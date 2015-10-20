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Huawei geliştiricilere 1 milyar dolar yatırım yapacak

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei geliştiricilere 1 milyar dolar yatırım yapacak
 
Son dönemlerde akıllı telefon sektöründe adını sık sık duyduğumuz Huawei dün akşam basın toplantısı düzenleyerek önemli bir yatırımını açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geliştiricilere yatırım yapmayı planlayan elektronik devinin bu program için ayırdığı bütçe ise 1 milyar dolar.

Çin merkezli üretici akıllı telefon sektörünün yanı sıra 5G altyapısı konusunda da önemli çalışmalar yapıyor, diğer bir yandan bir çok üreticinin geri adım attığı dizüstü sektöründe Huawei'nin yeni bir oyuncu olarak dahil olması gündemde. 
Yatırım açıklamasını yapan üst düzey yönetici ve ürün müdürü Ryan Ding " Hedefimiz; geliştiricilere yardımcı olarak yenilikçi ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve sektörün getirdikleriyle birlikte kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek" dedi. Şirketin bu iş için ayırdığı bütçe de hem teknoloji hem de akıllı telefon sektörü için oldukça önemli bir miktar.

http://www.reuters.com/article/2015/10/19/us-huawei-tech-investment-idUSKCN0SD09X20151019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Curb 3 yıl
Bu hareketi Vestel gibi firmalar örnek alsa keşke.
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ALAIN DELON 3 yıl
Vizyon var adamlarda
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selmand 3 yıl ALAIN DELON
Ucuz Roman

Vizyon var adamlarda

microsoft da bile yok bu vizyon mobil sistemine böyle geliştirici desteği verse market dehşet gelişirdi.
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Patren 3 yıl
adamlar iyice büyüyor
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