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Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı

Huawei CEO’su Richard Yu bir röportajında akıllı telefonlarının alt çerçevesini inceltebileceklerini ancak bilerek kalın yaptıklarını açıkladı. Detaylar haberimizde.
1 ay
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30
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı
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Firmalar arasındaki çerçevesiz ekran yarışı, kızaklı, açılır-kapanır mekanizmalı ve çentikli birçok akıllı telefon tasarımı görmemize sebep oldu. Huawei de bu firmalardan biri. Çentikli yapıdaki amiral gemisi modelleri oldukça iyi sayılabilecek ekran gövde oranı ile gelseler de alt kısımda ufak bir çerçeve barındırıyorlar. Huawei CEO’su Richard Yu röportajında bu alt çerçeveyi bilerek inceltmediklerini açıkladı.

Hatalı dokunmaların önüne geçme istedik

Alt çerçevenin inceltilmemesinin sebebi hatalı dokunmaların önüne geçmek olarak belirtiliyor. Ayrıca aşağıdan yukarı kaydırma yoluyla yapılan navigasyon hareketlerinin de daha kullanışlı olması amaçlanmış. Firma, alt çerçeveyi inceltmenin akıllı telefonun rahat kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyor. Kısacası alt çerçevenin tamamıyla inceltilmemesi bir tasarım seçimi olarak kararlaştırılmış.

Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı

Özellikle yatay konumda tutuş ergonomisi düşünüldüğünde CEO’nun söylemi mantıklı geliyor. Tamamıyla çerçevesiz bir tasarımda ekrana yanlışlıkla dokunan kullanıcıların deneyimi geriye gidebilir.

Ayrıca Bkz. "Apple yonga ekibinin lideri görevinden ayrıldı"

Huawei, geçtiğimiz hafta Huawei P30 ve P30 Pro modellerini tanıttı. En güncel bu iki akıllı telefonunda az da olsa alt çerçeve bulunuyor. Önceki senenin amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’da da benzer bir durum mevcuttu. İki model arasındaki farka bakmak gerekirse Huawei’nin daha çok çentik kısmını inceltmeye odaklandığı söylenebilir.


https://www.phonearena.com/news/Huawei-smartphones-display-chin-not-shorter-decision_id114950 Yorum Yaz
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susesa 1 ay en beğenilen
Ayfonlarda hatalı dokunma mı oluyor?
Bu adama kalsa "Hızlı şarj pilleri öldürüyor" diyordu bir kaç sene öncesine kadar. Şimdi 40Wh aleti var
Yanıtla +22
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BumberShoot 1 ay CVenturas
Yanlış bilgi
Mi9 ve mi mix3 de alt çerçeve Apple dan daha ince
Apple sadece yanıltıcı görseller kullanıp milleti kandırmaya çalışıyor
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dodofran 1 ay smart1978
yalnız ekran gövde oranı olarak huaweinin bırak pro modelleri 2binlik lite modelleri bile iphone x ten daha iyi :)
epey.com/...
pro modelleri de xs lerden daha iyi
yalnız ekran gövde oranı olarak huaweinin bırak pro modelleri 2binlik lite modelleri bile iphone x ten daha iyi :)epey.com/...pro modell...
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4 Yanıt Yanıtla +10
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Burkiling 1 ay
Çay koyarken de bardakta dudak payı bırakırım, çerçevesiz telefon bende ağzına kadar kaynar çay doldurulmuş bardak hissiyatı uyandırıyor, her şeyin fazlası zarar.
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saydin82 1 ay
enteresanlar adam ben böyle uygun görüyorum diyor siz kalkmışsınız sen yap biz onu şöyle kullanırız, böyle kullanırız diyorsunuz.Çerçevesiz telefon alın kasmaya luzüm yok
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cabriyo 1 ay
çok ince çerçeveyi ben sevmiyorum. çünkü bu sefer kılıf takmak zorunda kalıyorsun yine kalın çerçeve olmuş oluyor.
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312 . 1 ay
zeka küpleri sen ekranı full alta kadar yap bir çizgi koy google yaptığı gibi alta biz ekranın biraz üstünden doğru hareketi yaparız yeterki ekran full olsun video vs. izlerken.
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Turkforce 1 ay
İlginç tespitler var, aslında yapamıyorlarmış falan...
Arkadaş Huawei ekran üretimi mi yapıyor da adamların yapamadığını iddia ediyorsunuz. Zaten piyasada birkaç üretici var, adamlar bunlardan ekran alıp üretim yapıyor.
Zamanında telefon küçültme furyası vardı kibrit kutusundan küçük telefonlar üretildi, sonra iş tersine döndü. Şimdi de çerçeve furyası gidiyor, bakalım nereye kadar.
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Glorfindel1907 1 ay
Benim P9'da çok olmasada arada sırada yaşadığım bir sorun alt en soldaki simgeye bastığım zaman arada avucumun içinden en sağdaki simgede ne varsa onu açabiliyor, Gerçi benden başka yaşayan yok sanırım kimseye denk gelmedim böyle durumla karşılaşan
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CVenturas 1 ay
Ondan değil beyler alt çerçeveyi sıfırlamanın patenti appleda. Bu nedenle apple harici firmalar bu kadar inceltebiliyor. Ekran ile anakart arasındaki bağlantıyı sağlayan ince veriyolunu dik bir şekilde getirmenin patentiydi diye hatırlıyorum. Hatta haberini de yapmışlardı. Bu firmalar o işi yapmak isterlerse para ödeyecekler.
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BumberShoot 1 ay CVenturas
Yanlış bilgi
Mi9 ve mi mix3 de alt çerçeve Apple dan daha ince
Apple sadece yanıltıcı görseller kullanıp milleti kandırmaya çalışıyor
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YasinKsmG 1 ay
Yapamıyoruz demiyor da yaparız ama yapmıyoruz diyor kimi kandırmaya çalışıyorlar anlamıyorum bu firmaları.
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joven 1 ay
iPhone X kullanıyorum ceo’nun bahsettiği sorun yok
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susesa 1 ay en beğenilen
Ayfonlarda hatalı dokunma mı oluyor?
Bu adama kalsa "Hızlı şarj pilleri öldürüyor" diyordu bir kaç sene öncesine kadar. Şimdi 40Wh aleti var
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huawei, richard yu ve
8 etiket daha huawei alt çerçeve huawei çerçeve bilerek çerçeve inceltimiyor Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
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