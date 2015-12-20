Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei de grafik birimi geliştirme yarışına katılıyor

Son dönemde mobil cihaz üreticilerinin hem işlemci hem de grafik birimi geliştirdiğini görüyoruz. Mobil işlemci pazarı geçmişte hiç olmadığı kadar hareketlenmiş durumda.
3 yıl
3,4b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei de grafik birimi geliştirme yarışına katılıyor


Mobil cihaz pazarına dahil olan her akıllı telefon üreticisi, ilk etapta mevcut yonga tasarımlarından faydalanmayı tercih ediyor ve belirli bir tecrübe kazandıktan sonra da kendi yonga setini geliştirme çalışmalarına başlıyor. Bununla ilgili Apple, Samsung, Huawei gibi pek çok örnek görüyoruz.  Dışa bağımlılığı azaltma ve esnek bir yapı oluşturma amacıyla yapılan bu çalışmalarda şimdi sıra ikinci adıma geldi. Bir süredir farklı üreticilerin grafik birimi geliştirdiğine dair iddialar gündeme geliyor. 

Hali hazırda ARM Mali, Qualcomm Adreno ve Imagination Power VR grafik birimleri mobil cihazlarda boy gösteriyor. Üreticiler yonga setlerindeki işlemci çekirdeğinin yanına bu seçeneklerden en uygun olanını koyuyor ve tüketiciye sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu liste giderek artacak. 

Daha önce Apple ve Samsung'un kendi grafik birimini geliştirdiğine dair iddialar okumuştuk. Yeni iddialar Huawei'nin de kendi grafik birimini tasarlama planları yaptığını gösteriyor. Huawei, kendi grafik birimini yine kendi Kirin yonga setlerine entegre edecek. Böylece performans konusunda firma daha geniş bir optimizasyon alanı elde etmiş olacak. 

Huawei'nin grafik birimi haricinde depolama belleği de geliştirmek istediği konuşuluyor. Sektörün önemli isimleri SK Hynix, Samsung ve Micron'dan biri ile ortaklık yapacak olan firma, tasarımını kendi hazırladığı yongaların dökümünü ortağına bırakacak. Böylece depolama belleği konusunda optimizasyonlar Huawei'nin tasarrufunda olacak. 

Huawei'nin Kirin OS adında modifiye edilmiş bir Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı da iddia ediliyordu. İşletim sistemi, işlemci, grafik birimi ve depolama ünitesini bir araya getiren Huawei, yeni nesil akıllı telefonlarında önemli hız, akıcılık, performans gibi değerlerde artışlar elde edebilecek.  

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Huawei-developing-its-own-GPU-and-flash-memory-chips_id76804 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 yıl
Rekabet tüketiciye yarar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
arm standart çekirdek tasarımı alıp bas geç yapan firmaların bunu yapabilmesi çok uzun sürelerde olur üstelik patent diye bir gerçek var qualcom bile satın alma belirli firmaların ürünlerini lisanslama gibi işler yaparak geldi bu noktaya
zaten artık iş işlemci üretmek değil onu diğerlerinden ayıran ve performanslı yenilikler üretmek zor apple bile kaç yıl sonra en iyi işlemcilerini sunuyor üstelik onlar bile power vr gpular kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ConCarnage 3 yıl
Şimdi uygulama geliştiricileri daha fazla uğraşacak. Zaten binbir çeşit işlemci var. Optimize etmekte güçlük çekiliyor. Birde farklı gpu çıkarsa extra yük. Bence yarışa dahil olamayacak huawei grafik biriminde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 3 yıl ConCarnage
ConCarnage

Şimdi uygulama geliştiricileri daha fazla uğraşacak. Zaten binbir çeşit işlemci var. Optimize etmekte güçlük çekiliyor. Birde farklı gpu çıkarsa extra yük. Bence yarışa dahil olamayacak huawei grafik biriminde.

Hiçbirinin umurunda değil isterse 1000 çeşit olsun. Hepsi opengl/vulkan üzerinden gidiyor, standart yani.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 3 yıl
Huawei yi hic sevmemisimdir. Kullandigi islemcilerin gpu lari hep zayiftir. Son telefonunda mali t880 kullanacagi soyleniyor fakat o grafik biriminin 4 cekirdekli olanını kullaniuor ve 2k ekranda.
Samasung ise o grafik biriminin yani t880 in 12 cekirdeklisini kullanacak. Huawei cpu bazli benchmarklara oynuyor tamamen. Grafik tarafinda cok zayif.. mediatekin islemcileri bu yuzden cop kendi kirin islemciside ayni sekildr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Genelde bu tarz agresif hamlelerde isteyerek yada istemeden bazi kisi veya kurumlarin patenlerine yakalanabiliyorlar. Birseye sifirdan baslamak her zaman riskli. Umarim yapabilirler zira 820 aldi basini gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 3 yıl
onceden gpu olarak vivante kullanıyorlardı bunların deyılmıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
GPU da da grafik iyice kızışacak hadi bakalım rekabet iyidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Futuremark, sanal gerçekliğe yönelik VRMark benchmark testini beta sürecine sokuyor 3 yıl Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun 3 yıl 2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları 3 yıl Efsanevi Pinball, Kickstarter ile sanal gerçekliğe geliyor 3 yıl Apple, sattığı her iPhone için Ericsson'a para ödeyecek 3 yıl Apple'ın yüksek çözünürlüklü ses formatı 2016'da gelebilir 3 yıl Aylık kullanıcı sayısına göre 2015'in en çok kullanılan uygulamaları 3 yıl Apple Türkiye’deki üçüncü mağazası için personel arayışını hızlandırdı 3 yıl PlayStation VR öncesi Driveclub'dan 360 derecelik video 3 yıl Favori uygulama ve siteleri bir araya toplayan uygulama: Relevant 3 yıl iPhone kamerası üzerinde 800 kişi çalışıyor 3 yıl OnePlus ve Oppo birleşimi gündemde 3 yıl LG'den arttırılmış gerçeklik destekli robot temizleyici 3 yıl İlk internet sitesi 25 yaşına bastı 3 yıl Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak 3 yıl Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak 3 yıl HEVC Advance, lisans ücretlerinde değişikliğe gidiyor 3 yıl Mobilite: 4.5G hız testi, 128GB'lık Note 5, ZTE Blade V6, Galaxy S3'e Android 6.0 ve dahası... 3 yıl Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu 3 yıl 2019 yılında akıllı saat pazarında Android Wear ve Apple Watch çekişmesi yaşanacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei de grafik birimi geliştirme yarışına katılıyor Sonraki Apple Pay resmen Çin'e gidiyor 3 yıl Eski Lumia modelleri için Windows 10 Mobile güncellemesi ertelendi 3 yıl LG kavisli ekrana sahip yeni bir seri başlatmaya hazırlanıyor 3 yıl Huawei P9 için Mart ayı işaret ediliyor 3 yıl Apple'ın OLED ekran iddiaları Android tarafını hareketlendirdi 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı testte "Gerçekten fark yaratıyor mu?" 3 yıl KeyMe ile kapıda kalmaya son 3 yıl Sevimli Om Nom yeniden aramızda 3 yıl TSMC'nin, 5nm süreci için hazırlıkları başladı 3 yıl Obama: "Turistlerin sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz" 3 yıl Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu 3 yıl BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak 3 yıl Turkcell'in 4.5G hız testine katıldık; İşte tüm detaylar! 3 yıl MSI anakartlarda, K serisi harici işlemcilere hız aşırtma desteği 3 yıl Microsoft Translator'a çift cihaz desteği 3 yıl 3D Touch destekli uygulamalar arasına Messenger da katıldı 3 yıl Slack'a "rahatsız etme" özelliği eklendi 3 yıl Facebook'dan HTML5 değişimi 3 yıl Apple Watch'a özel batarya takviyesi 3 yıl Asus ZenFone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim