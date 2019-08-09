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Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu!

Huawei’nin uzun zamandır gündeme gelen işletim sistemi, HDC 2019 etkinliği kapsamında resmiyet kazandı. HarmonyOS, akıllı telefonlar dahil pek çok cihazın temelini oluşturacak.
11 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu!
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Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınması sonrasında kendi işletim sistemini geliştirmesiyle ilgili dedikodular hızlanmıştı. Uzun zamandır gündemde olan işletim sistemi, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin’de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde HarmonyOS’dan ilk detaylar paylaşıldı.

Akıllı telefonlar dahil birçok cihazın temelini oluşturacak

HarmonyOS firma tarafından mikrokernel tabanlı bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Yani giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil tüm akıllı cihazların temelini oluşturacak. Özellikle akıllı telefonlar tarafına odaklanırsak, firmanın Android alternatifinin HarmonyOS olduğunu söyleyebiliriz.

Hatırlarsanız ABD ile yaşanan problemlerin en büyük ayağı Google tarafından firmanın Android lisansının askıya alınmasıydı. Bu noktada HarmonyOS’un önemi Huawei için artıyor. 
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu!
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Çinli teknoloji devi, işletim sisteminin kendi ARK derleyicisiyle açık kaynak olacağını söyledi. Ayrıca ileriki zamanlarda mevcut Android uygulamalarını da destekleyecek. Uygulama mağazası gelişene kadar Android ekosisteminden yararlanabilmesi firmanın işini kolaylaştıracaktır.

Nesnelerin interneti cihazları da HarmonyOS'un kullanılacağı yerlerden bir diğeri. Bu noktada işletim sisteminin sahip olduğu TEE (Trusted Execution Environment / Güvenilir Yürütme Ortamı) sayesinde, HarmonyOS'lu tüm cihazlar arasında güvenilir bağlantı oluşması sağlanacak. Şirket yöneticisi, kilobaytlık RAM'lerden yüzlerce gigabytelık RAM'lere kadar işletim sisteminin sorunsuz çalışabileceğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor"
Firmanın şimdilik ana odağı HarmonyOS televizyonlar olacak. 2020'den önce HarmonyOS işletim sistemin sahip dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz vs. göremeyeceğiz. Her ne olursa olsun Huawei'nin önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. iOS ve Android tekelinde olan mobil işletim sistemi pazarına iddialı bir rakip geliyor. 


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FatihAsl 10 sa. en beğenilen
Açık kaynak olması bu forumda bulunan birini çok üzecek bir haber.
1 Yanıt Yanıtla +26
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WB 10 sa.
“Bi bakalim tutarsa yururuz, olmadi biz zaten endustriyel tasarlamistik”
Yanıtla +22
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wolferto 10 sa.
Diyoruz ki sadece telefon degil genel bi isletim sistemi olacak editörler dahil kimseyi inandiramadik yok telefon olmicakmis kandirildik flan filan bunu diyenlerin cogu apple ci abd sempatizani sizene android kullananlar bozulsun apple a alternatif degil androide alternatif bi isletim sistemi olacak ama dur ya androidi akliniza hantal bi isletim sistemi diye kazidiniz gelisti buna ne kulplar uyduracaksiniz siz varya abd vatandasi olmak istiyonuz demi trumpun anlinizdan opmesini flan istionuz demi sizi gidi gshfajzvais
Diyoruz ki sadece telefon degil genel bi isletim sistemi olacak editörler dahil kimseyi inandiramadik yok telefon olmicakmis kandirildik flan filan bunu diyenle...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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ahmet kontuy 3 sa.
herkes türkiye ve google açısından düşünüyor gibi geldi bana bu yeni işletim sistemini.
halbuki google ve google play'in çindeki durumunu düşününce, yetmiyor google'ın huawei'i androidden dışlarım tehdidini de göze alınca yeni işletim sisteminin öncelikle çin'e hitap edeceğini söylemek ve düşünmek gerekiyor. yani google zaten yeterince blok yiyor çinden. android kullanımını yasaklamaya çalışması google için pek iyi olmadı diye düşünüyorum. yani çin ile uğraşması bence akıl işi değildi. çinin nüfusu yeter ya, ne bloğu..

crowland benden önce yazmış. farklı düşünen biri çıkmış..
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Tolgá 4 sa.
sistem android gibi java temelli yani dandik mi olacak ?
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KayıpG 7 sa.
Devrimsel olacak ekosistem demek bütün işletim sistemlerini destekleyeceği anlamına geliyor. Yani fuchsia daha çıkmadan destek vereceğini ve ekosistemlerinde yeri olacağını söylüyor. Bu demektir ki rakibin rakibi de çıksa platforma alıcak. Müthiş bir atılım geliyor
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El_domingo 7 sa.
Devamlı kullanıdıgım programlara baktımda vazgeçilmez 3-5 tane var bunları saglayabilise program hakkaten stabil olursa uygun fiyat avantajıda oluşturursa andoidi sadece sallamaz siler geçer...
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SEO-Uzmanı 7 sa.
sonunda bremen mızıkası çıkmasın da :D
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Johan Elmander 7 sa.
Hayret açık kaynak kodlu.
Umarım başarılı olur ancak sadece Google uygulamalarının olmaması Windows Phone'u bitirdi. Pek umutlu değilim bu yüzden.
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DH Misafiri 7 sa.
Büyük ihtimal Samsung Tizen gibi olacak anca akıllı saatler Tv ler için kullanılır bu
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Belo Betty 8 sa.
Dikkatimi çeken bellek yönetimi oldu, şayet lansmanda bahsettikleri gibi "kb" boyutundan onlarca gigabyte boyutuna kadar ram ile uygun olup, kaynakları sömürmeden düzgün çalışırsa çok canlar yakar.
2Gb bellek dahi beyefendi android'e yetmiyor, ulan ben o belleğe Windows 7 kurup çatır çatır video açıyorum, ancak sözüm ona "gelişmiş" android aynısını mobilde yapamıyor. Felaket kaynak sömürmesi var, yüzlerce kez yazıyorum, binlerce tepkide alsam tıpkı symbian gibi birden bitecek bu işletim sistemi. Sistemi bu kadar sömüren işletim sistemi önünde sonunda batmaya mahkumdur.
Dalga geçenler , batmaz diyenler aynı şeyi" symbian " içinde söylüyorlardı.
Ben bu sistemden umutluyum arkadaş, ölü doğduguna da inanmıyorum . Herkesin elinde 6 cigolayt ram , kulah dolusu çekirdek işlemcisi olan telefon yok, Aandroid ilk çıktığından symbian' ile tükettikleri kaynak aynıydı, 2014 yılıan kadar 256 MB symbain telefon ile whatsap, facebook yağ gibi kayarken, aynı bellekli ,üstelik işlemcisi çok daha güçlü androd telefon daha açılırken kepiyordu. Android'de ne olduysa bu lollipop denen sürümden sonra oldu.
Bu denli hoyratça kaynak kullanan bir işletim sistemi daha tarihte göreceğimizi sanmıyorum.
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oktayakgoz 8 sa.
Bomboş.bir OS haberi daha...
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parberk9999 7 sa.
Windows phone yüzünden canımız yandı bir kere...
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deoks 8 sa.
Ancak mağazası google play seviyesine ulaşabilirse iş yapar. Yoksa kaderi windows phone ile aynı olur.
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