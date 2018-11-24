Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Huawei’nin merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu P Smart (2019)’un FCC sertifika bilgileri geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Bu sefer telefona ait resmi render görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.
5 ay
9,7b
1
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
Huawei, geçtiğimiz hafta FCC sertifikası için yaptığı başvuru sebebiyle yeni uygun fiyatlı telefonu P Smart (2019)’un temel özelliklerini göstermişti. Firma bu sefer cihaza ait resmi render görüntülerini sızdırdı. Bu yeni görseller su damlası çentik tasarımlı P Smart (2019)’u tüm özellikleriyle gözler önüne sermiş oldu.

Damla çentikli 6.2 inç ekran

Kod adı Potter olan P Smart 2019, 6.2 inçlik, Full HD+ LCD ile geliyor. 19:9 en boy oranı ile gelecek ekranın üst kısmına ön kamera çentiği konumlandırılmış. Bu çentik son dönemin popüler tasarımı su damlası çentik olarak adlandırılıyor. Burada bulunan ön kamera hakkında herhangi bir bilgi ise maalesef bulunmuyor. Ancak tahminlere göre 24 megapixel çözünürlüğünde olması muhtemel.

Kirin 710’dan gücünü alıyor

Huawei’nin orta segment işlemcisi Kirin 710 ile gelecek cihaz, 64 GB depolama / 4 GB RAM ve 32 GB depolama / 3 GB RAM kapasite seçeneklerine sahip olacak. Performansıyla Snapdragon platformu içerisinde 636 ve 660 modelleri arasına yerleşecek Kirin 710, cihazın sahip olacağı 3320mAh batarya ile gün boyu sıkıntısız kullanım için yeterli gözüküyor.

Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Gece yarısı siyahı ve aurora mavisi renkleri ile dikkat çeken cihazın çift arka kamerası bulunsa da bu arka kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Android 9 Pie üzerine yerleştirilmiş EMUI 9.0 ara yüzünün eşlik edeceği Huawei P Smart (2019), önümüzdeki haftalarda 200-250 Euro arası fiyatıyla Avrupa üzerindeki raflarda yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı"

Huawei P Smart (2019) özet

  • Ekran: 6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut: 155.2 x 73.4 x 7.8 mm
  • İşlemci: Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)
  • RAM: 3 GB/4 GB
  • Kamera: 13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera
  • Depolama: 32 GB/64GB
  • Batarya: 3320mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)
  • Diğer: microUSB 2.0, Parmak izi (arka tarafta), 200-250 Euro fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/23/huawei-p-smart-2019-official-renders-leaked-specifications-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DelirteJackson 5 ay
Damla çentik bence hiç estetik katmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 5 ay
bu p smart plus mi ? ozellikleri birebir.
ben 230 euroya aldim. uhd kayit yok orasi biraz kotu. s5 bile uhd kayit yapiyorken ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkæn 5 ay
1700 civarina gelirse alinir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 ay
Type C kullanılması beklenebilirdi bir tek diğer şeyler yerinde batarya süresinden dolayı ekranı kısmaları gayet normal. Bu arada 2k altı olacağını sanmıyorum huawei garantili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 5 ay
Şu yeni tanıtılan telefonlarda en alta bir özet koymanız çok iyi olmuş gerçekten. Amoled ekran olmaması bir dezavantaj ama bu orta seviye bir cihaz sonuçta. Fiyatı uygun tutulursa iyi satar diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi 5 ay Rockstar Games, 'Agent' markasının kullanım haklarını bıraktı 5 ay Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor 5 ay LG'den yeni akıllı hoparlör 5 ay BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon 5 ay 3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı 5 ay Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı 5 ay Apple'ın aldığı bir patent yeni iPhone'ların farklı renklerde geleceğini gösteriyor 5 ay Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi 5 ay LG, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı markaları tescil ettirdi 5 ay Facebook: "Soros da dahil bizi eleştirenlerle mücadele için şirket tuttuk" 5 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda 5 ay Yapay omurga diski geliştirildi 5 ay HMD Global yeni Nokia telefonlarda çentikli tasarım kullanmayacak 5 ay Ünlü yönetmen Robert Rodriguez'den VR filmi: The Limit 5 ay Bütçe dostu Pixel 3 Lite bu kez Pixel 3 ile yan yana görüntülendi 5 ay Samsung kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanan işçilerden ve ailelerinden özür diledi 5 ay Amerikan hükümeti, müttefiklerinin Huawei donanımları kullanmasını istemiyor 5 ay Logitech, 2 milyar dolar değerindeki kulaklık üreticisi Plantronics’i satın almak istiyor [Güncellendi] 5 ay 2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei P Smart (2019) resmi render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı Sonraki Play Store'daki 13 sahte uygulamadan 500 bin kullanıcı zarar gördü 5 ay Özel içeriklere sahip HTC Vive Pro McLaren Edition duyuruldu 5 ay YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek 5 ay AMD güncel mobil grafik sürücüleri için kolları sıvıyor 5 ay Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var 5 ay Google'ın yapay zekalı arama özelliği Duplex, artık Pixel cihazlarda kullanılabiliyor 5 ay Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor 5 ay Samsung, Galaxy S10'un seramik bir versiyonunu planlıyor 5 ay Amazon'da gizemli bir veri ihlali yaşandı 5 ay Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica 5 ay Telegram kripto para projesi tamamlanmak üzere 5 ay RTX 2060 Benchmark testinde göründü 5 ay Yerli üretim zırhlı askeri araç Pusat 2019'da TSK envanterine girecek 5 ay Asus ZenFone Max Pro M2'nin tasarımı tamamen açığa çıktı 5 ay Huawei katlanabilir telefonunu Mate serisi altında piyasaya sürecek 5 ay WhatsApp'ın iOS sürümüne bildirim panelinde video oynatma özelliği geliyor 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor 5 ay Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti 5 ay Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu 5 ay Avuç içi kadar seyahat router'ı "TP-Link TL-WR902AC incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim