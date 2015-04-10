Huawei P8 ve P8 Lite basın görselleri sızdırıldı

Huawei'nin 15 Nisan itibariyle Londra'daki etkinlikte resmiyete kavuşturacağı Huawei P8 ve P8 Lite modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Artık resmi basın görselleri de ortalıkta dolaşmaya başladı.





5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacağı belirtilen Huawei P8 modelinin iPhone 6 ve Galaxy S6 modellerinde rastladığımız benzer bir tasarım dilini kullandığı görülüyor. Modelin metal çerçeve ve cam kaplama tasarımına sahip olacağı gündeme gelmişti. Sağ taraftaki Huawei P8 Lite modelinin ise metal bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Yani her iki model de kullanıcıya premium bir hissiyat sağlamak üzere tasarlanmış.





Özelliklere bakacak olursak Huawei P8 modelinde 64-bitlik Kirin 930 veya 935 yongaseti yer alacak. 4 adet düşük hızlı Cortex-A53 ve 4 adet yüksek hızlı Cortex-53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran yongasetinde Mali-T628 grafik birimi bulunuyor.





Ayrıca modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 6.4mm kalınlık, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 2520mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Huawei P8 Lite modeinde ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimini barındıran orta seviye Kirin 620 yongaseti kullanılıyor. 5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihazda 2GB RAM, 16GB kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.7mm kalınlık ve 2200mAh gücünde batarya mevcut.





Huawei'nin P8 modelini 480$, P8 Lite modelini ise 250$ civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunması bekleniyor. Ayrıca ön ve arka safir cam kaplı P8 Platinum Edition da 800$ fiyat etiketine sahip olacak. Lansman sonrası ilk etapta Çin'de satışların başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P8-and-P8-Lite-press-shots-leak-out-along-with-specs-and-a-premium-feeling_id68102