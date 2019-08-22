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Huawei bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayacak

Huawei kısa süre Harmony OS adlı işletim sistemini duyurmuştu. Android ekosistemine bağlı kalmak isteyen şirket bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayı planlamıyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei kendi geliştirdiği işletim sistemini dünyaya tanıtmasının üzerinden birkaç hafta geçti. Harmony OS olarak adlandırılan işletim sistemi henüz akıllı telefonlarda kullanılması düşünülmeyen, IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak lanse edilmişti. Bu konu Huawei tarafından bir kez daha doğrulandı.
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Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, bu yıl Harmony işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon çıkarma gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Deneyimli yönetici Huawei’nin şu anda Google’ın Android ekosistemine bağlı kalmak istediğini söylüyor. Yani şirket, 2019 Huawei Geliştirici Konferansı'nda da belirttiği gibi başka bir seçenek kalmadıkça Harmony işletim sistemine sahip bir telefon çıkarmayacak.

ABD Huawei'ye 90 gün daha süre verdi

Bildiğiniz üzere Trump yönetimi, Çinli teknoloji devi ile ABD şirketleri arasında her türlü ticareti yasaklamıştı. Söz konusu yasak kalkmamasına rağmen ABD hükümeti kara listedeki Huawei'ye yönelik yaptırımları bir kez daha 90 gün erteleme kararı aldı. Yasağın sadece Huawei telefonları değil, aynı zamanda şirketin alt markası olan Honor'un cihazlarını da etkilediğini belirtelim.

https://www.cnet.com/news/huawei-has-no-plans-to-launch-a-harmony-os-powered-phone-this-year/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infom@n 2 gün
Saman alevi gibi esti geçti gitti. Bunların hepsi hikaye.
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ALKaraca 2 gün
Keşke çıkarsaydı bir tane.Şimdiden,Google'ın yaptırımlarına karşı hazırlık olurdu.İnsanları alıştırırdı.
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smart1978 2 gün
Mesele cikarmasi degil tutulabilmesi tutturabilmesi idi ...
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