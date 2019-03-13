Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu

Huawei P30 Pro performansı
Huawei P30 serisinin yonga seti hakkında farklı söylentiler mevcuttu. Ancak yeni testler sayesinde Kirin 980 tercihinin değişmediğini görmüş olduk. Geekbench testi sonucunda VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro, firmanın geçen seneki modeli Mate 20 Pro ile neredeyse birebir aynı skoru almayı başarmış. Tek çekirdekte 3289 çoklu çekirdekte ise 9817 puan. 7nm üretim süreci sonunda ortaya çıkan Kirin 980’e 8 GB RAM eşlik ediyor.
AnTuTu testine baktığımızda ise Geekbench testindeki bilgilerden farklı olarak 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranı ve 256 GB depolama kapasitesini görüyoruz. Daha önce çıkan sızıntılarda P30 Pro’nun 8 GB RAM + 128 GB depolamalı bir başka varyantı olduğunu da öğrenmiştik. AnTuTu testi sonucunda 286.152 puan almayı başarmış.
Huawei P30 Pro modelinin sızan diğer özellikleri 32 MP ön kamera, 40 MP arka kamera, 3D ToF derinlik algılama sensörü, gelişmiş zoom özellikleri vb. şeklinde sıralanabiliyor. P30 Pro, diğer P30 serisi telefonlarla birlikte 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.
https://www.gsmarena.com/huawei_p30_pro_flexes_kirin_980_muscle_on_geekbench-news-35973.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu telefon çıktığında muhtemelen Mi9’dan pahalı olacak. Canavar gibi SD 855 işlemciyi kullanmak mı istersin yoksa bir alt nesil işlemciyle zor baş edebilen bir işlemcili telefonu kullanmak mı istersin?
Adamların işlemcileri o kadar kötü durumda ki tıpkı Volkswagen’in yaptığı hile gibi testlerde hile yaptılar. Tüketiciyi kandırdılar.
Yine de siz bilirsiniz.