Huawei bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayacak

Huawei kendi geliştirdiği işletim sistemini dünyaya tanıtmasının üzerinden birkaç hafta geçti. Harmony OS olarak adlandırılan işletim sistemi henüz akıllı telefonlarda kullanılması düşünülmeyen, IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak lanse edilmişti. Bu konu Huawei tarafından bir kez daha doğrulandı.

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Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, bu yıl Harmony işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon çıkarma gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Deneyimli yönetici Huawei’nin şu anda Google’ın Android ekosistemine bağlı kalmak istediğini söylüyor. Yani şirket, 2019 Huawei Geliştirici Konferansı'nda da belirttiği gibi başka bir seçenek kalmadıkça Harmony işletim sistemine sahip bir telefon çıkarmayacak.

ABD Huawei'ye 90 gün daha süre verdi

https://www.cnet.com/news/huawei-has-no-plans-to-launch-a-harmony-os-powered-phone-this-year/

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Bildiğiniz üzere Trump yönetimi, Çinli teknoloji devi ilearasında her türlü ticareti yasaklamıştı. Söz konusu yasak kalkmamasına rağmen ABD hükümetiHuawei'ye yönelik yaptırımları bir kez dahakararı aldı. Yasağın sadece Huawei telefonları değil, aynı zamanda şirketin alt markası olan'un cihazlarını da etkilediğini belirtelim.