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Huawei P10'da parmak izi sensörü ön yüze taşınabilir

Huawei'nin bir sonraki amiral gemi modeli P10'un tanıtılmasına daha 10 ay var, ancak modelle ilgili ilk dedikodular yayılmaya başladı bile. Huawei P10'da parmak izi okuyucu ön yüzde bulunacak.
2 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Nisan ayında Leica çift kamera dizilimiyle dikkat çeken Huawei P9 bilindiği üzere arka yüzünde parmak izi okuyucuyla geliyor. Sektörden gelen yeni bilgiler Huawei'nin P10'da bu durumu değiştireceği yönünde. Telefonun tanıtılmasına nereden baksak 10 aya yakın zaman olmasına karşın ilk dedikodular yayılmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Huawei P9 modelinin de çift kameraya sahip olacağı model çıkmadan 6 öncesinde internete düşmüştü.
Yeni söylentilere göre Huawei P10'un parmak izi sensörü telefonun ön yüzünde ve muhtemelen çoğu diğer modeldeki gibi home butonunda yer alacak. Huawei P9'daki parmak izi sensörü telefonun arka yüzünde Leica markalı çift kamera diziliminin altında yer alıyordu. Hazır bahsi açılmışken Huawei'nin P10'da da aynı şekilde bir kamera dizilimi kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor.
Peki siz parmak izi sensörünün konumu hakkında ne düşünüyorsunuz, telefon ele alındığında tek elle rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde arka yüzde mi olmalı yoksa ön tarafta olmasını tercih edenlerden misiniz?

http://www.mobilissimo.ro/stiri-telefoane/huawei-p10-ar-putea-sosi-cu-scanner-de-amprente-amplasat-frontal Yorum Yaz
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aycibin 2 yıl en beğenilen
Sony yana koydu işte en temiz çözüm.ister önden ister arkadan
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aycibin 2 yıl en beğenilen
Sony yana koydu işte en temiz çözüm.ister önden ister arkadan
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c moltisanti 2 yıl
Fotodaki gibi çıksın alırım çok hoşuma gitti home tuşu olmalı
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DH Misafiri 2 yıl
Ben ön kisimda olmasini istemem.Sanal tuşu zaten ana sayfaya dönmek için yeterli çalışıyor önde olunca samsung s sersini andiriyor gibi olucak arkada olmasi daha iyi her zaman fiziksel tuş olmasi kötü o tuş soyulacak basmasi zorlanacak ses cikarticak vs vs.O yüzden arkada olsun önden basicaz diye telefonu mu düşürelim ?
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Guest-41635B9FE 2 yıl
Kapasitif tuşa Meizu gibi bir çözüm sunsalar cidden beklemem alırım.
Tuşa dokununca geri gelecek , tıklayınca anasayfaya dönecek.
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DH Misafiri 2 yıl
Ya kardeşim yan taraf ta parmak izi mi olur yandan okutcam parmağı öne alcam işlem yapıcam en mantıklısı ön yüz kardeşim hadi arkada oldu da ne oldu 2 kameralı p9 alıyosun arkdada parmak izi okuyucusu çok çirkin bir görüntü arka yüz de 3 tane yuvarlak var home tuşunun yanında da geri tuş fonksiyonları olmayacak ki ufak dokunuşlarda problem çıkmasın .
ön yüzde okut devam bu kadar
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DH Misafiri 2 yıl
Şu gorseldeki gibi gelsin p10 silip supurur piyasayi
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ERIKCI 2 yıl
Bence de parmak izi okuyucu yan tarafa alınmalı, güç tuşu da genişletilmiş olur bu sayede. Ben P7 kullanıcısıyım,telefonun en sevmediğim tarafı güç tuşunun kçücük olması.Ayrıca kapasitif işine hiç bulaşılmamalı.Birkaç model dışında çirkin kapasitif tuşları yüzünden telefon prototipmiş gibi görünüyor. Sanal tuşlar sayesinde hem ekran kapandığında ön taraf tek parça halinde çok daha şık görünüyor, isterseniz sanal tuşların şekillerini değiştirebiliyorsunuz,hem de oyun oynarken elinizin tuşlara değip oyundan çıkma sorunu da ortadan kalkmış oluyor.
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OyunDelisi 2 yıl
Büyük ihtimal parmak izi okuyucuyu arkaya koyan tasarımcılar kör oldu yeni gelenlerde mantıklı olanı yapmaya karar verdi.
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Xtrud 2 yıl
Yana koymak çok mu zor.
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StByErdeM 2 yıl
hem öne hem yana koysalar keşke, telefonu nasıl tutacağım kısıtlanmamalı
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kucukyenici 2 yıl
Parmakizi okuyucusu ön yüzde ve yanlarında da kapasitif tuşlar ile gelirse en alınası cihazlardan birisi olur.
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paardon 2 yıl
Kapasitif butonlarla birlikte önde olmalı.
Şu ses açma, kısma durumu da aynı parmak izi okuyucusu üzerinden yukarı/aşağı hareketlerle olsun artık yıl olacak 2017.
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crossmatch 2 yıl
Hiç kullanmadım ama en güzel konumu Sony yapıyor.
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