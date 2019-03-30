Huawei P30 Pro ilk güncellemesini aldı

Huawei geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte P30 serisi yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu telefonların tepe modeli P30 Pro ise ilk sistem güncellemesini aldı. 9.1.0.124(C431E4R2P2) versiyon kodlu bu güncelleme özellikle kamera performansı konusunda düzeltmeler içeriyor.

Yeni güncelleme ile neler değişiyor?

400 MB boyutundaki EMUI güncellemesi sürekli açık ekranda üçüncü taraf uygulamaların bildirimlerinin gösterilmesi, Instagram videolarındaki ses görüntü senkronizasyonu gibi sorunları da gideriyor. Ayrıca Google’ın Mart 2019 güvenlik yamasının da eklendiği düşünülünce bu güncellemenin değeri bir kat daha artıyor.

Henüz piyasaya tam anlamıyla yayılmamış bir akıllı telefon için Huawei tarafından şimdiden önemli güncellemeler verilmesi oldukça iyiye işaret. EMUI 9.1 ile Huawei P30 Pro’ya eklenen bazı özelliklerin yakın zamanda diğer Huawei modellerine de gelmesi mümkün.

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Huawei P30 Pro, 6.47 inç OLED ekran, Kirin 980 yonga seti, 4200 mAh batarya, 8 GB RAM gibi özellikler ile geliyor. En önemli kısmı ise 4 sensörlü arka kamera paketi. Birçok yeteneğe sahip bu paket cihazı DxOMark sıralamasında da zirveye yerleştirdi. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyonu ülkemizde 6999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

https://www.xda-developers.com/huawei-p30-pros-first-update-lets-third-party-notifications-show-when-the-screen-is-off/