Huawei P10'da parmak izi sensörü ön yüze taşınabilir

Geçtiğimiz Nisan ayında Leica çift kamera dizilimiyle dikkat çeken Huawei P9 bilindiği üzere arka yüzünde parmak izi okuyucuyla geliyor. Sektörden gelen yeni bilgiler Huawei'nin P10'da bu durumu değiştireceği yönünde. Telefonun tanıtılmasına nereden baksak 10 aya yakın zaman olmasına karşın ilk dedikodular yayılmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Huawei P9 modelinin de çift kameraya sahip olacağı model çıkmadan 6 öncesinde internete düşmüştü.

Yeni söylentilere göre Huawei P10'un parmak izi sensörü telefonun ön yüzünde ve muhtemelen çoğu diğer modeldeki gibi home butonunda yer alacak. Huawei P9'daki parmak izi sensörü telefonun arka yüzünde Leica markalı çift kamera diziliminin altında yer alıyordu. Hazır bahsi açılmışken Huawei'nin P10'da da aynı şekilde bir kamera dizilimi kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor.

Peki siz parmak izi sensörünün konumu hakkında ne düşünüyorsunuz, telefon ele alındığında tek elle rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde arka yüzde mi olmalı yoksa ön tarafta olmasını tercih edenlerden misiniz?

http://www.mobilissimo.ro/stiri-telefoane/huawei-p10-ar-putea-sosi-cu-scanner-de-amprente-amplasat-frontal