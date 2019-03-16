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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, arkasında ikinci ekranı bulunan telefon patenti aldı

Huawei’nin aldığı bir patent, firmanın arka tarafında ekranı bulunan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya çıkardı. Cihazın görselleri ve detayları haberimizde.
2 ay
4,8b
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4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, arkasında ikinci ekranı bulunan telefon patenti aldı
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Huawei’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefondan sonra bu sefer farklı bir tasarım üzerinde de çalıştığı görüldü. EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından paylaşılan patentte, Huawei’nin arkasında da ekranı bulunan bir akıllı telefon çizimi gözüküyor.

Arka kamerayı ön kamera gibi kullanabilirsiniz

Arka tarafa yerleştirilen ekranın temel amaçlarından biri ana kamera sensörünü ön kameraymış gibi kullanabilmek oluyor. Çizimlerde de ikinci ekranın üçlü arka kameranın hemen altına yerleştirildiğini görebilirsiniz. Ayrıca cihazın ön tarafında kamera bulunmaması da gerçek manada çerçevesiz tasarıma imkan tanıyor. Yani arka tarafa yerleştirilen ikinci ekran çentik ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması gibi çözümleri sevmeyenler için önemli bir görevi yerine getirebilir.

Huawei, arkasında ikinci ekranı bulunan telefon patenti aldı
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Tabii ki Vivo ve Nubia gibi firmalar arkasında ikinci ekranı olan akıllı telefon modellerini daha önce göstermişlerdi. Ancak Huawei’den de böyle bir çözüm görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Huawei cephesinde gözler 26 Mart tarihinde Paris’te tanıtılacak P30 serisi üzerinde. Şimdilik patentte gözüken akıllı telefon hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı.


https://www.gizmochina.com/2019/03/14/huawei-dual-display-smartphone-patent/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
İşin açıkçası benim de cebimde olsun isteyeceğim bir tasarım, arka ekran maliyeti biraz yükseltir ama daha düşük çözünürlükte daha az yer kaplayan bir ekran önemli pil tasarrufu sağlar ve önce ekranda gerçek anlamda ,damlasız, çentiksiz, noktasız bir görüntü elde edersiniz, öndeki kameraya ihtiyaç kalmaz ve arka kamera ile çok daha iyi özçekim sağlarsınız. bence akıllı telefonların gitmesi gerek yol budur.
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Buseee00 2 ay yeni yorumcu
Bence gayet mantıklı. Arka kamerayı ön kamera gibi kullanırsın ve ön ekran aktifken arkasının dokunmatigi çalışmaz ve sorun çıkarmaz. Müzik dinlerken degistirmek icin arka kamerayı kullanırız. şarj da az goturur o sekilde arka ekran.
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fuckulteli 2 ay
Görüntülü görüşme yapanlar için arkadaki küçük ekran kullanışsız olacaktır. Büyük ekranın olduğu yerde kamera şart böyle durumlarda.
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CoreXXX 2 ay
öne kamer koymakmı arkaya ekran koymakmı maliyetli olur sizce. çerçeveyi inceltmiş ama zaten ön kamer çok fazlada yer kaplamıyordu
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