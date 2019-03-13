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Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu

P30 Pro modelinin hem Geekbench hem de AnTuTu testi ortaya çıktı. Bu sayede cihazın performansı ve bazı teknik özellikleri hakkında net bilgilere ulaşabildik. Detaylar haberimizde.
2 ay
11,8b
1
25
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu
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Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi yaklaşmaya başladı. Haliyle sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bugün P30 Pro modeline ait hem Geekbench hem de AnTuTu testi ortaya çıktı. Bu sayede akıllı telefonun performansı ve teknik özellikleri hakkında net bilgilere ulaşabildik.
Ayrıca Bkz. "HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı"

Huawei P30 Pro performansı

Huawei P30 serisinin yonga seti hakkında farklı söylentiler mevcuttu. Ancak yeni testler sayesinde Kirin 980 tercihinin değişmediğini görmüş olduk. Geekbench testi sonucunda VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro, firmanın geçen seneki modeli Mate 20 Pro ile neredeyse birebir aynı skoru almayı başarmış. Tek çekirdekte 3289 çoklu çekirdekte ise 9817 puan. 7nm üretim süreci sonunda ortaya çıkan Kirin 980’e 8 GB RAM eşlik ediyor.

Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu

AnTuTu testine baktığımızda ise Geekbench testindeki bilgilerden farklı olarak 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranı ve 256 GB depolama kapasitesini görüyoruz. Daha önce çıkan sızıntılarda P30 Pro’nun 8 GB RAM + 128 GB depolamalı bir başka varyantı olduğunu da öğrenmiştik. AnTuTu testi sonucunda 286.152 puan almayı başarmış.

Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu
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Huawei P30 Pro modelinin sızan diğer özellikleri 32 MP ön kamera, 40 MP arka kamera, 3D ToF derinlik algılama sensörü, gelişmiş zoom özellikleri vb. şeklinde sıralanabiliyor. P30 Pro, diğer P30 serisi telefonlarla birlikte 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.


https://www.gsmarena.com/huawei_p30_pro_flexes_kirin_980_muscle_on_geekbench-news-35973.php Yorum Yaz
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shkoksal 2 ay en beğenilen Lumibrite
Hocam göz var nizam var. Kirin 980 işlemcisi neredeyse SD 845 düzeyinde bir performans sunuyor.
Bu telefon çıktığında muhtemelen Mi9’dan pahalı olacak. Canavar gibi SD 855 işlemciyi kullanmak mı istersin yoksa bir alt nesil işlemciyle zor baş edebilen bir işlemcili telefonu kullanmak mı istersin?
Adamların işlemcileri o kadar kötü durumda ki tıpkı Volkswagen’in yaptığı hile gibi testlerde hile yaptılar. Tüketiciyi kandırdılar.
Yine de siz bilirsiniz.
Hocam göz var nizam var. Kirin 980 işlemcisi neredeyse SD 845 düzeyinde bir performans sunuyor.Bu telefon çıktığında muhtemelen Mi9’dan pahalı olacak. Can...
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foreveriphone 2 ay
2 tane işlemci üretiyor honor dahil 20 modele koyuyor.Qualcomm da 10 farklı işlemci var.Kirin 710 Sd660 bile değil ki Sd660 pubg de kasan bir işlemci ayar kısmak gerekiyor.Kirini sizi düşünün.Kirin 980 sd845 değil 835 ile aynı.Gpu olarak 835 ten de kötü hatta.Kaynak kodları kapalı root edemezsin VS. Huawei pişmanlıktır.
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krizalit17 2 ay
İster istemez işlemci performanslarını karşılaştırıyoruz telefonların ama bu hız tutkusu nedir anlamıyorum. 1senedir 970 işlemcili mate 10 kullanıyorum tık yok telde. Yağ gibi akıyor. Pubg oynuyorum hdr aşırı ı akıcı onda da sorun yok. Performansı fazlasıyla yeterli. İşlemci dışında diğer özelliklere odaklanmamız lazım
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tom_bombadil 2 ay
İlk Huawei telefonum g7 idi hala evde taş gibi çocuklar takılıyor sonra kendime mate 8 aldım aşırı memnunum hali ile her telefonda olduğu gibi mesela bende sağ alt köşede hafif karartma oldu ama beni daha götürür şimdi hanıma da mate 10 lite aldık yedi ay oldu yaklaşık oda çok memnun yani Huawei benim için candır tabi şimdiki fiyatlar uçuk mate 8 aldığımda amiral gemi telefonu 1800 tl ye almıştım şimdi lite lar o fiyattan yüksek tabi kur falan filan.
Ama ne diyeyim beni hiç üzmedi çok tavsiyede de bulundum alan çevremdeki herkes memnun halan da tafsiye ederim.
Ayrıca yok sd855 e yaklaşamaz yok şundan altta bunu tokatlar felan inanıyorum ki kullanıcılar ben gibi yok test mest felan da yapmıyorlardır. Akıllı insan bütçesine göre ayarlar parasını gücü yettiğini alır.
Bir sonraki telefon denemem ise xaomi böyle yazılıyordu galiba :) olacak galiba bütçe açısından.
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r.yilmaz4545 2 ay
Geçen sene Galaxy Wonderu mu 50 liraya satıp üzerine 2950 TL ekleyip Mate 10 aldım valla dünya varmış bir daha Samsung mu aman aman :)
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Ben Apple (6s) den geçtim huaweı P20 Lite aldım deneme amaçlı tabi aralarında fark vardır ama 21 yıllık hayatımda hiç samsung kullanmadım büyük konusmak gibi olmasın ama kullanmayacağımda çevremdeki insanlar samsung alan herkes pişman oluyor genellikle.
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This is it 2 ay
3 nesildir aynı işlemci leşş
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shkoksal 2 ay
Berbat bir işlemci, gerçekten verdiğiniz paraya değmeyecek bir telefon.
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kuzgun_ 2 ay shkoksal
2,5 yıldır p9 lite (2015) kullanıyorum.. ve eşime (2017 kasasını) aldım verdiğim parayı her kuruşunu hak ediyor. tavsiye üzerine 3 kişiye aldırdım hepside memnun kaldılar.... siz apple kullanmaya devam edin..
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Lumibrite 2 ay shkoksal
Hangi yönden berbat?
Berbatlığı, P6-P7 dönemlerinde kaldı... Tek eleştirebileceğim nokta, "lite" versiyonlarda biraz daha güçlü bir gpu kullanılabilir.
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WaylandIZMIR 2 ay
Palavracı Huawei. Bunda da bir yalan çıkar yakında.
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Askaparta 2 ay
Huawei havasını atıyor ama üstüne çok da koymamış gibi, yanında anlarız.
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KızgınHokkabaz 2 ay
P30 pro bu haberlerdeki gibi çıkarsa, p20 pro'nın üzerine çok fazla bir şey koymayacaklar demektir. Bu sene Huawei'ye geçmeyi düşünüyordum. Ama bu haliyle beklemek en doğrusu gibi:
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