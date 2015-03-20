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Huawei P8 sızıntısı metal kasaya işaret ediyor

4 yıl
3,5b
1
19
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8 sızıntısı metal kasaya işaret ediyor
Huawei'nin Londra'da 15 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi P8 modelini tanıtması beklenirken @Onleaks adresi haber ile ilgili bir sızıntıya yer verdi. Sızıntıda ise P8'e ait olduğu iddia edilen akıllı telefonun arka alt kısmı paylaşıldı.

Paylaşılan görsel ile birlikte metal olduğu söylenilen çerçeveler ilk dikkati çeken özellik oluyor. Üst seviye akıllı telefonların neredeyse tamamına sıçramış olan metal kullanımı P8'i de etkisi altına alacak gibi gözüküyor. Paylaşılan görselde telefonun arka yüzeyi de metal görünümüne sahip ancak arka yüzeyde cam bulunması ile ilgili herhangi bir detay yok, Huwei logosu da arka kapağın alt kısımlarına taşınmış durumda. Telefonun alt kısmına bakacak olursak ise alışıldığı gibi Micro USB portu burada ancak çift hoparlör çıkışı bulunması da alt kısımda ilgi çeken noktalardan. 

Görselin prototip bir cihaza ait olduğunu ve değişikliklere uğrayabileceğinin kaynak tarafından belirtildiğini hatırlatalım. Cihazın teknik özellik bakımından öne çıkan diğer söylentilerine göz atacak olursak 5.2 inç ekranda FHD ( 1920x1080 ) çözünürlük, Kirin 930 çipset, 3 GB RAM ve 2600 mAh batarya göze çarpıyor. Onleaks adresindeki bir diğer paylaşım ise cihazın arka kısmında 13MP'lik kamera yer aldığını ve çift led flaş bulunacağını belirtiyor.

Sızıntıların doğruluğunu kesinleştirmek için lansman tarihine kadar yaklaşık bir aylık bir süre daha beklemek gerekecek. Ascend markasından geçerek Huawei P8 olarak çıkacak modelin agresif bir fiyatlandırma ile kendine yer bulmaya çalışacağı da söylentiler arasında.
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ali.semiz 4 yıl en beğenilen
Güzel telefonlar yapıyorlar iyide şu batarya pil süresini neden uzutma çalışmasına girmiyorlar ekranlar büyüyor pil tersine aynı orantıda yükselmiyor birde kablosuz sarj üzerinde dursalar.
Güzel telefonlar yapıyorlar iyide şu batarya pil süresini neden uzutma çalışmasına girmiyorlar ekranlar büyüyor pil tersine aynı orantıda yükselmiyor birde kabl...
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DH Misafiri 4 yıl
Eski kasadan vazgeçerlerse alman en az 5.5 inç olması lazim bide LG g3 gibi çerçeveyi daraltirlarsa hemen cokerim. Kıytırik dediğin telefonun malzeme kalitesine bi bak sonra konuş git kendi telefonunu eline al sen...
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inexo 4 yıl
neden iphone a benzeme gereği
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BekirHan 4 yıl
arka kısmı saymazsak p6 ve p7 zaten metal çerçeveyle gelmişti zaten.
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Emekkk 4 yıl
p7 den buna geçmek için bi sebep görmüyorum :P
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mrYAGIZ 4 yıl
Güzel bir fiyatla Türkiye'ye gelirse kuvvetle muhtemel P6'dan P8'e terfi edeceğim. Hayırlısı bakalım, bekliyoruz.
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lazloo 4 yıl
Ah biraz da yazılım desteği verseler on numara cihazlar aslında.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
1500 tl yi geçmezse ve performansı iphone 5s den iyi olursa geçerim amiral gemilerine bir yandan para basmak istemiyorum ama bir yandan almak istiyorum p8 iyi olursa alabilirim bu sene benim için 2 kıriter var güzel görünecek ve 810 olmayacak ama ondan daha hızlı olacak bu isteğimi şimdilik karşilayan 1 tel var s6 daha sonra note 5 ve iphone 6s bu isteğimi karşılayacak
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murat425 4 yıl
Bu telefon olacak demedi demeyin
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Das Boot 4 yıl
Huawei'nin P serisi zaten tasarım odaklı. P8'de oldukça şık bir cihaz olacaktır.
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manyakurt 4 yıl
telefonumu yükseltmeyi planlıyorum ama yeni alacağım telefon mutlaka usb 3.1 tasarımına sahip olmalı. nokia tabletinde ve mackbook 12" de gördükten sonra gidip bu dönüş arifesinde micro usb li bi telefon alınmaz artık.
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Fenomenon 4 yıl manyakurt
manyakurt
telefonumu yükseltmeyi planlıyorum ama yeni alacağım telefon mutlaka usb 3.1 tasarımına sahip olmalı. nokia tabletinde ve mackbook 12" de gördükten sonra gidip bu dönüş arifesinde micro usb li bi telefon alınmaz artık.

Hocam ne alakası var ki?
Usb en çok şarj için kullanacaksın
Onun dışında OTG için zaten dönüştürücü lazım.
Tam tersi normal usb daha iyi. Çünkü usb 3.1 yaygınlaşana kadar kablo-dönüştürücü fiyatı en az 2-3 kat daha pahalı olur.
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ali.semiz 4 yıl en beğenilen
Güzel telefonlar yapıyorlar iyide şu batarya pil süresini neden uzutma çalışmasına girmiyorlar ekranlar büyüyor pil tersine aynı orantıda yükselmiyor birde kablosuz sarj üzerinde dursalar.
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V4LKyR 4 yıl
Ne sansasyon yaptı şu kıytırık telefon yahu.
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Rainbow VI 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ne sansasyon yaptı şu kıytırık telefon yahu.

Kıytırık?
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vaskin77 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Ne sansasyon yaptı şu kıytırık telefon yahu.

Kıytırık (!) markanın orta seviye modeli olan Ascend G7 kullanıyorum. Bana Samsung s5 olan biri gelip "Telefonları değişelim" derse söyleyeceğim tek şey var; "Hadi len"
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