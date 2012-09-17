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Huawei, WP8 ekosistemi için Ascend W1 modelini hazırlıyor

6 yıl
2,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un kısa süre sonra yayınlanacak mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows Phone 8 için üreticilerin model hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. WP8 ekosisteminin iddialı iki oyuncusu Samsung ve Nokia'nın yanına Çinli dev Huawei de katılıyor.

Microsoft'un OEM ortakları listesinde yerini alan Huawei, kaynakların ifadesine göre Ascend D1 ve P1 modellerinin tecrübesini harmanlayacağı yeni modelde bununla birlikte tamamen farklı bir tasarım ortaya koyacak. Ascend serisine eklenecek modelin W1 adını alması bekleniyor.

Hali hazırda siyah, beyaz, mavi ve pembe renkli versiyonların test edildiği belirtiliyor. 25 Eylül'de resmi olarak tanıtılması beklenen modelin Ekim-Kasım döneminde Avrupa, Çin ve ABD serüvenine başlayacağı tahmin ediliyor. Modele biçilen yaklaşık fiyat ise 350$.

Bu üç firmanın haricinde HTC'nin yıl sonuna doğru 3 farklı WP8 cihazı duyurması ihtimal dahilinde. Gelecek yıl ise ZTE ve Acer da WP8 yarışına katılacak firmalar olacak.

http://winp.cn/portalthread-58402-1-1.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bunu alacagıma ereyon.com.tr den 1230 tl ye Lg optimus 4x hd yi alırım hem bataryası 2150 mah hem 4+1 çekirdekli işlemci hem IPS ekran :) bu telefondan çok çok üstün
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nurettinaz 6 yıl
Wp çok sağlam gelecek ve ortada ne ios ne de android kalacak. Bunu geçmişten ders alarak söylüyorum. Android ilk zamanlarında wp ye olduğu gibi her üretici bir iki model üreteceklerini söylemişti ve ürünleri piysaya sürdüler sonra android aldı başını gitti şimdi de bu wp için öyle her geçen gün bir üretici daha wp li model duyuruyor. Bence en iyi işletim sistemi hem bilgisayrda hemde mobil cihazlar da windows tur. Ve bill gates e ne kadar teşekkür etsek azdır bir çok bakımdan onun sayesinde dünyamız şu an bu halde.
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JoeyBane 6 yıl
Arkası çok hoş görünüyor. Önü biraz klasik kalmış. 350$'lık etiket gayet iyi
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Jacobıan 6 yıl
arka taraf direk s2
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nightflame 6 yıl
Gerçekten çok farklı bir tasarım olmuş, resmen devrimsel hani, bu kadar farklı yapmasalarmış keşke.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Wp kullanan telefonların neden tasarımı güzel oluyor :S
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cevapveren62 6 yıl
arkadaşlar 350$ fiyat Türkiye ye kaç tl olarak giriş yapar ?
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Dexter61 6 yıl
Samsung patent davası açsın şu firmaya ya S2 ile birebir aynı arkası
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necros76 6 yıl
Arka taraf gerçektende s2 ye benziyor
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TheDifferance 6 yıl
Huawei çok bilindik bi marka değil malasef özellikle türkiyede birine telefon markası derseniz apple samsung nokia söylüceklerdir.Telefon Tasarımı Gayet Şık F/P olursa neden alınmasın ki?......
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SystemApps 6 yıl
zaten aklı olan windos phoneye katılır.
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yavuz1928 6 yıl
Huaweinin samsung nokia htc gibi firmalardan pazar payı alması çok zor
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