Huawei Watch 2 2018 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin şık tasarımı ve üst seviye fiyatıyla tanıdığımız akıllı saati Watch yenilendi. Huawei Watch 2 2018 modeli önceki nesle göre dayanıklılık anlamında bazı yükseltmelerle geliyor.

Huawei Watch 2 2018 özellikleri ve fiyatı

1.2 inçlik OLED panelinde 390x390 piksel çözünürlük sunan akıllı saate Snapdragon Wear 2100 platformu güç veriyor. 768MB RAM ve 4GB dahili kapasiteye sahip olan modele Google Wear OS güç veriyor.

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NFC yongası sayesinde Huawei Pay, Ali Pay gibi ödeme sistemlerinin yanında WeChat gibi platform için ödemelere de destek sunuyor. Akıllı saat IP68 sertifikası ile su altında kullanıma dayanıklı. Ayrıca GPS, nabız ölçer ve adım sayar bileşenleri de mevcut.

420mAh kapasiteli bir batarya barındıran Huawei Watch 2 2018 modeli iki farklı versiyonla geliyor. Bluetooth versiyonu 240$ fiyat etiketine sahip ve 2 güne kadar kullanım sunuyor. LTE versiyonu e-SIM veya nano SIM ile geliyor ve 1 gün kullanım süresi sunuyor. Fiyatı ise 310$.