Chrome artık şifrenizin güvenli olup olmadığını size söyleyecek

İnternet denilince aklımıza ilk gelen konulardan biri de hiç kuşku yok ki güvenliktir. Son zamanlarda gittikçe artmaya başlayan veri ihlalleri, dev olarak gördüğümüz birçok şirketi etkilemiş durumda ve kişisel bilgilerimizin her an bilgisayar korsanlarının eline geçmesi olası bir durum. Bu konuyla ilgili bir eklenti yayınlayan Google, sizi güvensiz kullanıcı adı ve şifreler konusunda uyaracak.

Gizliliğin ön planda tutulduğu belirtiliyor

Google tarafından geliştirilen ve Chrome web mağazasına eklenen Password Checkup adlı eklenti, veri ihlallerinden etkilenen hesapları tekrar güvenli bir hale getirmenize yardımcı oluyor. Bu eklentiyi yüklediğinizde, eğer kullanıcı adı ve şifreniz bir veri ihlalinden etkilenmişse Chrome sizi uyaracak ve bu bilgileri değiştirmenizi tavsiye edecek.

https://www.engadget.com/2019/02/05/google-password-checkup-chrome-extension/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Gizliliğin göz önünde bulundurularak geliştirildiği belirtilen Password Checkup, Google'ın interneti dahagetirmek için çabaladığıbiri olarak gösteriliyor. Eğer siz de bucihazınıza yüklemek istiyorsanızChrome web mağazasına gidebilirsiniz.