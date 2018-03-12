Huawei Honor 7C tanıtıldı! Honor 7C özellikleri ve fiyatı

Huawei’in alt markası Honor’ın yeni telefonu Honor 7C, resmi olarak tanıtıldı. Yüz tanıma, 18:9 ekran ve çift kamera özelliklerine sahip Honor 7C, fiyatına göre iyi bir donanıma sahip.

Honor 7C özellikleri

Honor ailesinin yeni üyelerine benzer tasarımla gelen telefon, metal gövdeye ve 2.5D ekrana sahip. 18:9 ekran oranı sayesinde çerçevenin alt ve üst bölümündeki çerçeveler kısmen de olsa inceltilmiş. Telefonun ekranı 5.99 inç büyüklüğünde ve 1440x720px çözünürlüğünde.

Honor 7C gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Telefon iki farklı RAM ve depolama kombinasyonu ile satılacak: 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 3 GB RAM, 32 GB depolama. Her iki kombinasyonda da microSD kart ve çift sim kart girişi bulunuyor.





Çift arka kameralı Honor 7C’nin birincil arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde, ikincil arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüzde de 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor.

Honor 7C, ekran kilidini açmak için iki farklı yöntem sunuyor: Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği. Yüz tanıma için herhangi bir özel sensör olmadan, ön kamera yardımıyla yüz taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka bölümüne konumlandırılmış.

Honor 7C fiyatı ve çıkış tarihi

Honor 7C, kullanıcısına dört farklı renk seçeneği sunuyor. Siyah, altın, kırmızı ve mavi renkleriyle her kesime hitap etmek istiyor. Telefonun 3GB+32GB versiyonu CNY 899 (115 euro), 4GB+64 GB versiyonu CNY 1,299 (166 euro) fiyat etiketine sahip. Özelliklerine göre telefonun fiyatı uygun duruyor. Honor 7C, 13 Mart tarihinde Çin’de satışa sunulacak.

Honor, ülkemize resmi olarak giriş yapmaya hazırlanıyor. Distribütörlük için Dora firması ile anlaşma sağlandı. Ülkemizdeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Honor 7C ve diğer Honor modelleri resmi olarak Türkiye’de satışa sunulacak.