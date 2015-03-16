Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P8 ile çekilmiş bir fotoğraf kameranın 13MP çözünürlükte olacağını doğruluyor

4 yıl
2,8b
1
3
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'in yeni amiral gemisi modelini tanımasına yaklaşık bir ay gibi bir süre kalırken model ile ilgili iddialar belirli başlıklara odaklanmaya başladı. Huawei de geçtiğimiz günlerde bazı görseller paylaşarak telefonun kamera,pil performansı, dayanıklı ekranı gibi özelliklere dikkat çekiyordu.

P8 ile çekildiği iddia edilen görüntü ise 4160x3120 piksel boyutlarına sahip. Bu da kameranın 13MP olacağına işaret ediyor. Cihazın ince bir kasayla çıkacağı da iddia edilse de fotoğrafı sızdıran kaynak optik görüntü sabitleme teknolojisi bulunduğunu belirtiyor. Bu da kameranın bir kısım çıkıntı yapmasına sebep olabilir. Ayrıca gece çekilen görüntünün düşük ışık performansı iyi olarak değerlendirilebilir.

15 Nisan tarihinde Londra'da tanıtılacak yeni modelin Mali-T628 grafik birimini barındıran Kirin 930 yongaseti ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca iddialara göre 3GB RAM, 5.2 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi ve çift led flaş da cihaza eşlik edecek.
 
Huawei P8 ile çekilmiş bir fotoğraf kameranın 13MP çözünürlükte olacağını doğruluyor

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Anime 4 yıl
Bataryası gene düşük bu p modelleri hpe böyle düşük mü ya?
p7 den bu yüzden vazgeçtim p8 dende bu yüzden vazgeçicem gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat425 4 yıl
Amiral gemi ve T628 huawei iyice saçmaladi.En azindan Adreno 405 koyaydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrYAGIZ 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Türkiye pazarına iyi bir fiyatla girerse p6'dan kendisine terfi edeceğim inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim