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Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti

Huawei’nin giriş seviyesinde iddialı özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 5X, 7 aylık satış dönemi içerisinde 8 milyon rakamını geçerek büyük bir başarı gösterdi.
2 yıl
8,8b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılı akıllı telefon pazarının üçüncüsü olarak kapatan Huawei, ivmesini koruyabilmek adına önemli adımlar atıyor. Dünya çapında satış noktası sayısını artıran firma, ayrıca ABD pazarına da kısa süre önce Honor markasını ilk kez sunmaya başladı. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş alıyor.

Firmanın geçen Kasım ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Honor 5X ülkemizde de Honor GR5 adıyla satılıyor. Özellikle ABD pazarında ilgi gören cihazın toplam satış rakamı da 8 milyonu geride bıraktı. Firma hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarda satış yapıyor.

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Honor 5X haricinde firmanın giriş seviyesinde Honor 5C ve Honor 5A adında iki iddialı modeli daha mevcut. Amiral gemisi tarafta ise Huawei P9 ve P9 Plus ile başarı kovalıyor. Ayrıca Huawei P9 Lite modeli de firmanın diğer bir üst seviye akıllı telefonu. Firmanın bu yıl ki hedefi 120 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmak.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Honor 5X, Snapdragon 616 yonga setinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. 16GB artırılabilir kapasite sunan modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3000mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklerin yer aldığı modelin ülkemizdeki fiyatı 1000TL civarındaydı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Best-Buy-now-stocking-the-Honor-5X-as-Huawei-sells-more-than-8-million-units-worldwide_id82201 Yorum Yaz
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onsos1100 2 yıl en beğenilen javaprof
javaprof

gm5plus yanında o fiyata çöp.

8 milyon satmış bir cihaz nasıl çöp oluyor
Metal kasa parmak izi okuyucu gibi Gm5 Plus tan artı özellikleri de var.
Herhalde marka olarak da huawei sonuçta global bir marka
javaprofgm5plus yanında o fiyata çöp.8 milyon satmış bir cihaz nasıl çöp oluyorMetal kasa parmak izi okuyucu gi...
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BekirTemel 2 yıl
böyle dolu bir piyasada hiç de fena değil satışı.
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javaprof 2 yıl
gm5plus yanında o fiyata çöp.
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onsos1100 2 yıl javaprof
javaprof

gm5plus yanında o fiyata çöp.

8 milyon satmış bir cihaz nasıl çöp oluyor
Metal kasa parmak izi okuyucu gibi Gm5 Plus tan artı özellikleri de var.
Herhalde marka olarak da huawei sonuçta global bir marka
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vaskin77 2 yıl javaprof
javaprof
gm5plus yanında o fiyata çöp.

Gm 5 plus konusunu baştan sona bir gözden geçir ondan sonra gel çöp hangisi konuşalım.
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