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Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek

Bir türlü akıllı telefon pazarında kendisini toparlayamayan ve sürekli zarar eden HTC artık bir karar vermek zorunda. Tamamen satış ve bölünme de dahil opsiyonlar masada.
1 yıl
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67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek

Yıllardır akıllı telefon pazarında mücadelesini sürdüren ve zarar etmesine aldırmadan yatırımlarına devam eden Tayvanlı dev HTC yol ayrımına geldi. Firma önümüzdeki dönemde tamamen satış ve bölünme de dahil çeşitli opsiyonları masaya yatırdı.

Kaçınılmaz son

Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre firma bazı danışmanlık firmaları ile görüşmeler yapmaya başladı. Hisselerin tamamını Google dahil potansiyel alıcılara satmak veya HTC Vive bölümünü ayrı bir şirket olarak yapılandırmak opsiyonlar arasında.

HTC uzun süredir akıllı telefon pazarında problem yaşıyor. Ses getiren akıllı telefonlar geliştirmesine karşın kendisini düze çıkaracak satışlar yapamadı. Bunda özellikle üst seviye telefonlardaki fiyat politikası etkili oldu. Sürekli mali tablolarda zarar açıklayan firma için artık yeniden yapılandırma şart.

Ayrıca Bkz. "Meizu M6 Note artık resmi"

Firmanın en iyi performans gösteren bölümü ise HTC Vive. Sektöre erken girmenin ve yerinde yatırım yapmanın da avantajıyla bölüm başarılı satışlar yaptı. Tam donanımlı kask sınıfında en fazla satışı yapan HTC Vive durumunda.

HTC başarılı bölümünü kendi zararı içerisinde eritmek istemiyor zira hisseler yüzde 5 daha değer kaybetti ve pazar değeri 1.9 milyar dolara geriledi. Bu bakımdan HTC Vive ayrı bir şirket olarak borsada çok daha iyi bir çizgi izleyecektir. Gelecek dönemde yüksek meblağlara satış da gerçekleştirebilir. Zaten firma HTC Vive’yi kendisine bağlı bir iştirak olarak yapılandırmıştı. Muhtemelen bu dönemin hazırlığı yapılıyordu. Şimdilik resmi bir bilgi yok. 

 

http://hexus.net/business/news/general-business/109424-htc-considering-vive-vr-business-sell-off-says-report/ Yorum Yaz
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ylodmr 1 yıl en beğenilen
Umarım Microsofta Satmazlar. Yazık olur
1 Yanıt Yanıtla +37
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viper17 1 yıl Guhong01
Guhong01

kullanıcıları dinlemezsen böyle olur. her ne kadar en iyi kamerayı yapsan en kaliteli materyali kullansan da günün sonunda kullanıcıların çoğu tasarıma bakar ve htc tasarımları gerçekten rakiplerinin gerisinde ve yıllar oldu ama hep geriye gitti tasarımları

en iyi kamera mı


htc one m7 gibi çok satan bi telefona ultrapixel diye bişey uydurup, en dandik kamerayı en iyisiymiş gibi sattılar. Onu da hatalı ürettiler pembe-mor çekti.
Guhong01kullanıcıları dinlemezsen böyle olur. her ne kadar en iyi kamerayı yapsan en kaliteli materyali kullansan da günün sonunda kulla...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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turkattack 1 yıl konsoldede
konsoldede
sony uyuma ,sony de akil olsa bunu alir dandik telefonlarini dizayn bakimindan düzeltir

Sonyde aynı yolun yolcusu
3 Yanıt Yanıtla +19
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goktug 14 8 ay
Sony daha önce gidicek bu gidişle
Bir xz1 kullanıcısı
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kloveangel 9 ay
hTC kullanmayıp markayı kötüleyenler cahilliklerini bu kadar belli etmesin lütfen. 14 ayda 12 cihaz değiştirdim kullandığım markalar üst modellerdi. apple,xiaomi,samsung,huawei,hTC,sony,nokia. ve gördüğüm kadarıyla androidde beni memnun eden 3 marka oldu. 1.hTc 2.sony 3.xiaomi. diğerlerine telefon demiyorum zaten. hTC ye bok atanlar bi markanın özgeçmişini iyi araştırsınlar. samsung ve apple marka algısı ve model fazlalığından alan insanlar çok. kısa bir örnek vermek gerekirse, j7proyu grandprime 2 diye çıkarıp insanlara yediriyor samsung ve fiyatı da 1799-1699 bandında. bilinçli tüketim topluluğu değiliz ne yazık ki olursak daha iyi alternatifli telefonlar var. bizim tek derdimiz markalı ve logolu olsun.
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Adventure. 1 yıl
O berbat tasarımlar ile sonunun böyle olacağı belliydi.
Bir ton para verip alınan telefonun özellikleri yanında biraz şıklığıda önemlidir ama HTC son dönemlerde tasarım konusunda ağır mıçtı şimdide şirket olarak genel anlamda mıçıyorlar.
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sanatairum 1 yıl
HTC'nin ne halde olduğu zerre umrumda değil. Satılsın , parçalansın, yok edilsin.
Son 3 telefonu HTC olan biri olarak şunu söylemek istiyorum.
HTC'nin Türkiye temsilcileri, yöneticileri, bu pazarda bu markaya yön vermek konusunda en ufak parmağı olan herkes bu sektörden afaroz edilmeli. Bir marka bu kadar kötü temsil edilemez. Bu kadar berbat hizmet verilemez. Salak saçma lansman geceleri yapacağınıza azıcık reklam vereydiniz saçma sapan samsung ve lg telefonlar ile rekabet edebilirdiniz. HTC'yi sadece şampiyonlar ligi bilbordlarından görüyor millet.
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Kral_Jumong 1 yıl
M7 deki gibi dokunmatik tuş koysaydılar keşke. Hoparlör yeri + olarak çerçeve + olarak sanal tuş olunca 3 dönüm boşluk oluyordu altta
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gurkanse 1 yıl
beter olsunlar:D
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kadirirdem 1 yıl
Biz fiyatları Rakipleriyle aynı veya daha yüksek olduğunda çok dedik bunu kendi ayağına sıkıyorsun diye...İnşallah satılmaz ve bölünmez rekabet açısından önemli ve güzel cihaz yapıyorlar.
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system electronıc 1 yıl
Kaçınılmaz son, şaşırmadım, sırada sony ve lg var, onlarda istikrarlı biçimde, çizgilerini bozmadan, batma yolunda hızla ilerliyor.
HTC= Fiyat konusunda burnundan kıl aldırmaz, içine ettiği arayüz ve geride kalmış tasarımları ve optimize olmamış arayüz,iğrenç bir ram yönetimi.
SONY= ısrarla iğrenç tasarımına yıllardır devam etmesi
LG= Senelerdir devam eden, durun durun bunu kısaca özetleyeyim, LG=KRONİK SORUN.
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Kral_Jumong 1 yıl system electronıc
Lg'deki kronik sorunlar bir bitmedi. Cihazları nasıl yapıyorlar anlamadım. Hiç yapamadın git güney koreli toprağın olan samsungtan yardım al biraz yoksa batacan
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MertMeteAlp 1 yıl
Üzüldüm
M7 şaheser di.
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hamza5806 1 yıl
Çok yazık...
Yüksek fiyatta direttiler kullanıcıları dinlemediler tasarımda arayüzde beğenilen özellikleri kaldırdılar.
Umarım batmaz sensation xe one x one m7 ve daha bir çok efsane telefonun yaratıcısı bir firma sonuçta
Ayrıca ilk android telefonda htc idi android adına büyük bir kayıp ve itibar düşüşü olur bence :(
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