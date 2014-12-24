Huawei bu yıl 20 milyon Honor modeli sattı





Son yıllarda yakaladığı başarılı çıkışla akıllı telefon pazarında ilk beşte kendisine yer bulan Huawei, bunu özellikle Honor serisi akıllı telefonların satış rakamlarına borçlu. Firma yaklaşık 20 katlık bir artış yakaladı.





Xiaomi'nin çevrimiçi satış ve maliyetina satış politikasını benimseyen Huawei, bu yıl toplamda 20 milyon Honor serisi akıllı telefon satmayı başardı. Geçen yıl firma 1 milyon satış yapmıştı. Yıl bazında yüzde 2000 artış yakalandı.





Honor serisinde Huawei farklı bir strateji izliyor. Firma ismini cihaz üzerinde göstermeyen Huawei, sadece internet üzerinden satış yapıyor. Çin'de JD, Hindistan'da Flipkart bunlardan bazıları.





Firma ayrıca kar marjını da para kazanmayan ancak para da kaybetmeyen bir oranda tutuyor. Bu oran muhtemelen yüzde 1-2 civarında zira Xiaomi de yüzde 1.8 kar marjı ile çalışıyor. Bu bakımdan firmalar sürümden kazanıyor. Samsung'un kar marjı ise yüzde 18.7.





Huawei geçtiğimiz günlerde amiral gemi Honor 6 Plus ve giriş seviyesi Honor 4X akıllı telefonlarını lanse etmişti. Bu modellerin satışına da internet üzerinden devam eden Huawei'nin gelecek yıl rakamları daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2014/12/23/us-huawei-tech-mobilephone-idUSKBN0K11QV20141223?feedType=RSS&feedName=technologyNews