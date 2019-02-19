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Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei sonunda yeni nesil amiral gemisinin tanıtım tarihini açıkladı. Huawei P30 ve P30 Pro hakkında son bilgiler ve lansman tarihi haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sonunda, Huawei P30 serisi akıllı telefonların 26 Mart’ta Fransa'nın başkenti Paris’te tanıtılacağı resmen açıklandı. Huawei daha önce Huawei P30 ve P30 Pro’nun Mart ayı içerisinde lanse edileceğini söylemişti. Çinli şirket şimdi ise kesin tarihi onayladı ve böylece amiral gemisi telefonun yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılma ihtimali de ortadan kalktı.
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Huawei resmi Twitter hesabında Huawei P30'un lansman tarihini gösteren kısa bir video paylaştı. Yayınlanan klipte Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Notre Dame Katedrali gösteriliyor. Videoda ikonik yapılara zoom yapılması da akıllı telefonun öncekilerden daha iyi ve kayıpsız optik yakınlaştırma teknolojisine sahip olacağına işaret ediyor.

Huawei P30 Pro'nun 5G'li versiyonu da çıkacak

Söylentilere bakılırsa P30 üçlü arka kamera ile piyasaya sürülecek. P30 Pro'da ise dört arka kameranın yer alması bekleniyor. Telefonlardaki kamera sistemi yine Leica imzası taşıyacak. Bunun dışında amiral gemisi son model işlemci ve ince çerçeveleri olan çentikli bir ekranla gelecek. Bununla birlikte Huawei P30 Pro'nun sadece Avrupa'da satışa sunulacak 5G'li versiyonunun da piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında
https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1097684284352094208 Yorum Yaz
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Fenomenon 2 ay
huawei cidden yapıyor. şimdi bakıyorum alışveriş sitelerine p smart (2018), mate 20 lite, p 20 lite, honoı serisi hepsi fiyatlarına göre çok çok iyi telefonlar. bundan 2-3 yıl öncesine kadar orta seviye telefonlar cidden sıkıntılıydı. ya ekranı çok kötüydü, ya kamrası kötüydü, ya bataryası kötüydü. şimdi huawei, xiaomi, meizu gibi firmalar sayesinde orta seviyede bile mükemmel telefonlar var. gerçi $ arttı haliyle fiyatlar yüksek. ancak yine de bu kriz ortamında bu vergilerle bu dolar kuruyla 1500 - 2500 TL arasında gayet düzgün telefonlar alınabiliyor. 3 yıl önce düzgün telefon almak için amiral almak gerekiyordu. onların fiyatları da yüksekti.
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Bysnbad 3 ay
Bekliyoruz bakalım onemli olani fiyatı abrtmasalar
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SEHZADE63 3 ay
Fiyatlar cok ucuk cikiyo ya biraz esnek olsalar güzel olur yavaş yavaş tutulmaya başladi samsung gecicek yakinda..
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0quz28 3 ay
huawei artık bana çok hızlı tepe model çıkartıyor gibi geliyor daha yeni mate 20 pro çıktı tamam katogorileri ayrı vs diyebilirsiniz ama telefonlara baktığımızda fark yok gibi aralarında hem özellik hem katagori
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