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Huawei P9 modelinin çift arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor

3 yıl
2,2b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P9 modelinin çift arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor
 
Çinli üretici Huawei'nin bu yıl bitmeden sevilen P serisini güncellemesi bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında P8 modelini piyasaya süren şirket, daha sonra P8Lite (Mayıs) ve P8Max (Temmuz) modellerini satışa sunmuştu. Yan modelleri bir kenara bırakırsak P8 beklenenden biraz daha geç çıkmıştı, ancak P9 iddiaları ise bu kez biraz daha erken bir tarihe işaret ediyor. İddiaların doğru olması halinde Huawei aynı yıl içerisinde aynı serideki iki üst seviye modeli piyasaya sürmüş olacak.

Tabi ki söylentiler bununla sınırlı değil. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir görüntü akıllı telefonda 2 farklı arka kamera bulunacağını gösteriyor. Daha önce derinlik ölçmek için iki arka kameraya sahip modeller görmüştük ancak sızan fotoğraflara bakacak olursak asıl amaç derinlik ölçmek değil. İki aynı kamera modülü ve otofokus sensörü akıllı telefonun hem çok yüksek çözünürlüklerde fotoğraf çekmesine hem de hızlı odaklama yapmasına yardımcı olabilir.

Bunun dışında beklenen teknik özellikler 5.2" FHD çözünürlükte ekran, Kirin 950 çipset ve 4 GB bellek yer alıyor. Kirin 950 çipseti 4 Cortex-A72 ve 4 Cortex-A57 işlemcisiyle birlikte Mali-T880 grafik birimi barındıracak. Benchmark testlerine göre çipsetin Exynos 7420'yi alt etmeyi başardığı görülüyor, eğer bu değerler gerçekten sağlanırsa Huawei uzun süredir üzerinde çalıştığı Kirin çipsetleri önemli bir noktaya taşımış olacak.

Huawei P9 modelinin çift arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor
 


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kadirirdem 3 yıl
İnsan gözü nden esinlebdik olabilir tanıtımindaki söz...
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atom-karınca 3 yıl
İsterse P100 çıksın. 6 ay hala Tr ye gelemedi P8.
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Virinom 3 yıl
2 yetmez her tarafa koyun 360 çekelim
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wolf silver 3 yıl
Galiba huawei kirin 950 ile Qualcomdan önce bize cortex A72 çekirdeklerini sunacak...
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memleket44 3 yıl
Elin oğlu avrupada 6 aydır P8 satıyor. TR ye hala gelecek... P9 hiç beklemeyelim hayatta TR ye gelmez...
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