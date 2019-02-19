Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı

Sonunda, Huawei P30 serisi akıllı telefonların 26 Mart’ta Fransa'nın başkenti Paris’te tanıtılacağı resmen açıklandı. Huawei daha önce Huawei P30 ve P30 Pro’nun Mart ayı içerisinde lanse edileceğini söylemişti. Çinli şirket şimdi ise kesin tarihi onayladı ve böylece amiral gemisi telefonun yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimali de ortadan kalktı.

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Huawei resmi Twitter hesabında Huawei P30'un lansman tarihini gösteren kısa bir video paylaştı. Yayınlanan klipte Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Notre Dame Katedrali gösteriliyor. Videoda ikonik yapılara zoom yapılması da akıllı telefonun öncekilerden daha iyi ve kayıpsız optik yakınlaştırma teknolojisine sahip olacağına işaret ediyor.

Huawei P30 Pro'nun 5G'li versiyonu da çıkacak

https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1097684284352094208

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Söylentilere bakılırsa P30ile piyasaya sürülecek. P30 Pro'da iseyer alması bekleniyor. Telefonlardaki kamera sistemi yinetaşıyacak. Bunun dışında amiral gemisi son model işlemci ve ince çerçeveleri olanbir ekranla gelecek. Bununla birlikte Huawei P30 Pro'nun sadece Avrupa'da satışa sunulacakda piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında