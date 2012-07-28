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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei U9510E Ascend D1 quad XL'nin DLNA sertifikası yayınladı

6 yıl
2,9b
1
12
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Temmuz ayı başında Çin'deki MIIT (Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı) tarafından onaylanan Huawei'nin Ascend D1 quad XL akıllı telefonuna ait DLNA sertifikası internette yayınlandı. U9510E model numaralı cihaza, Ascend D1 quad'dakinden daha büyük bir pil eşlik ediyor.
4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli HiSilicon Technologies K3V2 çipset, Infineon XMM6260 modem, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP arkadan aydınlatmalı CMOS kamera sensörü, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n özellikleri ile 2600mAh pilin eşlik ettiği U9510E, 8.9mm ve 130 gramlık Ascend D1 quad'dan çok daha büyük bir pille donatıldığı için yaklaşık 145 gram ağırlığında ve 129.9 x 64.9 x 11.5mm ölçülerinde.
İlk olarak üreticisinin kendi ülkesi Çin'de bu ay satışa çıkacak olan U9510 (Ascend D1 quad) ve U9510E (Ascend D1 quad XL) akıllı telefonları, sonbaharda diğer Asya ve Avrupa bölgelerinde piyasaya sürülecek. Fiyat olarak 500 - 600 Euro (1110 - 1335 TL) aralığında konumlanması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz.

http://certification.dlna.org/certs/REG05347703.pdf Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl
telefon haberinde logitech direksiyon video inceleme resmi var!!! yetkili kimse kendi internet sayfasına bakmıyor anlaşılan.. :))
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FIF 6 yıl
XL Değil Ama Normal Versiyonu Gelecek

Bknz : Huawei Türkiye Sitesinde Gözüküyor

tr.huaweidevice.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
Pili iyi gitsin de 2 milim kalın olsun.
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galluptack1112 6 yıl
Ucuz olduğu için tercih edilen bir üreticidir Huawei.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bilal Akgündüz 6 yıl
assasin44
Bilal Akgündüz
NeroKe
Bilal Akgündüz
NeroKe Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi
Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.
Turkiye fiyati dedigimi nereden cikardiniz ?
Yorumunuza Türkiyeye diyerek başlamışsınız. Ayrıca yurtdışında dediğiniz fiyat 750 Eurodan fazla ediyor. Yurtdışında 750 euroya Apple, Samsung, HTC bile telefon satmıyor Huawei kim oluyor ki böyle bir fiyat koyuyor? Ucuz olduğu için tercih edilen bir üreticidir Huawei.
Hocam sizin hep haberler de yorumlarınızı görüyorum bence yorum yazmayın yazsanız bir dert yazmasanız bir dert.

Yazmazsak sanki okuyucuyu önemsemiyormuş gibi olmasın istiyorum. Bir soru soruluyor ya da farklı bir yorum olunca cevap yazıyoruz artık.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Bilal Akgündüz
NeroKe
Bilal Akgündüz
NeroKe Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi
Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.
Turkiye fiyati dedigimi nereden cikardiniz ?
Yorumunuza Türkiyeye diyerek başlamışsınız. Ayrıca yurtdışında dediğiniz fiyat 750 Eurodan fazla ediyor. Yurtdışında 750 euroya Apple, Samsung, HTC bile telefon satmıyor Huawei kim oluyor ki böyle bir fiyat koyuyor? Ucuz olduğu için tercih edilen bir üreticidir Huawei.

Hocam sizin hep haberler de yorumlarınızı görüyorum bence yorum yazmayın yazsanız bir dert yazmasanız bir dert.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
NeroKe
Bilal Akgündüz
NeroKe Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi
Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.
Turkiye fiyati dedigimi nereden cikardiniz ?

Yorumunuza Türkiyeye diyerek başlamışsınız. Ayrıca yurtdışında dediğiniz fiyat 750 Euro'dan fazla ediyor. Yurtdışında 750 euro'ya Apple, Samsung, HTC bile telefon satmıyor Huawei kim oluyor ki böyle bir fiyat koyuyor? Ucuz olduğu için tercih edilen bir üreticidir Huawei.
Yanıtla +1
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
NeroKe

Bilal Akgündüz
NeroKe Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi
Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.
Turkiye fiyati dedigimi nereden cikardiniz ?
1200 TL yi hayal edip yok bu olmazmı dedin:D
Yanıtla +1
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osmanefeozkan 6 yıl
1700 e gelir 3 ay satılmaz kampanyayla 1350 1400 e filan ye kapışılır
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Bilal Akgündüz 6 yıl
NeroKe
Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi

Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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mejuck 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
NeroKe
Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi

Türkiye fiyatı değil zaten o. Dünya genelinde satışa o fiyattan çıkacak. Buraya gelişi zaten dediğiniz fiyatlara ulaşıyor.

Turkiye fiyati dedigimi nereden cikardiniz ?
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mejuck 6 yıl
Turkiyeye gelene kadar daha ust modeller cikar ayriyeten oyle 1200 lira da tamamen hayal en az 1700 benden demesi
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