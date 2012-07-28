Huawei, dünyanın en büyük telekomünikasyon altyapısı satıcısı Ericsson'u geçti

Yılın ilk yarısında 1.5 milyar dolar kar elde eden ve akıllı telefon pazarında Nokia'yı geride bırakmaya çalışan Huawei, farklı bir alanda daha liderlik elde etti.





Huawei yılın ilk 6 ayını 16 milyar dolar gelirle kapatırken, Light Reading firmasına göre, telekomünikasyon altyapısı sektöründe lider Ercisson'u da geride bırakmış durumda.





Yılın ilk yarısında Ericsson, 15.25 milyar dolar gelir ve 850 milyon dolar kar elde etti. Ancak iki firmanın bünyesinde farklı portfolyolar da bulunuyor. Ericsson halen hücresel altyapı sektöründe lider. Telcordia firmasının satın alınmasıyla Ericsson, ağ ürünleri satışında ciddi bir artış yakalmıştı. Huawei ise mobil cihaz alanında başarılı satışlar yapıyor.





Ericsson'un satışları Huawei'den fazla olsa da Kron ve Yuan arasındaki kur farkı liderlik mücadelesini etkiledi. Bununla birlikte bu fark nedeniyle liderlik ilerleyen dönemlerde yine değişebilir. Bu ikilinin arkasından sektörde Alcatel-Lucent ve Nokia Siemens geliyor.