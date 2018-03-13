Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Huawei, 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özeli bir etkinlikle P20 serisini tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Etkinliğe iki hafta kala Huawei P20 serisinin birçok teknik detayı, renk seçenekleri ve basın görselleri de internet medyasına sızmış durumda.

Özellikle üçlü arka kamera kombinasyonuyla akıllı telefon dünyasını sallayan Huawei P20 Pro'nun ortaya çıkan yeni renk seçeneği bir hayli dikkat çekici. Bugüne kadar akıllı telefonlarda benzer bir renk seçeneğini görmeye pek alışık olmadığımız alacakaranlık olarak adlandırılan bu renk seçeneğinde üç farkı rengin kombinasyonuna şahit oluyoruz.

Huawei P20 Pro

Siyah, mavi ve alacakaranlık renk seçenekleriyle ortaya çıkan Huawei P20 Pro'nun 19: 9 formatlı 1080x2240 çözünürlüğe sahip OLED panelle gelmesi bekleniyor. 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Kirin 970 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan telefona 4000 mAh boyutlu bir bataryanın eşlik edeceği konuşuluyor. MicroSD kart desteğine sahip olmayacağı söylenen P20 serisinin, bunun yerine çift SIM kart desteği bulunduracağı tahmin ediliyor.

Arka tarafta bitişik olarak konumlandırılan ilk iki kameranın sırasıyla f / 1.6 ve f / 2.4 diyafram değerlerine sahip olacağı önceden ortaya çıkan raporlar neticesinde bildiğimiz detaylar arasında yer alıyor. Maximum 40 MP çözünürlük kalitesinde fotoğraf çekme imkanı sunacak P20 Pro'nun arka taraftaki üçüncül kamerasının ise 3X hibrid zoom yeteneğine sahip bir telefoto objektifiyle geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Kamerasına kızıl ötesi beyaz dengesi sensörü ve lazer destekli otofokus özellikleri entegre edileceği söylenen telefonun 899£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Huawei P20

Siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle görüntülenen Huawei P20, P20 Pro'nun aksine LCD ekran paneliyle gelecektir. Teknik tarafta P20 Pro akıllı telefonundan pek de bir farkı olmayan Huawei P20, Kirin 970 yonga setinden beslenecek ve gücünü 3400mAh boyutundaki bataryadan sağlayacak. Çift arka kamera sensörüne sahip olan telefonun 679£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

Huawei P20 Lite

P20 modelinde olduğu gibi siyah, mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Huawei P20 Lite'ın 5.84 inç boyutunda 19: 9 formatlı LCD ekran ile geleceği konuşuluyor. Leica imzalı 16 MP + 2 MP çift arka kamera dizilimine sahip olması beklenen telefonun ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının tercih edildiği de içeriden gelen bilgiler arasında. Kirin 659 platformundan güç alması muhtemel cihaza 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik edecek gibi görünüyor. 2900 mAh boyutlu pilden besleneceğine kesin gözüyle bakılan P20 Lite modelinin 369£ etiketi taşıması bekleniyor.

http://winfuture.de/news,102285.html