Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu

Huawei’nin 18:9 görüntü oranına sahip ilk telefonlarından olan ve geçtiğimiz yıl sonlarında duyurulan P Smart modeli ülkemizde de raflara çıktı. Çift arka kameralı telefon segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Huawei P Smart özellikleri ve fiyatı

5.65 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan telefon 1080x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın kasaya oranı yüzde 76 civarında. Alüminyum gövde ise 7.5mm kalınlık değerine sahip

4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modele Mali-T830 MP2 grafik birimi eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz 3000mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

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Modelin arka tarafında 13 MP + 2 MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut ve bulanıklık efekti uygulanabiliyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera konumlanmış. Telefon en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor.

Telefonda ayrıca WiFi üzerinden Android ve iOS verilerinizi aktarabilen Phone Clone, içerikleri paylaşabilen Share ve ekran üzerinde parmak hareketleri ile fonksiyon çalıştırma özelliklerine yer verilmiş. 1599TL fiyat etiketi ile satışa sunulan modelin operatörlerde tarifeye ek ödeme planları da mevcut.