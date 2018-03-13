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Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi

Huawei P20 serisinin yeni renk seçenekleri ve basın görselleri sızdırıldı. Özellikle Huawei P20 Pro'un üç farklı renk kombinasyonuna sahip alacakaranlık renkli modeli, bir hayli karizmatik duruyor.
1 yıl
5,6b
1
21
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi
Dünyanın en büyük telefon üreticisi Huawei, 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özeli bir etkinlikle P20 serisini tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Etkinliğe iki hafta kala Huawei P20 serisinin birçok teknik detayı, renk seçenekleri ve basın görselleri de internet medyasına sızmış durumda. 
Özellikle üçlü arka kamera kombinasyonuyla akıllı telefon dünyasını sallayan Huawei P20 Pro'nun ortaya çıkan yeni renk seçeneği bir hayli dikkat çekici. Bugüne kadar akıllı telefonlarda benzer bir renk seçeneğini görmeye pek alışık olmadığımız alacakaranlık olarak adlandırılan bu renk seçeneğinde üç farkı rengin kombinasyonuna şahit oluyoruz. 

Huawei P20 Pro

Siyah, mavi ve alacakaranlık renk seçenekleriyle ortaya çıkan Huawei P20 Pro'nun 19: 9 formatlı 1080x2240 çözünürlüğe sahip OLED panelle gelmesi bekleniyor. 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Kirin 970 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan telefona 4000 mAh boyutlu bir bataryanın eşlik edeceği konuşuluyor. MicroSD kart desteğine sahip olmayacağı söylenen P20 serisinin, bunun yerine çift SIM kart desteği bulunduracağı tahmin ediliyor. 
Arka tarafta bitişik olarak konumlandırılan ilk iki kameranın sırasıyla f / 1.6 ve f / 2.4 diyafram değerlerine sahip olacağı önceden ortaya çıkan raporlar neticesinde bildiğimiz detaylar arasında yer alıyor. Maximum 40 MP çözünürlük kalitesinde fotoğraf çekme imkanı sunacak P20 Pro'nun arka taraftaki üçüncül kamerasının ise 3X hibrid zoom yeteneğine sahip bir telefoto objektifiyle geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Kamerasına kızıl ötesi beyaz dengesi sensörü ve lazer destekli otofokus özellikleri entegre edileceği söylenen telefonun 899£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Huawei P20

Siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle görüntülenen Huawei P20, P20 Pro'nun aksine LCD ekran paneliyle gelecektir. Teknik tarafta P20 Pro akıllı telefonundan pek de bir farkı olmayan Huawei P20, Kirin 970 yonga setinden beslenecek ve gücünü 3400mAh boyutundaki bataryadan sağlayacak. Çift arka kamera sensörüne sahip olan telefonun 679£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor. 

Huawei P20 Lite

P20 modelinde olduğu gibi siyah, mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Huawei P20 Lite'ın 5.84 inç boyutunda 19: 9 formatlı LCD ekran ile geleceği konuşuluyor. Leica imzalı 16 MP + 2 MP çift arka kamera dizilimine sahip olması beklenen telefonun ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının tercih edildiği de içeriden gelen bilgiler arasında. Kirin 659 platformundan güç alması muhtemel cihaza 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik edecek gibi görünüyor. 2900 mAh boyutlu pilden besleneceğine kesin gözüyle bakılan P20 Lite modelinin 369£ etiketi taşıması bekleniyor.

http://winfuture.de/news,102285.html Yorum Yaz
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Snnrvp 1 yıl en beğenilen
Centik olayı sebebiyle Huaweinin çok yanlış bir adım attığını düşünüyorum. P20 serisini satabilmenin tek yolu, agresif fiyatlarla giriş yapmak. Bu kadar takdir ve takip ettiğim bir Markanın özentilikte böyle master yapması üzücü..
Centik olayı sebebiyle Huaweinin çok yanlış bir adım attığını düşünüyorum. P20 serisini satabilmenin tek yolu, agresif fiyatlarla giriş yapmak. Bu kadar takdir ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DODANLI 1 yıl
Gerçekten şu tasarımın ekran kasa oranını düzeltip verse yeter
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit: Renk konusunda Huawei gerçekten güzel şeyler ortaya koyuyor. Mocca Brown. Titanyum grey...
Gerçekten şu tasarımın ekran kasa oranını düzeltip verse yeterEdit: Renk konusunda Huawei gerçekten güzel şeyler o...
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Muguroz 1 yıl Snnrvp
Ya ben insanlardaki centik takintisini ve "Apple'dan kopyaladi" düsüncesini bir türlü anlamiyorum. Ön kamera, sensörler (yakinlik, isik vesaire) ve bir adet hoparlör (hoparlör icin farkli cözümler mevcut) telefonun ön yüzünde bulunmak zorunda. E üreticiler ekran kasa oranini artirinca yukarida söyledigim bilesenler icin bir alana ihtiyac duyuyor. Editörlerin de "centik" trendi diye haber yapmasina da kiziyorum. Firmalar bu centigi tarz olsun diye koymuyorlar ki!?!? Mecburiyetten koyuluyor! Nasil olacak da telefonun ön yüzünü tamamen ekranla kaplayip bu bilesenlere yer ayarlamayacaksin? Trend olan centik degil ön yüzün tamamen ekranla kaplanmasi, centik zaten bütün üreticiler icin bir "tarz" degil, aslinda "problem" Varsa bi cözümü olan ciksin dünyayi kurtarsin madem?!?! Amerikanlarin pazarlama stratejisine hayranim, özellikle Apple'in. Adam bu mecburi centigi sanki bir tasarim unsuruymus gibi sundu, her cikan telefon "Apple" taklitcisi oldu! Hadi ya! "Huawei telefonlariyla konusma yapabiliyorsun, ayni sey iPhone'da da var, Huawei tam bir Apple taklitcisi" demek gibi bisey benim gözümde! Bunlari Huawei'yi savunmak icin demiyorum, babamin firmasi degil sonucta batarsa batsin, cok da umrumda olmaz. Ama her centikli telefon ciktiginda su muhabbetleri okumaktan biktim.
Dipnot: Huawei vakti zamaninda (ya da hala?) Apple tasarimlarini kopyaladi, bu dogru. Simdi cikip birbirine benzeyen Apple ve Huawei telefonlarinin fotograflarini göndermeyin! Benim elestirim daha cok "centik" muhabbeti üzerine. P20'nin tasarimi bence gayet özgün.
He Xiaomi Mi Mix 2s miydi neydi su yeni tanitilacak telefon, cesaret örnegi gösterdi bilesenleri sag üst köseye kücücük bir alana aldi, adamlar hoparlörü ekrana entegre etti hala millet "igrenc olmus, hic simetrik degil" vesaire diye elestriler yapiyor. Benim kanaatim sorun centik mentik degil, kullanicinin ne istedigini bilmemesi....
Ya ben insanlardaki centik takintisini ve "Apple'dan kopyaladi" düsüncesini bir türlü anlamiyorum. Ön kamera, sensörler (yakinlik, isik vesaire) ve bir adet ho...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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TekstilciSase 1 yıl
P20 pro yu dort gozle bekliyorum
Guzel renk
Guzel tasarim
Guzel kamera
4000 mah batarya
Ciksin fiyatlari dussun bakalim
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ogzhnakcy90 1 yıl
Çentik muhabbeti hakkaten gına getirdi artık ya. Kenarda boş kalacak olan yerler boş çerçeve ile değil ekranla kaplandi işte bunun neyi kötü. Sırf eleştirmek için eleştiriyorsunuz birseyleri
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izmirliyim_89 1 yıl
P20 pro 4.850vergisiz fiyatı. Ben mi yanlış hesapladim acaba
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Türkbey 1 yıl
p20 üç kamera yan yana olacak çakma haber
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osmancan71 1 yıl Türkbey
Türkbey
p20 üç kamera yan yana olacak çakma haber

porsche içindi o görsel.
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Whippoorwill 1 yıl
Hep dediğim gibi. Mate 9 ve Mate 10 Pro gibi şaheserlerin yanına bunlar yakışmıyor.
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Zafer Kemal 1 yıl
Tasarım fazlasıyla iyi.
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Kerim5100 1 yıl
Renk EF-SA-NE !
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Johan Elmander 1 yıl
Renk harika
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DODANLI 1 yıl
Gerçekten şu tasarımın ekran kasa oranını düzeltip verse yeter
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit: Renk konusunda Huawei gerçekten güzel şeyler ortaya koyuyor. Mocca Brown. Titanyum grey...
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ERIKCI 1 yıl
bir serinin tasarimi nasil b.k edilir izliyoruz P10,P20.. HUAWEİ KENDİNE GEL
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