Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Y6 2019 tanıtıldı!

Huawei, yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Y6 2019'u tanıttı. Cihaz, Helio A22 yonga seti, su damlası çentiği ve kehribar sarısı renginde suni deri kaplamalı bir varyantla geliyor.
2 ay
7,2b
1
3
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Y6 2019 tanıtıldı!
 
Lider akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz ay giriş seviyesi akıllı telefon modeli Y6 2019 Pro'yu tanıtmıştı. 120 euroluk bütçe dostu bir fiyat etiketi ile satışa sunulan cihazın, Pro olmayan, standart varyantı Y6 2019 da bugün tanıtıldı.
Y6 2019 ve Y6 2019 Pro arasında neredeyse hiçbir farklılık bulunmuyor. İki cihazı birbirinden tek noktalar RAM kapasiteleri ve kehribar sarısı renk seçeneği. Cihazın standart varyantı 2 GB RAM, Pro varyantı ise 3 GB RAM ile geliyor ve Y6 2019, Y6 2019 Pro'dan farklı olarak kehribar sarısı renginde, suni deri kaplamalı bir versiyona sahip.
Huawei Y6 2019 tanıtıldı!
 
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Y6 2019, 6.09 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı göz sağlığını çok büyük oranda tehdit ettiği bilinen mavi ışığı yaymadığını tasdik eden TÜV Rheinland sertifikasına sahip.
Gücünü Helio A22 yonga setinden alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 13 MP çözünürlüğünde bir arka arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.020 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz,  Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Gece yarısı siyahı, safir mavisi ve kehribar sarısı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ne yazık ki henüz herhangi bir fikrimiz yok.
https://www.gsmarena.com/huawei_y6_2019_goes_official_with_helio_a22_soc_and_609inch_waterdrop_display-news-35802.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 2 ay en beğenilen
tasarım güzel duruyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ungalath 2 ay
suni deri tasarımı hoşuma gitti.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay ungalath

kılıfa gerek bırakmaz bu tasarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 ay en beğenilen
tasarım güzel duruyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 2 ay AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı 2 ay Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi 2 ay QR kodlu tapu dönemi başladı 2 ay Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı 2 ay Blackview dayanıklı telefon tanımına yeni bir yorum getiriyor 2 ay OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor 2 ay Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi 2 ay Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek 2 ay Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor 2 ay Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk 2 ay Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor 2 ay Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı 2 ay Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak 2 ay Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı 2 ay Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk 2 ay 5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler? 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu 2 ay Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Y6 2019 tanıtıldı! Sonraki Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısının ilk sürümü yakında yayınlanabilir 2 ay Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor 2 ay Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 2 ay Apple, LG G8'de kullanılacak teknolojinin patentini aldı 2 ay Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti 2 ay Düşük iPhone satışları, Foxconn işçilerini de etkiledi 2 ay Twitch ödüllü bir karaoke yarışması başlattı 2 ay SpaceX, yeni uzay kapsülünü ilk kez fırlattı: İşte detaylar 2 ay Samsung katlanabilir ekranları Apple ve Google’a önerdi 2 ay Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor 2 ay Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor 2 ay Amazon, hızlı sipariş için kullanılan Dash butonu hizmetini sonlandırıyor 2 ay Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor 2 ay Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak 2 ay 93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL 2 ay Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı 2 ay Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş 2 ay Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu 2 ay Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim