Huawei, ZTE, Lenovo ve Asus bu yıl akıllı telefon sevkiyatlarını ikiye katlamayı planlıyor





Satış rakamlarını her yıl katlayarak artıran akıllı telefon pazarı, özellikle Çinli firmaların katkısı ile yüksek gelir seviyelerine ulaşıyor. Akıllı telefon üreticileri açısından operatörler ile yapılan ortaklıklar satış anlamında büyük önem taşıyor. Özellikle Çin'de abone sayısı bir milyara yaklaşırken, Çinli operatörler de dünyanın en fazla abone sayısına sahip operatör konumunda bulunuyor.





Endüstri kaynaklarına göre Huawei, ZTE, Lenovo ve Asus, Çinli, ABD'li ve Avrupa'lı operatörlerle yaptıkları ortaklık neticesinde akıllı telefon sevkiyatlarını bu yıl ikiye katlamayı planlıyor.





HTC'nin One amiral gemi modelinin satışı için geniş çaplı bir operatör anlaşmasına girişmesi, bu dört üretici için de ilham kaynağı oldu. Bu tür bir uygulama ile firmaların rekabet, ürün yol haritası, ürün tasarımı ve performansı anlamında gelişmeye yardımcı olacağı öngörülüyor. Sayılan operatörler dünyanın neredeyse üçte bir nüfusuna hitap ediyor ve uygun kontratlarla abonelere sunulan akıllı telefonlar da deyim yerindeyse kapış kapış satılıyor.





Huawei, ZTE ve Lenovo hali hazırda üç büyük Çin operatörü ile ortaklık halinde ve bu ortaklık da satışlara olumlu anlamda yansıyor. Özellikle Huawei ve ZTE, bu yıl akıllı telefon pazarında ilk 5 listesinde yer almayı hedefliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130312PD221.html