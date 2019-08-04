Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı

Huawei, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi P30 Pro'nun Swarovski kristallerle süslenmiş son derece şık bir kılıf ile birlikte gelen İnci Beyazı varyantını duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen akıllı telefon özel bir hediye kutusunun içinde sunuluyor.

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P30 Pro her ne kadar kendi başına bile oldukça zarif olsa da gösterişli telefon kılıfı kesinlikle cihazı başka bir düzeye taşıyor. Bu özel versiyonun sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantının olduğunu belirtelim.

8 Ağustos'ta satışa sunulacak

Özel olarak tasarlanmış hediye kutusu ve şahane telefon kılıfının dışında cihazın özellikleri aynı kalıyor. Huawei P30 Pro Limited Edition Pearl White, 8 Ağustos itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2.599 dirhem (707 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://consumer.huawei.com/ae-en/press/news/2019/huawei-p30pro-128gb-limited-edition-white-pearl-in-uae/