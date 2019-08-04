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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı

Huawei, amiral gemisi P30 Pro'nun sınırlı sayıda üretilmiş yeni bir versiyonunu çıkardı. İnci Beyazı rengindeki telefon Swarovski kristallerle süslenmiş kılıf ile birlikte geliyor.
3 gün
2,5b
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2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi P30 Pro'nun Swarovski kristallerle süslenmiş son derece şık bir kılıf ile birlikte gelen İnci Beyazı varyantını duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen akıllı telefon özel bir hediye kutusunun içinde sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi"
P30 Pro her ne kadar kendi başına bile oldukça zarif olsa da gösterişli telefon kılıfı kesinlikle cihazı başka bir düzeye taşıyor. Bu özel versiyonun sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantının olduğunu belirtelim.

8 Ağustos'ta satışa sunulacak

Özel olarak tasarlanmış hediye kutusu ve şahane telefon kılıfının dışında cihazın özellikleri aynı kalıyor. Huawei P30 Pro Limited Edition Pearl White, 8 Ağustos itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2.599 dirhem (707 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


https://consumer.huawei.com/ae-en/press/news/2019/huawei-p30pro-128gb-limited-edition-white-pearl-in-uae/ Yorum Yaz
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Kerim5100 3 gün en beğenilen
Mağara soğuk muydu
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Kerim5100 3 gün en beğenilen
Mağara soğuk muydu
https://twitter.com/XiaomiUK/status/1110547417705918472
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 gün
Eskimis cihaz ! Kirin 980 nerederyse 1 yillik eskimis bir islemci gpu pakedine sahiptir...
Kristal suslemeli diye guncel olmuyor. Bu tur seyler es zamanlar aylar oncesi es zamanli cikartilmasi gerekirdi...
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