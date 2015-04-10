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Huawei P8 ve P8 Lite basın görselleri sızdırıldı

4 yıl
8,4b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P8 ve P8 Lite basın görselleri sızdırıldı

Huawei'nin 15 Nisan itibariyle Londra'daki etkinlikte resmiyete kavuşturacağı Huawei P8 ve P8 Lite modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Artık resmi basın görselleri de ortalıkta dolaşmaya başladı. 

5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacağı belirtilen Huawei P8 modelinin iPhone 6 ve Galaxy S6 modellerinde rastladığımız benzer bir tasarım dilini kullandığı görülüyor. Modelin metal çerçeve ve cam kaplama tasarımına sahip olacağı gündeme gelmişti. Sağ taraftaki Huawei P8 Lite modelinin ise metal bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Yani her iki model de kullanıcıya premium bir hissiyat sağlamak üzere tasarlanmış.

Özelliklere bakacak olursak Huawei P8 modelinde 64-bitlik Kirin 930 veya 935 yongaseti yer alacak. 4 adet düşük hızlı Cortex-A53 ve 4 adet yüksek hızlı Cortex-53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran yongasetinde Mali-T628 grafik birimi bulunuyor. 

Ayrıca modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 6.4mm kalınlık, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 2520mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Huawei P8 Lite modeinde ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimini barındıran orta seviye Kirin 620 yongaseti kullanılıyor. 5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihazda 2GB RAM, 16GB kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.7mm kalınlık ve 2200mAh gücünde batarya mevcut. 

Huawei'nin P8 modelini 480$, P8 Lite modelini ise 250$ civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunması bekleniyor. Ayrıca ön ve arka safir cam kaplı P8 Platinum Edition da 800$ fiyat etiketine sahip olacak. Lansman sonrası ilk etapta Çin'de satışların başlayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P8-and-P8-Lite-press-shots-leak-out-along-with-specs-and-a-premium-feeling_id68102 Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl en beğenilen
Az yakıyor diye arkadaş aracın deposu küçültülmez ki
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djengo 3 yıl
p8lite modeli yurt dışından gelecek ama türkçe menü olmadığı için tereddütdeyim. bilgisi olan var ise yazılımına zarar vermeden türkçe menü yüklenebilirmi? yoksa daha sonra güncellemelerle türkçe menü eklenirmi? teşekkürler.
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DH Misafiri 4 yıl
Altta çok fazla boşluk var. İtici geldi.
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emre_fan_club 4 yıl
Piller çok düşük ya performansta nasıl acaba
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xxxmetexxx2 4 yıl
mahmut294
axiprens
mahmut2942200mAh nedir ya çocuk mu avutuyorsunuz. Yıl olmuş 2015 hala bataryası 2000 lerde akıllı telefon üretiyorlar arkadaş.
Iphone 6 daki batarya kaç dı bilen varmı, o arkadaşlarda hiç utanmadan telefon üretiyorlar ve her çıkardıkları model en az 50 milyon satıyor, hayret yahu.. Yıl olmuş 2015....
Ios ile android kıyaslayacak senden başka akıllı yok muydu? Ona kaldı mı Iphone 6da 1GB ram var ama Androidli telefonlar için bu ram yeterli değil. Neden acaba bir düşün çok bilmiş arkadaşım. Nedeni basit. Android stabil değil. Ios çok daha oturmuş ve hafif bir sistem. Buna bağlı olarak donanımı zorlama riski de azalmakta. Ayrıyetten Huawei ile iphoneu aynı kefeye mi koyuyorsun? Apple yıllarca testler yaparak bir model üretirken Huawei envai çeşit akıllı telefon piyasaya sürüyor. Alanında uzman olmuş bir marka ile hazır işletim sistemi Androidi arayüz dahi geliştirmeden sapır sapır akıllı telefonlara basan bir Huawei markasını bir tutmak nasıl bir zihniyettir acaba?

bence sen hiçbişi bilmiyon =) daha hafif daha stabil demişsin ama içeriği bilmiyon uzun yazı yazıncada bişey biliyo olmuyon git biraz araştır.
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uguroz76 4 yıl
İnsanlar olmaz diye düşündükleri için görmüyorlar ama p8 ile ilgili görsellerde güneş enerjisi desteğine çağrışım yapılıyor, siz hala batarya düşük filan diyorsunuz. Neyse iki gün kaldı.
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mahmut294 4 yıl
axiprens

mahmut2942200mAh nedir ya çocuk mu avutuyorsunuz. Yıl olmuş 2015 hala bataryası 2000 lerde akıllı telefon üretiyorlar arkadaş.
Iphone 6 daki batarya kaç dı bilen varmı, o arkadaşlarda hiç utanmadan telefon üretiyorlar ve her çıkardıkları model en az 50 milyon satıyor, hayret yahu.. Yıl olmuş 2015....


Ios ile android kıyaslayacak senden başka akıllı yok muydu? Ona kaldı mı Iphone 6'da 1GB ram var ama Androidli telefonlar için bu ram yeterli değil. Neden acaba bir düşün çok bilmiş arkadaşım. Nedeni basit. Android stabil değil. Ios çok daha oturmuş ve hafif bir sistem. Buna bağlı olarak donanımı zorlama riski de azalmakta. Ayrıyetten Huawei ile iphone'u aynı kefeye mi koyuyorsun? Apple yıllarca testler yaparak bir model üretirken Huawei envai çeşit akıllı telefon piyasaya sürüyor. Alanında uzman olmuş bir marka ile hazır işletim sistemi Android'i arayüz dahi geliştirmeden sapır sapır akıllı telefonlara basan bir Huawei markasını bir tutmak nasıl bir zihniyettir acaba?
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anldrms34 4 yıl
Erdi Abinin sızıntı doğru çıktı twitter.com/...
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ALBAY 4 yıl
Tasarım

Z3+S6+ip6
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FeneristFB 4 yıl
Cok guzel duruyo fiyati uygun olursa g3 u satar alirim
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felixamor 4 yıl
Tasarım P serilerinde olduğu gibi harika fakat T-628 GPU ve sanal tuş olmamış. Kullanıcılar sanal tuş kullanmak istemiyor hala inatla kapasitif tuş eklemeyip insanları Samsung'a muhtaç hale getirdi Htc-Huawei-Sony..
Umarım Honor 6'daki gibi Touch Plus desteği vardır da kullanıcıları sanal tuşlardan kurtulup rahat eder.
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mahmut294 4 yıl
2200mAh nedir ya çocuk mu avutuyorsunuz. Yıl olmuş 2015 hala bataryası 2000 lerde akıllı telefon üretiyorlar arkadaş.
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axiprens 4 yıl mahmut294
mahmut294
2200mAh nedir ya çocuk mu avutuyorsunuz. Yıl olmuş 2015 hala bataryası 2000 lerde akıllı telefon üretiyorlar arkadaş.

Iphone 6 daki batarya kaç dı bilen varmı, o arkadaşlarda hiç utanmadan telefon üretiyorlar ve her çıkardıkları model en az 50 milyon satıyor, hayret yahu.. Yıl olmuş 2015....
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