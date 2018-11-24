Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Huawei, geçtiğimiz hafta FCC sertifikası için yaptığı başvuru sebebiyle yeni uygun fiyatlı telefonu P Smart (2019)’un temel özelliklerini göstermişti. Firma bu sefer cihaza ait resmi render görüntülerini sızdırdı. Bu yeni görseller su damlası çentik tasarımlı P Smart (2019)’u tüm özellikleriyle gözler önüne sermiş oldu.

Damla çentikli 6.2 inç ekran

Kod adı Potter olan P Smart 2019, 6.2 inçlik, Full HD+ LCD ile geliyor. 19:9 en boy oranı ile gelecek ekranın üst kısmına ön kamera çentiği konumlandırılmış. Bu çentik son dönemin popüler tasarımı su damlası çentik olarak adlandırılıyor. Burada bulunan ön kamera hakkında herhangi bir bilgi ise maalesef bulunmuyor. Ancak tahminlere göre 24 megapixel çözünürlüğünde olması muhtemel.

Kirin 710’dan gücünü alıyor

Huawei’nin orta segment işlemcisi Kirin 710 ile gelecek cihaz, 64 GB depolama / 4 GB RAM ve 32 GB depolama / 3 GB RAM kapasite seçeneklerine sahip olacak. Performansıyla Snapdragon platformu içerisinde 636 ve 660 modelleri arasına yerleşecek Kirin 710, cihazın sahip olacağı 3320mAh batarya ile gün boyu sıkıntısız kullanım için yeterli gözüküyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Gece yarısı siyahı ve aurora mavisi renkleri ile dikkat çeken cihazın çift arka kamerası bulunsa da bu arka kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Android 9 Pie üzerine yerleştirilmiş EMUI 9.0 ara yüzünün eşlik edeceği Huawei P Smart (2019), önümüzdeki haftalarda 200-250 Euro arası fiyatıyla Avrupa üzerindeki raflarda yerini alacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı"

Huawei P Smart (2019) özet

Ekran: 6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut: 155.2 x 73.4 x 7.8 mm

155.2 x 73.4 x 7.8 mm İşlemci: Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)

Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53) RAM: 3 GB/4 GB

3 GB/4 GB Kamera: 13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera

13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera Depolama: 32 GB/64GB

32 GB/64GB Batarya: 3320mAh

3320mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)

Android 9.0 Pie (EMUI 9.0) Diğer: microUSB 2.0, Parmak izi (arka tarafta), 200-250 Euro fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/23/huawei-p-smart-2019-official-renders-leaked-specifications-revealed/