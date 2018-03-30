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Huawei Y7 Prime 2018 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesine yakın çift arka kamera ve ince çerçeve tasarımı sunan Huawei Y7 Prime 2018 akıllı telefon model tanıtıldı. Huawei Y7 Prime 2018 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
7,8b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bahara hızlı bir giriş yapan Huawei ardı ardına akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. P20 ve Porsche Design gibi amiral gemisi sınıftan sonra şimdi de giriş seviyesine yakın bir telefon tanıtımı geldi.

Huawei Y7 Prime 2018 özellikleri ve fiyatı

Huawei Y7 Prime 2018 adını taşıyan akıllı telefon segmentine göre öne çıkan özelliklerle genç kullanıcılara hitap ediyor. Yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıkan Y7 Prime modeline göre biraz daha kendisini geliştirmiş.

6 inçlik IPS ekranında 720 x 1440 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon ince çerçeve tasarımına sahip. Metal çerçeve üzerine cam kaplama tercih edilirken parmak izi okuyucusu da arka kısma konumlanıyor.

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8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3000mAh kapasiteli batarya geçen yıla göre biraz düşüş göstermiş.

Arka kısımdaki 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera başarılı bulanıklık efektleri uygulayabiliyor. Ön kısımda ise özçekim tutkunları için 8MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Android 8.0 üzerinde EMUI 8 arayüzü barındıran akıllı telefon yaz aylarına doğru piyasaya çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-unveils-affordable-Y7-Prime-phone-with-FullView-screen-and-dual-rear-cameras_id103677 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Huawei Y7 Prime 2018 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Peki ya fiyatının haberde olmaması :/
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daytone1 4 ay
Turkiye de satisa cikmayan telefonlar ancak Turk tuketicisini aldatir,cok kisi hala ram,islemci nedir bilmez,model diye aldigi Y7 2 gb ram,16 gb hafiza ile resmen cop. Sadece konusmak icin. Bu millete yazik oluyor...gidim Huawei sersi FİXSMARTA insanlarin cilesine sahit olun.
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daytone1 4 ay
Ayrıca konu açmak istiyorum ancak yeğenim satın aldı, hemde 1.800 tl ye vodofone kakalamış
BU telefon doğumu ile arızalı, yetersiz ve AYIPLI.
Telefon çalışmıyor, kasıyor,kasılıyor donuyor.
FİXSMART Mecidiyeköy çay beleş ( ben asla sularını da içmedim. )
Gelenlerin içinde pek çok Y7 adlı telefon benzeri ürün ile geliyorlar.
Dediğim gibi bu telefonda ciddi sıkıntılar var.
İçine sözde oyunlar yüklemişler ama oyunu bırakın normalde kasıyor,
Konu altına kullananların yorumlarını yazarsak çok iyi olur.
Bu ayıplı ve kusurlu modelden uzak dursunlar.
1800 tl ye 2 gb telefon soygundur ( mecazi manada )
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DH Misafiri 1 yıl
ya biz beğendik güzel ama fiyat lazim
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klişeavcısı 1 yıl
Huawei yeni samsung oldu sürekli telefon çıkartıyor.
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huseyincarnege 1 yıl
430 Olmadı :(
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astegon 1 yıl huseyincarnege
Neden olmadı? Giriş seviyesi için gayet de iyi olur. Her şey SD 8** serisi değil.
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OverClocK1ng 1 yıl
Şu telefonun o çözünürlükte ve o platformdaki işlemci ve o batarya ile pili efsane gider.
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Fenomenon 1 yıl
fiyatını yazsaydınız da ona göre yorum yapsaydık :D
tasarımı beğendim ama donanım orta seviye bile değil. fiyatının düşük olacağını da zannetmiyorum
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Whippoorwill 1 yıl
P20'den daha şık.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Huawei Y7 Prime 2018 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Peki ya fiyatının haberde olmaması :/
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Okisht 1 yıl
Kur değişmezse tr fiyatı 1099 olur :p
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