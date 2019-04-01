Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı

Firmalar arasındaki çerçevesiz ekran yarışı, kızaklı, açılır-kapanır mekanizmalı ve çentikli birçok akıllı telefon tasarımı görmemize sebep oldu. Huawei de bu firmalardan biri. Çentikli yapıdaki amiral gemisi modelleri oldukça iyi sayılabilecek ekran gövde oranı ile gelseler de alt kısımda ufak bir çerçeve barındırıyorlar. Huawei CEO’su Richard Yu röportajında bu alt çerçeveyi bilerek inceltmediklerini açıkladı.

Hatalı dokunmaların önüne geçme istedik

Alt çerçevenin inceltilmemesinin sebebi hatalı dokunmaların önüne geçmek olarak belirtiliyor. Ayrıca aşağıdan yukarı kaydırma yoluyla yapılan navigasyon hareketlerinin de daha kullanışlı olması amaçlanmış. Firma, alt çerçeveyi inceltmenin akıllı telefonun rahat kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyor. Kısacası alt çerçevenin tamamıyla inceltilmemesi bir tasarım seçimi olarak kararlaştırılmış.

Özellikle yatay konumda tutuş ergonomisi düşünüldüğünde CEO’nun söylemi mantıklı geliyor. Tamamıyla çerçevesiz bir tasarımda ekrana yanlışlıkla dokunan kullanıcıların deneyimi geriye gidebilir.

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Huawei, geçtiğimiz hafta Huawei P30 ve P30 Pro modellerini tanıttı. En güncel bu iki akıllı telefonunda az da olsa alt çerçeve bulunuyor. Önceki senenin amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’da da benzer bir durum mevcuttu. İki model arasındaki farka bakmak gerekirse Huawei’nin daha çok çentik kısmını inceltmeye odaklandığı söylenebilir.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-smartphones-display-chin-not-shorter-decision_id114950