Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro’dan daha uygun fiyata sahip olacak P30 lite’ın Türkiye fiyatı açıklanmadı. Avrupa fiyatı 369 euro olarak açıklanmıştı. Fiyat etiketinin 3 bin 500 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.
Huawei P30 lite özellikleri
Huawei P30 lite, su damlası çentik tasarımına sahip 6.15 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Huawei P30 ve P30 Pro’da ekrandan parmak izi okuyucu bulunurken P30 lite’ın arka yüzeyinde klasik parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.
Üç arka kameraya sahip telefonun ana kamerası 48 MP ve f/1.8 değerlerine, 120 derece geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe, derinlik tespitine yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera ise 24 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığı değerleri ile geliyor.
Kirin 710 yonga setinin kullanıldığı P30 lite’da 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3340 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenirken, 18 W hızlı şarj desteğini de beraberinden getiriyor.
Huawei P30 Lite modelinin öne çıkan diğer özellikleri ise microSD hafıza kartı desteği, yüz tanımayla kilit açma, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac şeklinde sıralanabilir.
Cam arka yüzeye sahip P30 Lite’ın mavi renkli versiyonu renk geçiş efektine sahip. Siyah ve beyaz renkli versiyonu da Türkiye’deki müşteriler ile buluşacak. Huawei P30 lite’ın Mayıs ayı içerisinde Türkiye’ye geleceği duyuruldu, kesin çıkış tarihi açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine de tabi ki Kirin 710 işlemciye 3500 TL vermek akıl kârı değil, Huawei'nin güncel sadece 2 işlemcisi (Kirin 710 ve Kirin 980) olduğu için Kirin 980 koymayacaksa Kirin 710 koymak zorunda kalıyor, bu da 1500 TL'lık Honor 10 Lite ile 3500 TL'lık P30 Lite'da aynı işlemci olması gibi bir komediye yol açıyor, Huawei ya işlemcilerini çeşitlendirmeli, ya da inadından vazgeçip aralarda Snapdragon 700 serisi kullanmalı... Ben olsam o fiyata çıkaracaksam P30 Lite'a Kirin 970 koyardım, P30 ve P30 Pro'nun satışları ezmeyecek ama alacak insanları da soğutmayacak bir işlemci olurdu...