Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu!

Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınması sonrasında kendi işletim sistemini geliştirmesiyle ilgili dedikodular hızlanmıştı. Uzun zamandır gündemde olan işletim sistemi, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin’de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde HarmonyOS’dan ilk detaylar paylaşıldı.

Akıllı telefonlar dahil birçok cihazın temelini oluşturacak

HarmonyOS firma tarafından mikrokernel tabanlı bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Yani giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil tüm akıllı cihazların temelini oluşturacak. Özellikle akıllı telefonlar tarafına odaklanırsak, firmanın Android alternatifinin HarmonyOS olduğunu söyleyebiliriz.

Hatırlarsanız ABD ile yaşanan problemlerin en büyük ayağı Google tarafından firmanın Android lisansının askıya alınmasıydı. Bu noktada HarmonyOS’un önemi Huawei için artıyor.

Çinli teknoloji devi, işletim sisteminin kendi ARK derleyicisiyle açık kaynak olacağını söyledi. Ayrıca ileriki zamanlarda mevcut Android uygulamalarını da destekleyecek. Uygulama mağazası gelişene kadar Android ekosisteminden yararlanabilmesi firmanın işini kolaylaştıracaktır.

Nesnelerin interneti cihazları da HarmonyOS'un kullanılacağı yerlerden bir diğeri. Bu noktada işletim sisteminin sahip olduğu TEE (Trusted Execution Environment / Güvenilir Yürütme Ortamı) sayesinde, HarmonyOS'lu tüm cihazlar arasında güvenilir bağlantı oluşması sağlanacak. Şirket yöneticisi, kilobaytlık RAM'lerden yüzlerce gigabytelık RAM'lere kadar işletim sisteminin sorunsuz çalışabileceğini belirtti.

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Firmanın şimdilik ana odağı HarmonyOS televizyonlar olacak. 2020'den önce HarmonyOS işletim sistemin sahip dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz vs. göremeyeceğiz. Her ne olursa olsun Huawei'nin önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. iOS ve Android tekelinde olan mobil işletim sistemi pazarına iddialı bir rakip geliyor.