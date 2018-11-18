Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı

Huawei’nin uygun fiyatlı modeli P Smart, 2019 yılı için güncelleniyor. Firma, FCC (Federal İletişim Komisyonu) üzerine yaptığı sertifika başvurusunda yeni modelin özelliklerini gösterdi. Sızan görsel, cihazın tasarımı, özellikleri ve boyutları hakkında bir çok bilgiyi içeriyor.

Yılın tasarım modası “damla çentik”

Yenilenen cihaz, eski modeliyle kıyaslandığında fark edilen ilk değişimi tasarım noktasında oluyor. P Smart serisini çentik ile buluşturarak ekran gövde oranını daha da artırmak isteyen Huawei, P Smart (2019) için orta kısımda bulunan küçük bir ön kamera konumlandırmış. Su damlası çentik olarak adlandırılan bu yeni tasarım özelliğini birçok kullanıcı oldukça beğeniyor. Kısacası günümüz tasarım standartlarına uyan bir model bizi bekliyor.

Depolama kapasitesi ve tek sim/çift sim özelliklerine göre 4 farklı model ile geleceği öğrenilen P Smart (2019)’da 3GB RAM bulunacağı tahmin ediliyor. POT-LX3 kod adını taşıyan yeni cihaz, bir önceki modele göre 155.2x73.4 mm boyutlarıyla biraz büyümüş gözükse de 3320mAh bataryasıyla bu artışın sebebini açıklıyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu"

Ek olarak XDA Developers'ın haberine göre cihazın Huawei'nin orta segment işlemcisi Kirin 710 ile gelmesi olası. 12 nanometre üretim süreci ile geliştirilen Kirin 710, performans noktasında Snapdragon platformunun 636 ve 660 modellerinin arasına yerleşiyor. Yine aynı kaynağa göre cihazın Avrupa fiyatı ise 199 Euro olacak.

Elde edilen bilgiler ile telefonun neye benzeyeceği aşağı yukarı belli olmuş oldu. Ancak tüm özellikleri öğrenebilmek için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_2019_fcc_3320mah_battery_32gb_and_64gb_storage-news-34278.php