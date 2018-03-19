Huawei P20 ve P20 Pro Avrupa fiyatları belli oldu

Huawei’nin bugüne kadar en iyi kamera teknolojilerine sahip olacağını belirttiği yeni Huawei P20 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Tanıtıma birkaç gün kala serinin Avrupa fiyatı da sızdırıldı.

Huawei P20 özellikleri ve fiyatı

5.8 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olduğu ifade edilen modele Kirin 970 yonga seti gücünü veriyor. Arka kısımda çift Leica kamera önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunuyor.

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Huawei P20 modelinin Avrupa’ya 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile geleceği ifade ediliyor. Model için belirlenen fiyat 680 Avro olacak. Bu haliyle mevcut amiral gemi modellerine göre biraz daha uygun fiyatlı olacağını belirtmek gerek.

Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı

Bu kez ekran daha da büyüyor. Huawei P20 Pro için 6.1 inçlik bir ekran söz konusu. En dikkat çekici taraf ise 3 kamerayla gelecek olması. Henüz net bilgiler yok ancak ana sensör, telefoto lens ve geniş açılı lensin bir arada olabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa’da bu model sadece 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile gelecek. Fiyatının ise 899$ olduğu bildirildi. Yani mevcut amiral gemileri ile hemen hemen aynı banda yerleşmiş oluyor.