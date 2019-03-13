Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu

Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi yaklaşmaya başladı. Haliyle sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bugün P30 Pro modeline ait hem Geekbench hem de AnTuTu testi ortaya çıktı. Bu sayede akıllı telefonun performansı ve teknik özellikleri hakkında net bilgilere ulaşabildik.

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Huawei P30 Pro performansı

Huawei P30 serisinin yonga seti hakkında farklı söylentiler mevcuttu. Ancak yeni testler sayesinde Kirin 980 tercihinin değişmediğini görmüş olduk. Geekbench testi sonucunda VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro, firmanın geçen seneki modeli Mate 20 Pro ile neredeyse birebir aynı skoru almayı başarmış. Tek çekirdekte 3289 çoklu çekirdekte ise 9817 puan. 7nm üretim süreci sonunda ortaya çıkan Kirin 980’e 8 GB RAM eşlik ediyor.

AnTuTu testine baktığımızda ise Geekbench testindeki bilgilerden farklı olarak 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranı ve 256 GB depolama kapasitesini görüyoruz. Daha önce çıkan sızıntılarda P30 Pro’nun 8 GB RAM + 128 GB depolamalı bir başka varyantı olduğunu da öğrenmiştik. AnTuTu testi sonucunda 286.152 puan almayı başarmış.

Huawei P30 Pro modelinin sızan diğer özellikleri 32 MP ön kamera, 40 MP arka kamera, 3D ToF derinlik algılama sensörü, gelişmiş zoom özellikleri vb. şeklinde sıralanabiliyor. P30 Pro, diğer P30 serisi telefonlarla birlikte 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/huawei_p30_pro_flexes_kirin_980_muscle_on_geekbench-news-35973.php