Huawei P8 ile çekilmiş bir fotoğraf kameranın 13MP çözünürlükte olacağını doğruluyor

Huawei'in yeni amiral gemisi modelini tanımasına yaklaşık bir ay gibi bir süre kalırken model ile ilgili iddialar belirli başlıklara odaklanmaya başladı. Huawei de geçtiğimiz günlerde bazı görseller paylaşarak telefonun kamera,pil performansı, dayanıklı ekranı gibi özelliklere dikkat çekiyordu.

15 Nisan tarihinde Londra'da tanıtılacak yeni modelin Mali-T628 grafik birimini barındıran Kirin 930 yongaseti ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca iddialara göre 3GB RAM, 5.2 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi ve çift led flaş da cihaza eşlik edecek.

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P8 ile çekildiği iddia edilen görüntü ise 4160x3120 piksel boyutlarına sahip. Bu da kameranın 13MP olacağına işaret ediyor. Cihazın ince bir kasayla çıkacağı da iddia edilse de fotoğrafı sızdıran kaynak optik görüntü sabitleme teknolojisi bulunduğunu belirtiyor. Bu da kameranın bir kısım çıkıntı yapmasına sebep olabilir. Ayrıca gece çekilen görüntünün düşük ışık performansı iyi olarak değerlendirilebilir.