Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor 7C tanıtıldı! Honor 7C özellikleri ve fiyatı

Huawei Honor 7C özellikleri ve fiyatı belli oldu. Honor 7C'nin resmi tanıtımı yapıldı. Honor 7C, yüz tanıma, 18:9 ekran ve çift kameraya sahip. Honor 7C özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
16,7b
1
14
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei’in alt markası Honor’ın yeni telefonu Honor 7C, resmi olarak tanıtıldı. Yüz tanıma, 18:9 ekran ve çift kamera özelliklerine sahip Honor 7C, fiyatına göre iyi bir donanıma sahip.

Honor 7C özellikleri

Honor ailesinin yeni üyelerine benzer tasarımla gelen telefon, metal gövdeye ve 2.5D ekrana sahip. 18:9 ekran oranı sayesinde çerçevenin alt ve üst bölümündeki çerçeveler kısmen de olsa inceltilmiş. Telefonun ekranı 5.99 inç büyüklüğünde ve 1440x720px çözünürlüğünde.

Honor 7C gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Telefon iki farklı RAM ve depolama kombinasyonu ile satılacak: 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 3 GB RAM, 32 GB depolama. Her iki kombinasyonda da microSD kart ve çift sim kart girişi bulunuyor.


Çift arka kameralı Honor 7C’nin birincil arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde, ikincil arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüzde de 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor.

Honor 7C, ekran kilidini açmak için iki farklı yöntem sunuyor: Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği. Yüz tanıma için herhangi bir özel sensör olmadan, ön kamera yardımıyla yüz taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka bölümüne konumlandırılmış.

Honor 7C fiyatı ve çıkış tarihi

Honor 7C, kullanıcısına dört farklı renk seçeneği sunuyor. Siyah, altın, kırmızı ve mavi renkleriyle her kesime hitap etmek istiyor. Telefonun 3GB+32GB versiyonu CNY 899 (115 euro), 4GB+64 GB versiyonu CNY 1,299 (166 euro) fiyat etiketine sahip. Özelliklerine göre telefonun fiyatı uygun duruyor. Honor 7C, 13 Mart tarihinde Çin’de satışa sunulacak.

Honor, ülkemize resmi olarak giriş yapmaya hazırlanıyor. Distribütörlük için Dora firması ile anlaşma sağlandı. Ülkemizdeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Honor 7C ve diğer Honor modelleri resmi olarak Türkiye’de satışa sunulacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HLLBN 1 yıl en beğenilen babapars
Önüne gelen her modeline koyduğu için bitti heralde kirin 659.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
Huawei'in bugünkü telefonu da buymuş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Şarj giriş yuvası micro usb mi yoksa type-c giriş mi bilgisi olan kimler var hangi girişli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Ucuz olduğu için ülkemizde rağbet görmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Donanımı geçtim. Ekrana bak çay demle potansiyelinde bir ekranla geliyor. O ekrana o çözünürlük gider mi. Gitmez ama tüketiciye postala der gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
SD 650-660'a kıran girdi herhalde. Kaç sene oldu daha piyasada yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metintekin 1 yıl
115euro fiyat iddalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 1 yıl
900 tl nin altına gelirse alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taha0194 1 yıl
Zaten fiyat beklenenden yüksek olucak Muhtemelen
Bari işlemciyi snap 630 veya 660 yapda Gideri olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcx 1 yıl
Aynı telefonu adını değiştirip değiştirip çıkarıyordu bu sfer işlemciiyi değişmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
Huawei'in bugünkü telefonu da buymuş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 1 yıl
Kirin 659 dan kendileri bıktılar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16664 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, honor 7c ve
6 etiket daha honor 7c özellikleri honor 7c fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Snapchat uygulamasına kullanıcıların tasarladığı AR Lensler eklenecek 1 yıl Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal 1 yıl Çiftlik Bank mağdurları, şirketin tesisini basarak hayvanlara el koymak istedi 1 yıl FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor 1 yıl Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi 1 yıl Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları 1 yıl Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak 1 yıl Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi 1 yıl Samsung Galaxy S9'da çentik olsaydı nasıl görünürdü? 1 yıl 7nm Threadripper işlemcisi 32 çekirdekli olabilir 1 yıl Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 yıl Apple Music, 38 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 1 yıl Donald Trump emir çıkardı: Broadcom'un Qualcomm'u satın alması yasak! 1 yıl Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka 1 yıl Westworld mobil oyunu ön kayıtlara başladı 1 yıl Amazon'un patronu dakikada 230 bin, ayda 10 milyar dolar kazanıyor 1 yıl Bu sistem ile hem ısının hem madencilik yapın 1 yıl Meizu E3 geliyor: Meizu E3 özellikleri ve fiyatı 1 yıl Apple, sıvı ve kırıntı geçirmez klavye üretmek için patent aldı 1 yıl Spielberg filmi Ready Player One hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Honor 7C tanıtıldı! Honor 7C özellikleri ve fiyatı Sonraki Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi 1 yıl Bu da kablosuz fare kapanı takip sistemi 1 yıl ABD'de ilk kez bir gayrimenkul Blockchain'e kaydedildi 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikeli 1 yıl Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor 1 yıl BDDK Başkanı: Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu yıl içinde faaliyete geçebilir 1 yıl e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama 1 yıl Arçelik ve Vestel'e Rekabet Kurulundan soruşturma 1 yıl Fitbit Versa ile Pebble dönemi geri dönebilir 1 yıl Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğine düzenleme işlevi eklendi 1 yıl Efsane HAL-9000 bilgisayarı evinize geliyor 1 yıl Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi 1 yıl Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi 1 yıl Intel’den sürpriz Broadcom hamlesi 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s'in ön ve arka tasarımını gösteren fotoğraflar sızdı 1 yıl Burnout Paradise Remastered'ın deneme sürümü yayınlandı 1 yıl Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı 1 yıl Android Wear ileride Wear OS olarak karşımıza çıkabilir 1 yıl Binance, hacker'ı yakalamak için 250 bin dolarlık ödül programı başlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim