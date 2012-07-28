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Huawei, dünyanın en büyük telekomünikasyon altyapısı satıcısı Ericsson'u geçti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk yarısında 1.5 milyar dolar kar elde eden ve akıllı telefon pazarında Nokia'yı geride bırakmaya çalışan Huawei, farklı bir alanda daha liderlik elde etti.

Huawei yılın ilk 6 ayını 16 milyar dolar gelirle kapatırken, Light Reading firmasına göre, telekomünikasyon altyapısı sektöründe lider Ercisson'u da geride bırakmış durumda.

Yılın ilk yarısında Ericsson, 15.25 milyar dolar gelir ve 850 milyon dolar kar elde etti. Ancak iki firmanın bünyesinde farklı portfolyolar da bulunuyor. Ericsson halen hücresel altyapı sektöründe lider. Telcordia firmasının satın alınmasıyla Ericsson, ağ ürünleri satışında ciddi bir artış yakalmıştı. Huawei ise mobil cihaz alanında başarılı satışlar yapıyor.

Ericsson'un satışları Huawei'den fazla olsa da Kron ve Yuan arasındaki kur farkı liderlik mücadelesini etkiledi. Bununla birlikte bu fark nedeniyle liderlik ilerleyen dönemlerde yine değişebilir. Bu ikilinin arkasından sektörde Alcatel-Lucent ve Nokia Siemens geliyor.

http://gigaom.com/2012/07/24/huawei-knocks-off-ericsson-as-worlds-biggest-telecom-vendor/?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=gigaom Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
IceRulez
sadece 850 milyon $ kazanmayla ne olacak

arkadaş bill gates in oğlu heralde
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ENIGMA 6 yıl
Huawei cok başarılı ilerliyor...

Su an turk telekomun internet alt yapısındaki router ların buyuk bir cogunlugu Huawei ile değiştirildi..Yani su an Huawei routerlardan gecerek internete erişiyorsunuz
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ErTuFx 6 yıl
samsung 2 olarak düsünebilecegimiz bir firma muhtemelen bes yil icinde el atmadigi sey kalmayacak.
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JohnLord 6 yıl
Ericssonu severim,
ne olsa onun telefonunu kullanıyoruz
SONY XPERİ u
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akcanon 6 yıl
Huawei çok da ileri gidemez zaten
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jovanovic 6 yıl JohnLord
JohnLord

Ericssonu severim,

ne olsa onun telefonunu kullanıyoruz

SONY XPERİ u



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oturtan boğa 6 yıl JohnLord
JohnLord

Ericssonu severim,

ne olsa onun telefonunu kullanıyoruz

SONY XPERİ u

Sony Ericsson Xperia u diye bi model mi var ?
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IceRulez 6 yıl
başladınız yine bireysel olarak düşünmeye
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bingbang 6 yıl
CooL_ROMEO
IceRulezsadece 850 milyon $ kazanmayla ne olacak
Tabi canım 850 milyon $ nedirki cep harçlığı

Aman sende elinin kiri.
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CooL_ROMEO 6 yıl
IceRulez
sadece 850 milyon $ kazanmayla ne olacak

Tabi canım 850 milyon $ nedirki cep harçlığı
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IceRulez 6 yıl
sadece 850 milyon $ kazanmayla ne olacak
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