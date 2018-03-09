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Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu

HUawei’nin 18:9 görüntü oranı ve çift arka kamera sunan akıllı telefonu P Smart ülkemizde satışa sunuldu. Huawei P Smart özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
8,7b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin 18:9 görüntü oranına sahip ilk telefonlarından olan ve geçtiğimiz yıl sonlarında duyurulan P Smart modeli ülkemizde de raflara çıktı. Çift arka kameralı telefon segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Huawei P Smart özellikleri ve fiyatı

5.65 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan telefon 1080x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın kasaya oranı yüzde 76 civarında. Alüminyum gövde ise 7.5mm kalınlık değerine sahip

4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modele Mali-T830 MP2 grafik birimi eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz 3000mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

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Modelin arka tarafında 13 MP + 2 MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut ve bulanıklık efekti uygulanabiliyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera konumlanmış. Telefon en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor.

Telefonda ayrıca WiFi üzerinden Android ve iOS verilerinizi aktarabilen Phone Clone, içerikleri paylaşabilen Share ve ekran üzerinde parmak hareketleri ile fonksiyon çalıştırma özelliklerine yer verilmiş. 1599TL fiyat etiketi ile satışa sunulan modelin operatörlerde tarifeye ek ödeme planları da mevcut.

 

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teorisyenzeka 1 yıl en beğenilen
Şu 18:9 görüntü oranını ne zaman 2:1 görüntü oranı diye adlandıracaklar merak ediyorum. Belki 2:1 dir haberleri yoktur.
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Kefelon 1 yıl
Fiyatta çok az bir oynama lazım. 1399 TL ideal gibi. 1599 TL verileceğine 100 TL farkla Snapdragon 835'li Xiaomi Mi6 alır insanlar. Birde 3000 Mah yerine 3500 sığdırabilselermiş keşke.
Fiyatta çok az bir oynama lazım. 1399 TL ideal gibi. 1599 TL verileceğine 100 TL farkla Snapdragon 835'li Xiaomi Mi6 alır insanlar. Birde 3000 Mah yerine 3500 ...
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mbilir2009 1 yıl
Teleon 2 hafta sonra elimde olacak. Kullanıcı görüşlerimi aktarırım. Çin'den geliyor cihaz. Huawei Enjoy 7s. Yani global adı p smart olan cihaz. 969 liraya temin ettim.
1 Yanıt Yanıtla
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freeheart44 1 yıl mbilir2009
mbilir2009
Teleon 2 hafta sonra elimde olacak. Kullanıcı görüşlerimi aktarırım. Çin'den geliyor cihaz. Huawei Enjoy 7s. Yani global adı p smart olan cihaz. 969 liraya temin ettim.

1400 lere gelmiş fiyatı
bence fena değil
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zero fear 1 yıl
Xiaomi'ci tayfa damlamış yine.
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izmirliyim_89 1 yıl
Ben bu telefonu bugün inceledim çok hafif bi telefon olmus biraz kalitesiz gibi geldi bana ne bileyim onun icin pek beğenmedim
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Johan Elmander 1 yıl
Kirin 659 ile çıkan kaçıncı model bu?
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esmerbuyucu 1 yıl
Huawei madem bu segmentte telefonlar çıkartıp marka algısını düşürecek neden Honor diye ayriyeten markası var ki...
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ArchiStudent 1 yıl
Orta-üst seviye için özelliklerini gayet iyi buldum. Kamera ve elde tutuşu incelemek için yakın zamanda bir mağazaya uğrayabilirim
Kutu açma videoları da yayınlanmaya başlamış. Mavi renk de siyah renk de bence şık duruyor. Ancak bu kez kutudan kılıf çıkmıyor sanırım, biraz da çıkan kulaklık can sıkıcı olmuş. Batarya performansı için inceleme bekleyeceğim
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mavizaman 1 yıl
a1e rakip mi? gsmarena.com/...
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malkooklam 1 yıl
lenova keşke zuk edge gibi modellere devam etse,
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mbilir2009 1 yıl
Arkadaşlar bu cihazın diğer adı Huawei Enjoy 7s. Yurt dışından 969 liraya aldım 1 ay sonra elimde olacak inşallah. Buralarda bu paraları vermeyin. Cihazın adını p smart yapıp 1600'den ülkeye sokmuşlar yazıktır.
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Zey4li 1 yıl
Pahalı ama vestel venus z20 ile yarışır bence.
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