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Huawei P20 ve P20 Pro Avrupa fiyatları belli oldu

E yakın ihtimalle gelecek ay içerisinde Avrupa’da piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P20 serisinin fiyatlandırması da belli oldu. Seri tek versiyon olarak satışa sunulacak.
1 yıl
17b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin bugüne kadar en iyi kamera teknolojilerine sahip olacağını belirttiği yeni Huawei P20 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Tanıtıma birkaç gün kala serinin Avrupa fiyatı da sızdırıldı.

Huawei P20 özellikleri ve fiyatı

5.8 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olduğu ifade edilen modele Kirin 970 yonga seti gücünü veriyor. Arka kısımda çift Leica kamera önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunuyor.

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Huawei P20 modelinin Avrupa’ya 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile geleceği ifade ediliyor. Model için belirlenen fiyat 680 Avro olacak. Bu haliyle mevcut amiral gemi modellerine göre biraz daha uygun fiyatlı olacağını belirtmek gerek.

Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı

Bu kez ekran daha da büyüyor. Huawei P20 Pro için 6.1 inçlik bir ekran söz konusu. En dikkat çekici taraf ise 3 kamerayla gelecek olması. Henüz net bilgiler yok ancak ana sensör, telefoto lens ve geniş açılı lensin bir arada olabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa’da bu model sadece 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile gelecek. Fiyatının ise 899$ olduğu bildirildi. Yani mevcut amiral gemileri ile hemen hemen aynı banda yerleşmiş oluyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/18/configuration-and-pricing-for-europes-huawei-p20-and-p20-pro-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
aycibin 1 yıl
aşırı büyük yapmışlar.6" civarına mate serisi var zaten.p serisi kompakt model beklentisine hiç uymamış.fiyat ve çipset olarak zaten rekabetçi değil.tutumaz.
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gholen 1 yıl
Huawei apple dan da uzun süreli performansını koruyan. Nasıl yavaşlatırımın hesabını yapmayan bir velinimettir.
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kırmızı panda 1 yıl
Çentik koyarak güzelim tasarımj mahvetmişler. Hem Home tuşunu öne koyup hem çentik koymak da ilginç gerçekten. Üst tarafı Lg G6 tarzı yapsalardı, çentik yerine, çok güzel olurmuş.
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deniz_sea 1 yıl
Mate 10 pro bence en iyi kasaydı ama bu sene mate 20 pro yuda buna benzetirlerse berbat ederler bence....
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Kerim5100 1 yıl
Bir telefonu daha ne kadar iğrenç yapabiliriz çalışmaları bunlar herhalde yoksa mantıklı bir açıklama göremiyorum bunun yapılmasında :/
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Symbianist 1 yıl
Çöp! Android One destekli, SDM660 çipsetli ve bundan ucuz olan Nokia 7 plus bundan çok daha iyi bir seçenek. Amiral sıfatıyla çıkarılan Kirin 970'in testlerde çuvalladığı ve orta-üst seviyeden hallice bir performans verdiği ortaya çıkmışken bu işlemciyi taşıyan telefona 899 dolar fiyat biçmek tüketiciyi enayi yerine koymaktır.
mini.donanimhaber.com/...
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LittleMonster 1 yıl Symbianist
Testlee hiç bir şey ifade etmiyor. Günlük kullanımda ve yoğun kullanımda geri kalmayacaktır
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TearsForFears 1 yıl Symbianist
Orijinalden alıntı: Symbianist
Çöp! Android One destekli, SDM660 çipsetli ve bundan ucuz olan Nokia 7 plus bundan çok daha iyi bir seçenek. Amiral sıfatıyla çıkarılan Kirin 970'in testlerde çuvalladığı ve orta-üst seviyeden hallice bir performans verdiği ortaya çıkmışken bu işlemciyi taşıyan telefona 899 dolar fiyat biçmek tüketiciyi enayi yerine koymaktır.
mini.donanimhaber.com/...

Kağıt üzerinde yazanlara ve test sonuçlara bakıp aldanmamak lazım. Nokia 7 plus kamerasında ois yok eis bir işe yaramıyor yürürken video çekemiyorsun. Bataryası ve android one olmasıyla iyi nokia 7 plus. Snapdragon 660 da orta seviye işlemci ve nokia 7 plusun fiyatı 400 euro. Bu fiyata snapdragon 835 li amiral gemiler var. Bildiğim kadarıyla kirin 970 snadragon 821 835 le yarışabilecek seviyede. Tabi huawei işlemcilerini kendi yaptığından geriden geliyor seneye kirin 980 le iyi bir atılım yapmalarını bekliyorum.
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12 Angry Men 1 yıl
Üstteki çentik veya alttaki home tuşundan birisi olmalıydı, İkisi aynı anda olunca göze hoş gelmiyor. Şahsen ön tarafını beğenmedim.
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buraoca2 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Üstteki çentik veya alttaki home tuşundan birisi olmalıydı, İkisi aynı anda olunca göze hoş gelmiyor. Şahsen ön tarafını beğenmedim.

Bu açıdan Duz Mate 10 serisi gözümde efsanedir Ön Görünüm olarak.
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Taha0194 1 yıl
Kırın 659 vakası şimdi de kırın 970 Tekrarı Farkı Fiyatı
İphonex ile Bimde Yerini Alırsa Şaşırmayın😁
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KalemKolik 1 yıl
Fiyatları çok yüksek.
P20 pro 6.1 olduğuna göre ekran çerçeve oranı en kötü iphone x gibi olmalı. Yoksa çok büyük kalacak.
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LittleMonster 1 yıl
Huawei'ın cihazlarının tek sorunu kameraları, her ne kadar iyi olsalarda kamera yazılımları o kadar da iyi değil. Karşılaştırmalara bakınca gerçeklikten uzak ve soluk fotoğraflar çekiyor bence. Ayrıca ön kamera işine el atmaları lazım Apple ve Samsung bu konuda en iyileri. Telefon alanların çoğu ön kameraya daha çok önem veriyor
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Bukalemun 1 yıl LittleMonster
Tek ve dönebilir bir kamera bence bu nedenle daha avantajli. İpod touch 4 bile zamanın da kamera olarak basarılıydı. Üzerine son 7 yılda 2 model daha ekledi hatta.
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