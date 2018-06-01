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Huawei Watch 2 2018 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı saat pazarının değişmez ismi Huawei, biraz daha dış mekanlara göre güncellediği Huawei Watch 2 2018 modelini satışa sundu. Huawei Watch 2 2018 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
11 ay
6,9b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin şık tasarımı ve üst seviye fiyatıyla tanıdığımız akıllı saati Watch yenilendi. Huawei Watch 2 2018 modeli önceki nesle göre dayanıklılık anlamında bazı yükseltmelerle geliyor.

Huawei Watch 2 2018 özellikleri ve fiyatı

1.2 inçlik OLED panelinde 390x390 piksel çözünürlük sunan akıllı saate Snapdragon Wear 2100 platformu güç veriyor. 768MB RAM ve 4GB dahili kapasiteye sahip olan modele Google Wear OS güç veriyor.

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NFC yongası sayesinde Huawei Pay, Ali Pay gibi ödeme sistemlerinin yanında WeChat gibi platform için ödemelere de destek sunuyor. Akıllı saat IP68 sertifikası ile su altında kullanıma dayanıklı. Ayrıca GPS, nabız ölçer ve adım sayar bileşenleri de mevcut.

420mAh kapasiteli bir batarya barındıran Huawei Watch 2 2018 modeli iki farklı versiyonla geliyor. Bluetooth versiyonu 240$ fiyat etiketine sahip ve 2 güne kadar kullanım sunuyor. LTE versiyonu e-SIM veya nano SIM ile geliyor ve 1 gün kullanım süresi sunuyor. Fiyatı ise 310$.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Watch-2-2018-official_id105367 Yorum Yaz
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Samed Yavuz LEGTN 11 ay en beğenilen
Benim telefon 800 tllik saatten daha ucuz
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Samed Yavuz LEGTN 11 ay en beğenilen
Benim telefon 800 tllik saatten daha ucuz
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Opioid 11 ay
Akıllı saatler fiyatlarıne göre işlevlikleri sıfır kardeş telefon fiyatı istiyorsunuz ama yaptıkları kısıtlı
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korayalttantire 11 ay
Hayal kirikligi maalesef. Samsung'un Wear OS'lu saatini ve Google'in kendi markasiyla cikaracagi saati bekliyorum.
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burki_rock 11 ay
Kurun yüksek olmasına rağmen birebir fiyat ile memlekete gelse müthiş satar! Ama daha 1. nesli Huwaei Watch 2'nin çılgın gibi pahalı!
Bu adamlara iyi bir pazarlama müdürü lazım...
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smart1978 11 ay
Google Pixel 3 lerle beraber kendi adiyla yeni akilli saatini cikarticak o daha ustun olacak. Haberdeki mevcut olan pratikte eskisi ile ayni ...
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