Huawei Y6 2019 tanıtıldı!

Lider akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz ay giriş seviyesi akıllı telefon modeli Y6 2019 Pro'yu tanıtmıştı. 120 euroluk bütçe dostu bir fiyat etiketi ile satışa sunulan cihazın, Pro olmayan, standart varyantı Y6 2019 da bugün tanıtıldı.

Y6 2019 ve Y6 2019 Pro arasında neredeyse hiçbir farklılık bulunmuyor. İki cihazı birbirinden tek noktalar RAM kapasiteleri ve kehribar sarısı renk seçeneği. Cihazın standart varyantı 2 GB RAM, Pro varyantı ise 3 GB RAM ile geliyor ve Y6 2019, Y6 2019 Pro'dan farklı olarak kehribar sarısı renginde, suni deri kaplamalı bir versiyona sahip.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Y6 2019, 6.09 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı göz sağlığını çok büyük oranda tehdit ettiği bilinen mavi ışığı yaymadığını tasdik eden TÜV Rheinland sertifikasına sahip.

https://www.gsmarena.com/huawei_y6_2019_goes_official_with_helio_a22_soc_and_609inch_waterdrop_display-news-35802.php

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Gücünüyonga setinden alan cihaz,vedahili depolama alanı ile geliyor.çözünürlüğünde bir arka arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda,'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor.'lik bir bataryaya sahip olan cihaz,işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.veolmak üzerefarklı renk seçeneği ile alıcı bulacak olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ne yazık ki henüz herhangi bir fikrimiz yok.