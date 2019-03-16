Huawei, arkasında ikinci ekranı bulunan telefon patenti aldı

Huawei’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefondan sonra bu sefer farklı bir tasarım üzerinde de çalıştığı görüldü. EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından paylaşılan patentte, Huawei’nin arkasında da ekranı bulunan bir akıllı telefon çizimi gözüküyor.

Arka kamerayı ön kamera gibi kullanabilirsiniz

Arka tarafa yerleştirilen ekranın temel amaçlarından biri ana kamera sensörünü ön kameraymış gibi kullanabilmek oluyor. Çizimlerde de ikinci ekranın üçlü arka kameranın hemen altına yerleştirildiğini görebilirsiniz. Ayrıca cihazın ön tarafında kamera bulunmaması da gerçek manada çerçevesiz tasarıma imkan tanıyor. Yani arka tarafa yerleştirilen ikinci ekran çentik ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması gibi çözümleri sevmeyenler için önemli bir görevi yerine getirebilir.

Tabii ki Vivo ve Nubia gibi firmalar arkasında ikinci ekranı olan akıllı telefon modellerini daha önce göstermişlerdi. Ancak Huawei’den de böyle bir çözüm görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Huawei cephesinde gözler 26 Mart tarihinde Paris’te tanıtılacak P30 serisi üzerinde. Şimdilik patentte gözüken akıllı telefon hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı.

https://www.gizmochina.com/2019/03/14/huawei-dual-display-smartphone-patent/