Huawei P8 modelinin prototip görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı

Son günlerde sızdırma haberleri almış başını gitmişken bir sızdırma haberi de Huawei cihazlardan geldi. P7 modelini Ascend P7 isimlendirmesiyle satan Huawei'nin yeni cihaz ile Ascend adını rafa kaldırılacağı söyleniyordu. Şirketin yeni amiral gemisi modeli olması beklenen P8'in bazı özellikleri ve antutu görüntüleri sızdırıldı.

Tasarımın prototip olduğu belirtilirken cihazın özellikleri Antutu uygulaması açık iken alınan ekran görüntüleriyle ortaya çıkıyor. İlk olarak cihazda Huawei'nin geliştirdiği kendi yonga seti Kirin 930 64-bit kullanılması göze çarpıyor, cihazın Kirin 930 platformu ile geleceği daha önceki sızıntılarda da dile getirilirken işlemcinin üretim sürecinin 16 nm olduğu söyleniyor. Antutu görüntülerinde cihazın 3 GB sistem belleğiyle geldiği ve Android 5.0.2 sürümünde çalıştığı görülüyor. Ayrıca cihazın önde 13MP arkada 8MP kamera barındırdığı ve Full HD çözünürlükte ekrana sahip olduğu görülüyor.

Huawei'nin 2K ve 4K ekranlar ile ilgili açıklamalarını değerlendirirsek cihaz çıktığında prototip versiyondaki gibi Full HD çözünürlüklü ekran ile gelebilir. Ayrıca daha önce cihazın Antutu'dan 47426 puan aldığı görülüyor. Huawei P8 Mobil Dünya Kongresi'nde değil 15 Nisan'da Londra'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Fiyatının 480 dolar olması bekleniyor.