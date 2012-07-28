Huawei U9510E Ascend D1 quad XL'nin DLNA sertifikası yayınladı





Temmuz ayı başında Çin'deki MIIT (Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı) tarafından onaylanan Huawei'nin Ascend D1 quad XL akıllı telefonuna ait DLNA sertifikası internette yayınlandı. U9510E model numaralı cihaza, Ascend D1 quad'dakinden daha büyük bir pil eşlik ediyor.

4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli HiSilicon Technologies K3V2 çipset, Infineon XMM6260 modem, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP arkadan aydınlatmalı CMOS kamera sensörü, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n özellikleri ile 2600mAh pilin eşlik ettiği U9510E, 8.9mm ve 130 gramlık Ascend D1 quad'dan çok daha büyük bir pille donatıldığı için yaklaşık 145 gram ağırlığında ve 129.9 x 64.9 x 11.5mm ölçülerinde.

İlk olarak üreticisinin kendi ülkesi Çin'de bu ay satışa çıkacak olan U9510 (Ascend D1 quad) ve U9510E (Ascend D1 quad XL) akıllı telefonları, sonbaharda diğer Asya ve Avrupa bölgelerinde piyasaya sürülecek. Fiyat olarak 500 - 600 Euro (1110 - 1335 TL) aralığında konumlanması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz.

http://certification.dlna.org/certs/REG05347703.pdf