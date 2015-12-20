Huawei de grafik birimi geliştirme yarışına katılıyor





Mobil cihaz pazarına dahil olan her akıllı telefon üreticisi, ilk etapta mevcut yonga tasarımlarından faydalanmayı tercih ediyor ve belirli bir tecrübe kazandıktan sonra da kendi yonga setini geliştirme çalışmalarına başlıyor. Bununla ilgili Apple, Samsung, Huawei gibi pek çok örnek görüyoruz. Dışa bağımlılığı azaltma ve esnek bir yapı oluşturma amacıyla yapılan bu çalışmalarda şimdi sıra ikinci adıma geldi. Bir süredir farklı üreticilerin grafik birimi geliştirdiğine dair iddialar gündeme geliyor.





Hali hazırda ARM Mali, Qualcomm Adreno ve Imagination Power VR grafik birimleri mobil cihazlarda boy gösteriyor. Üreticiler yonga setlerindeki işlemci çekirdeğinin yanına bu seçeneklerden en uygun olanını koyuyor ve tüketiciye sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu liste giderek artacak.





Daha önce Apple ve Samsung'un kendi grafik birimini geliştirdiğine dair iddialar okumuştuk. Yeni iddialar Huawei'nin de kendi grafik birimini tasarlama planları yaptığını gösteriyor. Huawei, kendi grafik birimini yine kendi Kirin yonga setlerine entegre edecek. Böylece performans konusunda firma daha geniş bir optimizasyon alanı elde etmiş olacak.





Huawei'nin grafik birimi haricinde depolama belleği de geliştirmek istediği konuşuluyor. Sektörün önemli isimleri SK Hynix, Samsung ve Micron'dan biri ile ortaklık yapacak olan firma, tasarımını kendi hazırladığı yongaların dökümünü ortağına bırakacak. Böylece depolama belleği konusunda optimizasyonlar Huawei'nin tasarrufunda olacak.





Huawei'nin Kirin OS adında modifiye edilmiş bir Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı da iddia ediliyordu. İşletim sistemi, işlemci, grafik birimi ve depolama ünitesini bir araya getiren Huawei, yeni nesil akıllı telefonlarında önemli hız, akıcılık, performans gibi değerlerde artışlar elde edebilecek.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Huawei-developing-its-own-GPU-and-flash-memory-chips_id76804