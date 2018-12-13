Razer da kripto madencilik işine giriyor

Güçlü ekran kartlarının oyun dışında âtıl bir şekilde beklemesi üreticilerin değerlendirmek istediği bir konu haline geldi. Asus’tan sonra Razer da kullanmadığınız zamanlarda ekran kartınızın madencilik yapmasını istiyor.

Razer Softminer nedir?

Razer Softminer adıyla kullanıma sunulan yazılım adından da anlaşılacağı üzere bilgisayarınızda kripto para madenciliği yapacak ve karşılığında size Razer Silver oyun içi kredi verecek. Yani herkes kazanmış olacak gibi görünüyor ancak öyle değil.

Razer Softminer yazılımı hakkında bilgi verecek olursak Gamma Now ödüllü madencilik platformunu temel aldığını söyleyebiliriz. Razer bu platformun en önemli ortaklarından ve yatırımcılarından. Gamma Now sisteminizi madencilik için kullanıyor ve karşılığında size ödül puanları veriyor.

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Hali hazırda Gamma Now ücretsiz olarak indiriliyor ve bekleme modunda madencilik yapıyor. Yani farenizi oynatsanız bile madencilik süreci durduruluyor (en azından söylenen böyle). Ekran kartınızın gücüne göre madencilikten Steam puanı kazanıyorsunuz ve mağazada değerlendirebiliyorsunuz.

Gamma Now potansiyeli olan bir çözüm ve farklı yatırımcılar tarafından da destekleniyor. Gelecekte sisteminizin gücünü kullanarak bilimsel araştırmalar için çoklu bilgisayar kümesi oluşturabilecek. Yine güç gerektiren örneğin bir video işleme işini bağlı bilgisayarlara bölüştürerek hızlıca yapılmasını sağlayacak.

Razer Softminer tarafına geçersek oyuncular sistem boştayken bu yazılımı çalıştıracak ve günde 500 Silver parasına kadar kazanabilmek mümkün olacak. Bununla birlikte kazanılan paraların 12 ay sonra geri alınması durumu var. Yani hemen harcamak gerekiyor. Razer mağazasında en uygun fiyatlı ürünler bile 21000 Silver parası. Yani 40 gün boyunca madencilik yapmak gerekiyor. Daha pahalı ürünler için gün sayısı artıyor ancak bu kez de 12 ay sınırını aşıyorsunuz.

Diğer taraftan Razer bu işten ne kadar kazanacak merak konusu. Oyuncuların 40 günde 10$-15$ kazanabildiği bir süreçte kripto paranın değerinin arttığını varsayarsak Razer daha avantajlı duruma geçiyor.