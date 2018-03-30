Huawei Y7 Prime 2018 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bahara hızlı bir giriş yapan Huawei ardı ardına akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. P20 ve Porsche Design gibi amiral gemisi sınıftan sonra şimdi de giriş seviyesine yakın bir telefon tanıtımı geldi.

Huawei Y7 Prime 2018 özellikleri ve fiyatı

Huawei Y7 Prime 2018 adını taşıyan akıllı telefon segmentine göre öne çıkan özelliklerle genç kullanıcılara hitap ediyor. Yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıkan Y7 Prime modeline göre biraz daha kendisini geliştirmiş.

6 inçlik IPS ekranında 720 x 1440 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon ince çerçeve tasarımına sahip. Metal çerçeve üzerine cam kaplama tercih edilirken parmak izi okuyucusu da arka kısma konumlanıyor.

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8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3000mAh kapasiteli batarya geçen yıla göre biraz düşüş göstermiş.

Arka kısımdaki 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera başarılı bulanıklık efektleri uygulayabiliyor. Ön kısımda ise özçekim tutkunları için 8MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Android 8.0 üzerinde EMUI 8 arayüzü barındıran akıllı telefon yaz aylarına doğru piyasaya çıkacak.