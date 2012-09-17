Huawei, WP8 ekosistemi için Ascend W1 modelini hazırlıyor

Microsoft'un kısa süre sonra yayınlanacak mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows Phone 8 için üreticilerin model hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. WP8 ekosisteminin iddialı iki oyuncusu Samsung ve Nokia'nın yanına Çinli dev Huawei de katılıyor.





Microsoft'un OEM ortakları listesinde yerini alan Huawei, kaynakların ifadesine göre Ascend D1 ve P1 modellerinin tecrübesini harmanlayacağı yeni modelde bununla birlikte tamamen farklı bir tasarım ortaya koyacak. Ascend serisine eklenecek modelin W1 adını alması bekleniyor.





Hali hazırda siyah, beyaz, mavi ve pembe renkli versiyonların test edildiği belirtiliyor. 25 Eylül'de resmi olarak tanıtılması beklenen modelin Ekim-Kasım döneminde Avrupa, Çin ve ABD serüvenine başlayacağı tahmin ediliyor. Modele biçilen yaklaşık fiyat ise 350$.





Bu üç firmanın haricinde HTC'nin yıl sonuna doğru 3 farklı WP8 cihazı duyurması ihtimal dahilinde. Gelecek yıl ise ZTE ve Acer da WP8 yarışına katılacak firmalar olacak.