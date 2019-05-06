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Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor

Huawei P30 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi hakkında resmi açıklama geldi. Firma, Mayıs ayı içerisinde Huawei P30 Lite'ı satışa sunacağını duyurdu. Huawei P30 Lite özellikleri:
2 hf.
4,1b
1
11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor
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Huawei P30 serisinin uygun fiyatlı üyesi Huawei P30 lite, Türkiye’de satışa sunuluyor. Huawei P30 lite, Mayıs ayı içinde tüketiciler ile buluşacak.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro’dan daha uygun fiyata sahip olacak P30 lite’ın Türkiye fiyatı açıklanmadı. Avrupa fiyatı 369 euro olarak açıklanmıştı. Fiyat etiketinin 3 bin 500 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

Huawei P30 lite özellikleri

Huawei P30 lite, su damlası çentik tasarımına sahip 6.15 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Huawei P30 ve P30 Pro’da ekrandan parmak izi okuyucu bulunurken P30 lite’ın arka yüzeyinde klasik parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Üç arka kameraya sahip telefonun ana kamerası 48 MP ve f/1.8 değerlerine, 120 derece geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe, derinlik tespitine yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera ise 24 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığı değerleri ile geliyor.

Kirin 710 yonga setinin kullanıldığı P30 lite’da 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3340 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenirken, 18 W hızlı şarj desteğini de beraberinden getiriyor.

Huawei P30 Lite modelinin  öne çıkan diğer özellikleri ise microSD hafıza kartı desteği, yüz tanımayla kilit açma, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac şeklinde sıralanabilir.

Cam arka yüzeye sahip P30 Lite’ın mavi renkli versiyonu renk geçiş efektine sahip. Siyah ve beyaz renkli versiyonu da Türkiye’deki müşteriler ile buluşacak. Huawei P30 lite’ın Mayıs ayı içerisinde Türkiye’ye geleceği duyuruldu, kesin çıkış tarihi açıklanmadı.


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Bloodin 1 hf. en beğenilen CyberDiamond
Benzer özellikli A50 dediğinizin kamerası resmen çamur çekiyor, hoparlör ise vasat malesef... Ayrıca piyasadaki A50'lerde ÖTV zammı daha yansımadı çünkü onlar ÖTV ödenip piyasaya sürülmüş cihazlar, ÖTV yansıyınca göreceğiz :)
Yine de tabi ki Kirin 710 işlemciye 3500 TL vermek akıl kârı değil, Huawei'nin güncel sadece 2 işlemcisi (Kirin 710 ve Kirin 980) olduğu için Kirin 980 koymayacaksa Kirin 710 koymak zorunda kalıyor, bu da 1500 TL'lık Honor 10 Lite ile 3500 TL'lık P30 Lite'da aynı işlemci olması gibi bir komediye yol açıyor, Huawei ya işlemcilerini çeşitlendirmeli, ya da inadından vazgeçip aralarda Snapdragon 700 serisi kullanmalı... Ben olsam o fiyata çıkaracaksam P30 Lite'a Kirin 970 koyardım, P30 ve P30 Pro'nun satışları ezmeyecek ama alacak insanları da soğutmayacak bir işlemci olurdu...
Benzer özellikli A50 dediğinizin kamerası resmen çamur çekiyor, hoparlör ise vasat malesef... Ayrıca piyasadaki A50'lerde ÖTV zammı daha yansımadı çünkü onlar Ö...
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CyberDiamond 2 hf.
a70 çok daha iyi aynı fiyata. A50 özellikleri benzer daha ve ucuz. Fiyat olara ölü yatırım olur.
2 Yanıt Yanıtla +11
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Krone 1 hf.
Kırpılmış modeller bile 3-4 bin oldu ya. Bakalım daha neler göreceğiz.
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bjkyener 1 hf.
2000 - 2250 tl den 1 kuruş fazla etmez
o paraya gemi alırım

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gepe 1 hf.
Ggde 2999 dan ithalat garantili satışa çıkmış. Hayırlı olsun Huawei tr garantili 3500 demektir.
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intel7mix 1 hf.
Kirin 710 var gelse nolur gelmese nolur...
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MoRTaLNIGHTMARE 1 hf.
Gereksiz pahalı bir cihaz olacak. Ötv zammı gelmeden A70 alın geçin. Bu saatten sonra amiral gemisi ve orta segment cihazlar hayal olacak gibi.
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RaptorFX 1 hf.
A50 ve P30lite kamera karşılaştırmalarına bakmanızı tavsiye ederim. 128GB hariç çok da bir artısı olmayan sıradan bir model. Hatta yenilikçilik açısından A50 çok daha üstün. Hele ki işin içine A70 girince fark iyice açılıyor.
Bir de A50 kamerası çamur gibi demek fazla abartı değil mi? Bende 3 sene önce çıkan ZenFone Selfie var mesela. Onun yakalayamadığı bir çok detayı rahatça yakalıyor. Gece çekimi ve düşük ışık - ters ışık gibi bir çok durumda ZenFonedan çok daha iyi çekim yapıyor.
Şu an çıkan 8mp lik 1000TL altı telefonlar hariç kötü çeken bir telefon kaldı mı acaba? Ya da siz telefonu DSLR makine yerine mi kullanıyorsunuz? Ha şunu da belirteyim bizde Sony DSLR makine de var. İşkembe-i Kübradan sallamıyorum yorum yaparken.
Dersiniz ki x model daha iyi çekim yapıyor amenna ama çamur gibi çekiyor demek çok abartı.
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Mustafa-1453 1 hf.
Parmak izi okuyucu arkada krin 710 fiyat 3500 TL Deymez
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Krone 1 hf.
Kırpılmış modeller bile 3-4 bin oldu ya. Bakalım daha neler göreceğiz.
Yanıtla +5
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eP_362 1 hf.
3500 lira ver bi de Kirin 710 olsun
Yanıtla +2
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CyberDiamond 2 hf.
a70 çok daha iyi aynı fiyata. A50 özellikleri benzer daha ve ucuz. Fiyat olara ölü yatırım olur.
2 Yanıt Yanıtla +11
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TearsForFears 1 hf. CyberDiamond
P30 lite ötv artmasa a70 den daha ucuza gelirdi. %50 ötv ile geleceğinden daha pahalı gelecektir. 3400-3500 liraya a70, p30 lite gibi orta segment alacağına 500 daha koy s9 plus, mate 10 pro al. Ayrıca 1530 liraya satılan gm9 prodan 2 tane alıyorsun üste para artıyor. Bu kadar farka rağmen kamera olarak gm9 pro daha iyi ve işlemci olarak geri kalmıyor. Orta segment cihazlara 3500 lira vermeyin.
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Bloodin 1 hf. CyberDiamond
Benzer özellikli A50 dediğinizin kamerası resmen çamur çekiyor, hoparlör ise vasat malesef... Ayrıca piyasadaki A50'lerde ÖTV zammı daha yansımadı çünkü onlar ÖTV ödenip piyasaya sürülmüş cihazlar, ÖTV yansıyınca göreceğiz :)
Yine de tabi ki Kirin 710 işlemciye 3500 TL vermek akıl kârı değil, Huawei'nin güncel sadece 2 işlemcisi (Kirin 710 ve Kirin 980) olduğu için Kirin 980 koymayacaksa Kirin 710 koymak zorunda kalıyor, bu da 1500 TL'lık Honor 10 Lite ile 3500 TL'lık P30 Lite'da aynı işlemci olması gibi bir komediye yol açıyor, Huawei ya işlemcilerini çeşitlendirmeli, ya da inadından vazgeçip aralarda Snapdragon 700 serisi kullanmalı... Ben olsam o fiyata çıkaracaksam P30 Lite'a Kirin 970 koyardım, P30 ve P30 Pro'nun satışları ezmeyecek ama alacak insanları da soğutmayacak bir işlemci olurdu...
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