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Huawei P8 modelinin prototip görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı

4 yıl
3,5b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8 modelinin prototip görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı
Son günlerde sızdırma haberleri almış başını gitmişken bir sızdırma haberi de Huawei cihazlardan geldi. P7 modelini Ascend P7 isimlendirmesiyle satan Huawei'nin yeni cihaz ile Ascend adını rafa kaldırılacağı söyleniyordu. Şirketin yeni amiral gemisi modeli olması beklenen P8'in bazı özellikleri ve antutu görüntüleri sızdırıldı.
Tasarımın prototip olduğu belirtilirken cihazın özellikleri Antutu uygulaması açık iken alınan ekran görüntüleriyle ortaya çıkıyor. İlk olarak cihazda Huawei'nin geliştirdiği kendi yonga seti Kirin 930 64-bit kullanılması göze çarpıyor, cihazın Kirin 930 platformu ile geleceği daha önceki sızıntılarda da dile getirilirken işlemcinin üretim sürecinin 16 nm olduğu söyleniyor. Antutu görüntülerinde cihazın 3 GB sistem belleğiyle geldiği ve Android 5.0.2 sürümünde çalıştığı görülüyor. Ayrıca cihazın önde 13MP arkada 8MP kamera barındırdığı ve Full HD çözünürlükte ekrana sahip olduğu görülüyor.
Huawei'nin 2K ve 4K ekranlar ile ilgili açıklamalarını değerlendirirsek cihaz çıktığında prototip versiyondaki gibi Full HD çözünürlüklü ekran ile gelebilir. Ayrıca daha önce cihazın Antutu'dan 47426 puan aldığı görülüyor. Huawei P8 Mobil Dünya Kongresi'nde değil 15 Nisan'da Londra'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Fiyatının 480 dolar olması bekleniyor.

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doctor_bey 4 yıl
Ben Huawei'yi çok seviyorum ancak haberde hata yoksa öndeki 13mp kamera ve arkadaki 8mp kamera işi sinirimi bozdu, niye tam tersi değil?
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DH Misafiri 4 yıl
aslinda benzemesi bence iyi hazır denenip tutmus bir sistem varken neden macera arayıp zaten satısı az olan ürünün satişini iyice düşürsün Lg ler farkındalık olarak geri tuşunu ters tarafa koydugunda telefonu almaktan vazgecen çok oldu
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Guest-41BAB9FC2 4 yıl
Sonucta araba degil ki bu telefon yapsan yapsan ne kadar farkki bi tasarim yapabilirsin ki illaki kismen benzedigi taraflar olacaktir diye dusunuyorum
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murat425 4 yıl
Sonuç kalite ve tasarım olarak mükemmel bir cihazssa varsın biraz özenti olsun bizene ki! Hani telefonu elinizde gören biri ya bu telefon iphone mı benziyor dicek veya oldu ki böyle birşey söyledi ne kaybetceksiniz
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DH Misafiri 4 yıl
1200 tl verilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Huawei'ın tüm telefonlarının tasarımları çalıntı. Sadece bu değil ki, apple, sony ve htc en çok taklit ettiği firmalar. Kopyaladığı cihazlarda apple zaten başı çekiyor. Klasik kopyacı çin firması...
Gidip bunlara para verip de çinli emek hırsızlarını zengin etmeyin, piyasada tonla orjinal cihaz üreten firma var. Türkiye'ye kakaladığı bozuk modemlerden krallık kuracaklar yakında.
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Taha0194 4 yıl DH Misafiri
Rüzgar hangi yöne esse ona göre yorum yapıyorsun.
Yeni bir model çıksa hemen apple trolleri "Alt kısmı yok arka tarafı elmadan kopyalamış vs.vs
Adamlar ne yapsa yaranamıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
piyasada ki bütün markalar iphone taklidi oldu :D
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Fenomenon 4 yıl
Telefon donanım olarak iyi ama her seferinde daha mı pahalı oluyor bu P serisi anlamadım. P6 zamanında vodafon'da 999 liraydı, f/p olarak çok iyiydi. P7 daha pahalı olunca G2, Nexus5 gibi cihazların yanında f/p olamadı. P8 Türkiyeye gelse 1700'den aşağı gelmez. O fiyata da alınmaz.
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musa_unsal2005 4 yıl
İşlemci güç tüketimi kısmında da ilerleme kaydettilerse kirin 930 un önü açık. Ayrıca telefon güzel fiyatla efsane olur. Apple çakması makması. apple kimden çaktı acaba o tasarımı gitsin önce htc nin elini öpsün.
Ben donanım ve stabilite tutkunuyum bu telefon işimi çok rahat 5 sene görür gibi geliyor.
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acura07 4 yıl
alt tarafında delık goren ıphone dıyor
arkaya alıyorlar samsung dıyor
one alsalar htc....


fırmalar neresıne koyacak acaba hoparlorlerı?
yana koysalar da nokıa 5800 xpm


artık telefonların mutlaka bı yerlerı bırıne benzeyecek.

ha koyarlarsa o yuvarlak home butonnu yada samsungun home butonunu tamam da dıgerlerı bırıne mecbur benzeyecek
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kapitalizm kelimesini sevmem. Fakat Global bir marka olmak demek böyle bir şey sanırım. Bol bol telefon çıkarmak onları desteksiz bırakmak. Bu firmayı hiçbir zaman sevemedim.
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