecek. Yani herkes kazanmış olacak gibi görünüyor ancak öyle değil.

Razer Softminer yazılımı hakkında bilgi verecek olursak Gamma Now ödüllü madencilik platformunu temel aldığını söyleyebiliriz. Razer bu platformun en önemli ortaklarından ve yatırımcılarından. Gamma Now sisteminizi madencilik için kullanıyor ve karşılığında size ödül puanları veriyor.

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Hali hazırda Gamma Now ücretsiz olarak indiriliyor ve bekleme modunda madencilik yapıyor. Yani farenizi oynatsanız bile madencilik süreci durduruluyor (en azından söylenen böyle). Ekran kartınızın gücüne göre madencilikten Steam puanı kazanıyorsunuz ve mağazada değerlendirebiliyorsunuz.

Gamma Now potansiyeli olan bir çözüm ve farklı yatırımcılar tarafından da destekleniyor. Gelecekte sisteminizin gücünü kullanarak bilimsel araştırmalar için çoklu bilgisayar kümesi oluşturabilecek. Yine güç gerektiren örneğin bir video işleme işini bağlı bilgisayarlara bölüştürerek hızlıca yapılmasını sağlayacak.

Razer Softminer tarafına geçersek oyuncular sistem boştayken bu yazılımı çalıştıracak ve günde 500 Silver parasına kadar kazanabilmek mümkün olacak. Bununla birlikte kazanılan paraların 12 ay sonra geri alınması durumu var. Yani hemen harcamak gerekiyor. Razer mağazasında en uygun fiyatlı ürünler bile 21000 Silver parası. Yani 40 gün boyunca madencilik yapmak gerekiyor. Daha pahalı ürünler için gün sayısı artıyor ancak bu kez de 12 ay sınırını aşıyorsunuz.

Diğer taraftan Razer bu işten ne kadar kazanacak merak konusu. Oyuncuların 40 günde 10$-15$ kazanabildiği bir süreçte kripto paranın değerinin arttığını varsayarsak Razer daha avantajlı duruma geçiyor.

 

https://www.techpowerup.com/250588/razer-wants-to-mine-crypto-on-your-pc-in-return-for-loyalty-rewards Yorum Yaz
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burakdc 5 ay en beğenilen
Aslında bu krıpto madenciliğinin sona geldiğinin en büyük gostergesidir cünkü bu işi severek yapan kımse kalmadı insanlara oyun içi kredi kazandırmak için Asus ve Razer bu işe girmiş. Yapıla bilecek birsey olsa bu tip firmalara karşı tavır koyalım diyecem ama bu uygulana bilir bisey degil biliyorum. Haberdede anlatıldığı gibi aslında birsey vermiyorlar 40 gun boyunca 10-15 dolar kazanıyorsunuz. Sonucta 40 gun boyunca fazladan elektrık harcıyorsunuz fazladan bileşenleriniz yıpranıyor sadece ekrankartı degil islemci ve ramlar de sabit diske bisey yazarmı bilmiyorum ama yazıyorsa ssd kullanalara simdiden gecmiş olsun. Hadi onu gectim millet 2-3 FPS nın konusunu yapıyor dusunsenıze arka planda koca bır yazılım calısyor mınıng yazılımı ne ıs yaptıgıda bellı degıl. Korkutucu olan bır dıger yonu ıse sısteme antı vırus yukledın dıyelım. anti virus programın davranıs bıcımını ıstenmeyen davranıs olarak algılacak sonra sende kendınden emın bır sekılde bu programın exesını kontrol dısı bırakıcaksın ama bununla bırlıkte bu yontemı kullanan bır cok fırmada olacak mesela ASUS ıda baska exe derken sistem sistikçe sisecek sen bilgisayarı kullanamıcan reklamlar yolu ıle mınıng yapanlarda senın antı vırusten verdıgın ızınler sayesınde madencılık yapacak ozman rtx2080 le ancak csgo oynaya bıleceksın olay bu. Donanım firmaları illakide biz bu isi sizin kartlarla yapacaz diyorlarsa ozman mining yapacak makinaları isteyene bedava vercecekler bu kadar basit. Benim paramla aldıugım karttan sen para kazanacaksın bu mantık dısı bısey. kaldıkı madenciliği ben kendi rızamla yapmak istesem kartlar garanti dısı kaldıo diyorsun.
Aslında bu krıpto madenciliğinin sona geldiğinin en büyük gostergesidir cünkü bu işi severek yapan kımse kalmadı insanlara oyun içi kredi kazandırmak için Asus ...
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burakdc 5 ay en beğenilen
Aslında bu krıpto madenciliğinin sona geldiğinin en büyük gostergesidir cünkü bu işi severek yapan kımse kalmadı insanlara oyun içi kredi kazandırmak için Asus ve Razer bu işe girmiş. Yapıla bilecek birsey olsa bu tip firmalara karşı tavır koyalım diyecem ama bu uygulana bilir bisey degil biliyorum. Haberdede anlatıldığı gibi aslında birsey vermiyorlar 40 gun boyunca 10-15 dolar kazanıyorsunuz. Sonucta 40 gun boyunca fazladan elektrık harcıyorsunuz fazladan bileşenleriniz yıpranıyor sadece ekrankartı degil islemci ve ramlar de sabit diske bisey yazarmı bilmiyorum ama yazıyorsa ssd kullanalara simdiden gecmiş olsun. Hadi onu gectim millet 2-3 FPS nın konusunu yapıyor dusunsenıze arka planda koca bır yazılım calısyor mınıng yazılımı ne ıs yaptıgıda bellı degıl. Korkutucu olan bır dıger yonu ıse sısteme antı vırus yukledın dıyelım. anti virus programın davranıs bıcımını ıstenmeyen davranıs olarak algılacak sonra sende kendınden emın bır sekılde bu programın exesını kontrol dısı bırakıcaksın ama bununla bırlıkte bu yontemı kullanan bır cok fırmada olacak mesela ASUS ıda baska exe derken sistem sistikçe sisecek sen bilgisayarı kullanamıcan reklamlar yolu ıle mınıng yapanlarda senın antı vırusten verdıgın ızınler sayesınde madencılık yapacak ozman rtx2080 le ancak csgo oynaya bıleceksın olay bu. Donanım firmaları illakide biz bu isi sizin kartlarla yapacaz diyorlarsa ozman mining yapacak makinaları isteyene bedava vercecekler bu kadar basit. Benim paramla aldıugım karttan sen para kazanacaksın bu mantık dısı bısey. kaldıkı madenciliği ben kendi rızamla yapmak istesem kartlar garanti dısı kaldıo diyorsun.
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