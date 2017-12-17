Huawei ile mobil fotoğrafçılıkta RAW kalitesi

Artvin Şavşat

Akıllı telefonda üstün teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei, fotoğrafçılık konusuna da profesyonel olarak yaklaşıyor. Mate 10 Pro ve diğer premium modellerinde RAW özellikte fotoğraf kaydetme imkanı da sunarak; hem kalite hem de nitelik olarak profesyonelliği tüm kullanıcılarına sunuyor. Raw fotoğraf, dijital makinelerin negatifi olarak tanımlanan bir format özelliği taşıyor. Raw olarak çekilen fotoğraflar; iyi baskı alabilmek için en iyi format özelliğindedir, gürültü azaltma işlemi uygulanabilir; fotoğrafın içerdiği bilgi bozulmadan beyaz dengesi düzeltilebilir ve fotoğrafa ait tüm bilgiyi içerisinde tutan format olduğu için ileriye dönük saklama için en uygun formattır.

Daha üstün kaliteli fotoğraflar

Fotoğraf sektöründe köklü geçmişe sahip olan Leica ve Huawei, mobil fotoğrafçılıkta devrim olacak nitelikte bir iş birliği yapıyor. Bu işbirliğinden hem üstün kalitede lensleri hem de yüksek teknolojili akıllı telefonlarıyla fotoğraf tutkunu olsun olmasın herkesin gönlünde itibar kazanmış durumda. İş birliği sonucu üretilen lenslerden çıkan fotoğraflar mükemmel keskinliği, renk dağıtmıyor olması ve yansımaları önleme özellikleri ile mobil fotoğrafçılığı üst noktaya taşıyor. Huawei, Leica lensler ile cebimizde yüksek fotoğrafçılık deneyimi yaşatmaya davet ediyor.

Bolu Abant Gölü

Doğanın tüm renkleri

Yüksek çözünürlük ve Leica lensler ile mobil fotoğrafçılığa yeni bir boyut getiren Huawei akıllı telefonlarında, günün her anı çektiğiniz fotoğraflar artık profesyonel fotoğraf niteliğinde arşivleniyor. Huawei, mobil fotoğrafçılık konusuna oldukça iddialı yaklaşarak sunduğu başarılı alan derinliği, farklı efektleri ve manuel ayarları ile üstün kalitede fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor.

Huawei ile her anınız bir anı niteliğine bürünüyor. Huawei kaliteli lensleri ve teknolojisi ile sizi doğanın tüm renklerini canlı olarak keşfetmeye davet ediyor.