Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor

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Huawei P30 serisinin uygun fiyatlı üyesi Huawei P30 lite, Türkiye’de satışa sunuluyor. Huawei P30 lite, Mayıs ayı içinde tüketiciler ile buluşacak.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro’dan daha uygun fiyata sahip olacak P30 lite’ın Türkiye fiyatı açıklanmadı. Avrupa fiyatı 369 euro olarak açıklanmıştı. Fiyat etiketinin 3 bin 500 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

Huawei P30 lite özellikleri

Huawei P30 lite, su damlası çentik tasarımına sahip 6.15 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Huawei P30 ve P30 Pro’da ekrandan parmak izi okuyucu bulunurken P30 lite’ın arka yüzeyinde klasik parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Üç arka kameraya sahip telefonun ana kamerası 48 MP ve f/1.8 değerlerine, 120 derece geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe, derinlik tespitine yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera ise 24 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığı değerleri ile geliyor.

Kirin 710 yonga setinin kullanıldığı P30 lite’da 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3340 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenirken, 18 W hızlı şarj desteğini de beraberinden getiriyor.

Huawei P30 Lite modelinin öne çıkan diğer özellikleri ise microSD hafıza kartı desteği, yüz tanımayla kilit açma, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac şeklinde sıralanabilir.

Cam arka yüzeye sahip P30 Lite’ın mavi renkli versiyonu renk geçiş efektine sahip. Siyah ve beyaz renkli versiyonu da Türkiye’deki müşteriler ile buluşacak. Huawei P30 lite’ın Mayıs ayı içerisinde Türkiye’ye geleceği duyuruldu, kesin çıkış tarihi açıklanmadı.