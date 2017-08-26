Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek

Yıllardır akıllı telefon pazarında mücadelesini sürdüren ve zarar etmesine aldırmadan yatırımlarına devam eden Tayvanlı dev HTC yol ayrımına geldi. Firma önümüzdeki dönemde tamamen satış ve bölünme de dahil çeşitli opsiyonları masaya yatırdı.

Kaçınılmaz son

Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre firma bazı danışmanlık firmaları ile görüşmeler yapmaya başladı. Hisselerin tamamını Google dahil potansiyel alıcılara satmak veya HTC Vive bölümünü ayrı bir şirket olarak yapılandırmak opsiyonlar arasında.

HTC uzun süredir akıllı telefon pazarında problem yaşıyor. Ses getiren akıllı telefonlar geliştirmesine karşın kendisini düze çıkaracak satışlar yapamadı. Bunda özellikle üst seviye telefonlardaki fiyat politikası etkili oldu. Sürekli mali tablolarda zarar açıklayan firma için artık yeniden yapılandırma şart.

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Firmanın en iyi performans gösteren bölümü ise HTC Vive. Sektöre erken girmenin ve yerinde yatırım yapmanın da avantajıyla bölüm başarılı satışlar yaptı. Tam donanımlı kask sınıfında en fazla satışı yapan HTC Vive durumunda.

HTC başarılı bölümünü kendi zararı içerisinde eritmek istemiyor zira hisseler yüzde 5 daha değer kaybetti ve pazar değeri 1.9 milyar dolara geriledi. Bu bakımdan HTC Vive ayrı bir şirket olarak borsada çok daha iyi bir çizgi izleyecektir. Gelecek dönemde yüksek meblağlara satış da gerçekleştirebilir. Zaten firma HTC Vive’yi kendisine bağlı bir iştirak olarak yapılandırmıştı. Muhtemelen bu dönemin hazırlığı yapılıyordu. Şimdilik resmi bir bilgi yok.