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Chrome artık şifrenizin güvenli olup olmadığını size söyleyecek

Google'ın geliştiriği popüler internet tarayıcısı Chrome, Password Checkup adındaki yeni bir eklenti ile sizi kullanıcı adı ve şifrenizin güvenli olup olmadığı konusunda uyaracak.
3 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet denilince aklımıza ilk gelen konulardan biri de hiç kuşku yok ki güvenliktir. Son zamanlarda gittikçe artmaya başlayan veri ihlalleri, dev olarak gördüğümüz birçok şirketi etkilemiş durumda ve kişisel bilgilerimizin her an bilgisayar korsanlarının eline geçmesi olası bir durum. Bu konuyla ilgili bir eklenti yayınlayan Google, sizi güvensiz kullanıcı adı ve şifreler konusunda uyaracak.

Gizliliğin ön planda tutulduğu belirtiliyor

Google tarafından geliştirilen ve Chrome web mağazasına eklenen Password Checkup adlı eklenti, veri ihlallerinden etkilenen hesapları tekrar güvenli bir hale getirmenize yardımcı oluyor. Bu eklentiyi yüklediğinizde, eğer kullanıcı adı ve şifreniz bir veri ihlalinden etkilenmişse Chrome sizi uyaracak ve bu bilgileri değiştirmenizi tavsiye edecek.
Gizliliğin göz önünde bulundurularak geliştirildiği belirtilen Password Checkup, Google'ın interneti daha güvenli hale getirmek için çabaladığı projelerden biri olarak gösteriliyor. Eğer siz de bu eklentiyi cihazınıza yüklemek istiyorsanız buraya tıklayarak Chrome web mağazasına gidebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/02/05/google-password-checkup-chrome-extension/ Yorum Yaz
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cgdincer 3 ay en beğenilen
Çok ironik haber. Şifrelerimizi de kabul ettiğimiz hizmet koşulları ile kendi elimizle ellerine verelim. Bu konuda dürüst iseler bu eklentiyi açık kaynak olarak geliştirsinler.
Çok ironik haber. Şifrelerimizi de kabul ettiğimiz hizmet koşulları ile kendi elimizle ellerine verelim. Bu konuda dürüst iseler bu eklentiyi açık kaynak olarak...
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adam olun 3 ay
google'un kullandığı gmail, youtube gibi servisler dışında kalan diğer servisler için kullanılan şifreleri öğrenmek istiyor diyeceğimde chrome kullanılıyorsa google amca zaten bakmıştır.
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ByTelli 3 ay
Açık açık kabul etti artık çaldıkları nı
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MHEC 3 ay
Zaten tarayıcı üzerinden her bilginiz kayıt altında sızıntıyla bi alakası yok.
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gizanagi 3 ay
Google Chrome kullanıcıları eminim ki şifrelerini de kaydediyordur. Yani şifreler zaten Google hesabınızla eşlenik durumda. Zaten şifrelere sahip olmasının yanında nerelere girip çıktığınız, neleri aradığınız bile takip altında. Her neyse, elinde olan şifreleri tekrar almak için neden eklenti geliştirsin Google? Şaka gibi yorumlar var gerçekten.
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qoqoCAN 3 ay
ona ne la... şifrelerim eminim birilerinin elindedir de... benim şifrelerle bişeyler kazanamaz kimse.
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Starixa 3 ay
İçinizi bilmesek gerçekten iyiliğimizi düşünüyorsunuz sanıcaz
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sosisvesalam 3 ay
google artık şifrelerimize de mi göz koydu gözünüz doysun
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cgdincer 3 ay en beğenilen
Çok ironik haber. Şifrelerimizi de kabul ettiğimiz hizmet koşulları ile kendi elimizle ellerine verelim. Bu konuda dürüst iseler bu eklentiyi açık kaynak olarak geliştirsinler.
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Altyazar 3 ay
yeni sızıntı incoming...
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