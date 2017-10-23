Huawei ilk 5G baz istasyonu çözümünü tanıttı

Beşinci nesil iletişim teknolojileri için firmaların yatırımları sürerken ilk prototipler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Qualcomm’un ilk 5G uyumlu akıllı telefon prototipinden sonra Huawei de baz istasyonunu tanıttı.

Sektörde ilk

Telekom altyapısı sektöründe önemli isimlerden birisi olan Huawei, uzun süredir 5G konusunda çalışmalar yapıyor. Firmanın geliştirdiği 5G uyumlu baz istasyonu anteni bu alanda bir ilke imza attı.

Telefónica Deutschland operatörü ile birlikte geliştirilen baz istasyonu prototipi yine bu operatörün alt yapısında test edilecek. 5G uyumlu olmasının yanı sıra geriye dönük olarak 4G ve 4.5G altyapılarına da destek sunuyor.

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Yeni tasarımda çoklu sinyal giriş çıkışı yapan devasa bir 3.5GHz MIMO anteni kullanılırken beraberinde ise 14 adet porta sahip olan çok bantlı bir anten daha yer alıyor. Bu tasarım mevcut 4G tasarımlarından daha az yer kaplıyor.

Huawei yeni antenin 5G altyapılarına çok kolay bir şekilde entegre edilebileceğini belirtiyor. Anten pek çok 5G ağını desteklediği için çok yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca 4G altyapısından 4.5G altyapısına geçişin de çok kolay bir şekilde yapılması mümkün olacak. Daha az yer kaplaması da anten tasarımının diğer bir önemli avantajı.

Almanya 5G teknolojileri açısından daha ileri bir aşamada bulunuyor. Zira yavaş yavaş ilk baz istasyonu prototipleri kuruluyor. Deutsche Telekom operatörü de yakında 5G anten testlerine başlayacak.