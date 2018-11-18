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Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı

Huawei’nin ülkemizde de satışını yaptığı uygun fiyatlı P Smart modeli, 2019 için yenilenen özellikleriyle sızdırıldı. Damla çentik tasarımıyla güncellenen cihazın özelliklerine yakından bakalım.
6 ay
23,3b
1
12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı
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Huawei’nin uygun fiyatlı modeli P Smart, 2019 yılı için güncelleniyor. Firma, FCC (Federal İletişim Komisyonu) üzerine yaptığı sertifika başvurusunda yeni modelin özelliklerini gösterdi. Sızan görsel, cihazın tasarımı, özellikleri ve boyutları hakkında bir çok bilgiyi içeriyor.

Yılın tasarım modası “damla çentik”

Yenilenen cihaz, eski modeliyle kıyaslandığında fark edilen ilk değişimi tasarım noktasında oluyor. P Smart serisini çentik ile buluşturarak ekran gövde oranını daha da artırmak isteyen Huawei, P Smart (2019) için orta kısımda bulunan küçük bir ön kamera konumlandırmış. Su damlası çentik olarak adlandırılan bu yeni tasarım özelliğini birçok kullanıcı oldukça beğeniyor. Kısacası günümüz tasarım standartlarına uyan bir model bizi bekliyor.

Depolama kapasitesi ve tek sim/çift sim özelliklerine göre 4 farklı model ile geleceği öğrenilen P Smart (2019)’da 3GB RAM bulunacağı tahmin ediliyor. POT-LX3 kod adını taşıyan yeni cihaz, bir önceki modele göre 155.2x73.4 mm boyutlarıyla biraz büyümüş gözükse de 3320mAh bataryasıyla bu artışın sebebini açıklıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu"

Ek olarak XDA Developers'ın haberine göre cihazın Huawei'nin orta segment işlemcisi Kirin 710 ile gelmesi olası. 12 nanometre üretim süreci ile geliştirilen Kirin 710, performans noktasında Snapdragon platformunun 636 ve 660 modellerinin arasına yerleşiyor. Yine aynı kaynağa göre cihazın Avrupa fiyatı ise 199 Euro olacak.

Elde edilen bilgiler ile telefonun neye benzeyeceği aşağı yukarı belli olmuş oldu. Ancak tüm özellikleri öğrenebilmek için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_2019_fcc_3320mah_battery_32gb_and_64gb_storage-news-34278.php Yorum Yaz
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muratcan1981 6 ay
şu güne kadar hoşuma gidet tek telefon iphonex yeter büyük telefon istemiyoruz kenarları kaldırdın ekranı büyüttün ne anladık bu işten
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Circassian81 6 ay
Avrupa da 199 euro bizde 2599tl olur :(
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astegon 6 ay
Pofff yine mi 6"'den büyük cihaz. Yeter ya. 18:9 yaptılar ama ekran büyük kardeşim. Ben küçük ekranlı cihaz istiyorum. Yeminle piyasada cihaz kalmadı.
edit:typo
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|SteeL| 6 ay
iphone 8 boyutunda 5,3, yada 5,5 tam ekran 3500 veya 4000mah bataryalı bi telefon yapan yok piyasada :(
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egeandra 6 ay
tasarım köşeli olacaksa çok beğendim
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Technotronic 6 ay
Boyutu büyümüş. Küçük telefon sevenleride düşünsünler.
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Kayrabey 6 ay
Gelsin de görelim bakalım
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pikalos 6 ay
Allahtan Huawei ve Xaomi varda bu sıkıntılı dönemde millet adam gibi telefonları daha uygun fiyata alabiliyor.
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chtsydn 6 ay
standart bi huawei telefonuna benziyor, yenilemenin olayı ne anlayamadım. honor 8x bu bahsedilen özelliklerde yaklaşık olarak, aynısından bir tane daha yapmanın anlamı ne, sırf çentiği değiştirmek mi?
su damlası çentik de çok kötü görünüyor zaten
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Mirketsesii 6 ay
alt segment cihazların dahi 2000 lira seviyesine gelmesi çok üzücü. çok değil 3-4 sene önce amiral gemileri 2000 liraya satılırken çok yüksek fiyatlar diyorduk.
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