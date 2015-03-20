Huawei P8 sızıntısı metal kasaya işaret ediyor

Huawei'nin Londra'da 15 Nisan tarihinde düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi P8 modelini tanıtması beklenirken @Onleaks adresi haber ile ilgili bir sızıntıya yer verdi. Sızıntıda ise P8'e ait olduğu iddia edilen akıllı telefonun arka alt kısmı paylaşıldı.

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Paylaşılan görsel ile birlikte metal olduğu söylenilen çerçeveler ilk dikkati çeken özellik oluyor. Üst seviye akıllı telefonların neredeyse tamamına sıçramış olan metal kullanımı P8'i de etkisi altına alacak gibi gözüküyor. Paylaşılan görselde telefonun arka yüzeyi de metal görünümüne sahip ancak arka yüzeyde cam bulunması ile ilgili herhangi bir detay yok, Huwei logosu da arka kapağın alt kısımlarına taşınmış durumda. Telefonun alt kısmına bakacak olursak ise alışıldığı gibi Micro USB portu burada ancak çift hoparlör çıkışı bulunması da alt kısımda ilgi çeken noktalardan.Görselin prototip bir cihaza ait olduğunu ve değişikliklere uğrayabileceğinin kaynak tarafından belirtildiğini hatırlatalım. Cihazın teknik özellik bakımından öne çıkan diğer söylentilerine göz atacak olursak 5.2 inç ekranda FHD ( 1920x1080 ) çözünürlük, Kirin 930 çipset, 3 GB RAM ve 2600 mAh batarya göze çarpıyor. Onleaks adresindeki bir diğer paylaşım ise cihazın arka kısmında 13MP'lik kamera yer aldığını ve çift led flaş bulunacağını belirtiyor.Sızıntıların doğruluğunu kesinleştirmek için lansman tarihine kadar yaklaşık bir aylık bir süre daha beklemek gerekecek. Ascend markasından geçerek Huawei P8 olarak çıkacak modelin agresif bir fiyatlandırma ile kendine yer bulmaya çalışacağı da söylentiler arasında.