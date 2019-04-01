Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı

Hatalı dokunmaların önüne geçme istedik
Alt çerçevenin inceltilmemesinin sebebi hatalı dokunmaların önüne geçmek olarak belirtiliyor. Ayrıca aşağıdan yukarı kaydırma yoluyla yapılan navigasyon hareketlerinin de daha kullanışlı olması amaçlanmış. Firma, alt çerçeveyi inceltmenin akıllı telefonun rahat kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyor. Kısacası alt çerçevenin tamamıyla inceltilmemesi bir tasarım seçimi olarak kararlaştırılmış.
Özellikle yatay konumda tutuş ergonomisi düşünüldüğünde CEO’nun söylemi mantıklı geliyor. Tamamıyla çerçevesiz bir tasarımda ekrana yanlışlıkla dokunan kullanıcıların deneyimi geriye gidebilir.Ayrıca Bkz. "Apple yonga ekibinin lideri görevinden ayrıldı"
Huawei, geçtiğimiz hafta Huawei P30 ve P30 Pro modellerini tanıttı. En güncel bu iki akıllı telefonunda az da olsa alt çerçeve bulunuyor. Önceki senenin amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’da da benzer bir durum mevcuttu. İki model arasındaki farka bakmak gerekirse Huawei’nin daha çok çentik kısmını inceltmeye odaklandığı söylenebilir.
https://www.phonearena.com/news/Huawei-smartphones-display-chin-not-shorter-decision_id114950 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu adama kalsa "Hızlı şarj pilleri öldürüyor" diyordu bir kaç sene öncesine kadar. Şimdi 40Wh aleti var
Mi9 ve mi mix3 de alt çerçeve Apple dan daha ince
Apple sadece yanıltıcı görseller kullanıp milleti kandırmaya çalışıyor
epey.com/...
pro modelleri de xs lerden daha iyi