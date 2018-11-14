İşte karşınızda Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri ve tasarımı

Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu büyük ihtimalle Mi 9 olacak. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi 9'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan yeni görseller yayınladı. Kendisi ayrıca cihazın muhtemel özelliklerinin bir listesini de paylaştı.

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Yayınlanan görsellere bakılırsa 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olacak telefonda daha küçük bir çentik göreceğiz. Bununla birlikte ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceği söylenen cihazın 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

5G teknolojisini destekleyecek

Xiaomi Mi 9 büyük ihtimalle dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile donatılacak. Kamera ünitesindeki ana sensörün 48 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 olabileceği ifade ediliyor. Daha önceki söylentiler de Mi 9'un 48 megapiksel + 13 megapiksel + 16 megapiksel çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını ortaya koymuştu.

Amiral gemisi telefon Quick Charge 5.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.700 mAh'lik bir pile ve kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Geskin son olarak Mi 9'un 5G teknolojisini destekleyen bir telefon olacağını öne sürdü. Cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1061383291025145856