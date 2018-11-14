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İşte karşınızda Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri ve tasarımı

Xiaomi Mi 8'in tanıtılmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Çinli şirketin bir sonraki amiral gemisi olacağı iddia edilen Mi 9 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı bile.
6 ay
6,1b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu büyük ihtimalle Mi 9 olacak. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi 9'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan yeni görseller yayınladı. Kendisi ayrıca cihazın muhtemel özelliklerinin bir listesini de paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı"
Yayınlanan görsellere bakılırsa 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olacak telefonda daha küçük bir çentik göreceğiz. Bununla birlikte ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceği söylenen cihazın 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

5G teknolojisini destekleyecek

Xiaomi Mi 9 büyük ihtimalle dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile donatılacak. Kamera ünitesindeki ana sensörün 48 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 olabileceği ifade ediliyor. Daha önceki söylentiler de Mi 9'un 48 megapiksel + 13 megapiksel + 16 megapiksel çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını ortaya koymuştu.
Amiral gemisi telefon Quick Charge 5.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.700 mAh'lik bir pile ve kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Geskin son olarak Mi 9'un 5G teknolojisini destekleyen bir telefon olacağını öne sürdü. Cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1061383291025145856 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Apsny 6 ay en beğenilen OverClocK1ng
bende spigen in kılıfı ve ekran koruyucusu ile birlikte s9 kullanıyorum açıkçası 2 kamera +500 mah pil + 6gb ram için o kadar para verilmez diyerek almamıştım bence s9 tek elle kullanım için sınır ekran boyutuna sahip bir telefon çok memnunum eskiden samsungla dalga geçer sony kullanırdım ilk defa samsung kullanıyorum s9 bütün ön yargımı kırdı.
bende spigen in kılıfı ve ekran koruyucusu ile birlikte s9 kullanıyorum açıkçası 2 kamera +500 mah pil + 6gb ram için o kadar para verilmez diyerek almamıştım ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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OverClocK1ng 6 ay
Tasarım güzel. Yalnız büyük telefon konusunda fikrim değişti.
S9 almıştım. Plus alsam mı acaba demiştim. Bugün arkadaşım S9 Plus aldı. Benim telefonda kılıf var. Adamda daha kılıf bile yok. Elime aldım. Çok geniş geldi. Tek elle tutmak çok zor geldi. Sonra benim kılıfı da olan S9 u elime aldım. Dedim ki kendime: İyi ki S9 almışım. Tek elle telefonu rahatça kullanabilmek gibi bir rahatlık yok valla...
Tasarım güzel. Yalnız büyük telefon konusunda fikrim değişti.S9 almıştım. Plus alsam mı acaba demiştim. Bugün arkadaşım S9 Plus aldı. Benim telefonda kılıf ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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muhayyel genç 6 ay
699$ 😉
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LooF 6 ay
Daha QC4.0 adaptörü piyasada yokken QC5.0 ciksa nolurki?
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gurkanse 6 ay
yav okumayın şöyle haberleri.editörler sırf kotalarını doldurmak için haber yapıyorlar.
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wolferto 6 ay
yorumlarda iki tane s9 reklami görünce samsung beni tedirgin etti çinliler güm ür gümbür geldi tek sıkıntı fiyat oldu sanırsam
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Kayrabey 6 ay
Anca şekil... Çentikli telefonlarında bildirim sorunu var. Bu sorun çok ama çok ciddi bir sorun. O yüzden Mi telefon alacaksanız çentikli olan model almayın.
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MMistanbul 6 ay
Mi 8 aldık 3 aydır güncelleme bekliyoruz. Telefonun bildirim sorunu var. BL kildi açmak ayrı dert. Son Xiaomi marks telefondu benim için.
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burcink 6 ay
Aynı şeyleri yazacaktım hocam 👍🏻
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esmerbuyucu 6 ay
Bildiğin Huawei P20 Pro ??
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OverClocK1ng 6 ay
Tasarım güzel. Yalnız büyük telefon konusunda fikrim değişti.
S9 almıştım. Plus alsam mı acaba demiştim. Bugün arkadaşım S9 Plus aldı. Benim telefonda kılıf var. Adamda daha kılıf bile yok. Elime aldım. Çok geniş geldi. Tek elle tutmak çok zor geldi. Sonra benim kılıfı da olan S9 u elime aldım. Dedim ki kendime: İyi ki S9 almışım. Tek elle telefonu rahatça kullanabilmek gibi bir rahatlık yok valla...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Apsny 6 ay OverClocK1ng
bende spigen in kılıfı ve ekran koruyucusu ile birlikte s9 kullanıyorum açıkçası 2 kamera +500 mah pil + 6gb ram için o kadar para verilmez diyerek almamıştım bence s9 tek elle kullanım için sınır ekran boyutuna sahip bir telefon çok memnunum eskiden samsungla dalga geçer sony kullanırdım ilk defa samsung kullanıyorum s9 bütün ön yargımı kırdı.
1 Yanıt Yanıtla +7
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pro-üye 6 ay
Xiaomi ye yakışır telefon olmuş. Sonraki telefon belli oldu
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murdocklawless 6 ay
mi6 dan sonra bu yakışır bana.
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