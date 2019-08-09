Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu!

Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınması sonrasında kendi işletim sistemini geliştirmesiyle ilgili dedikodular hızlanmıştı. Uzun zamandır gündemde olan işletim sistemi, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin’de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde HarmonyOS’dan ilk detaylar paylaşıldı.
Akıllı telefonlar dahil birçok cihazın temelini oluşturacak
HarmonyOS firma tarafından mikrokernel tabanlı bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Yani giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil tüm akıllı cihazların temelini oluşturacak. Özellikle akıllı telefonlar tarafına odaklanırsak, firmanın Android alternatifinin HarmonyOS olduğunu söyleyebiliriz.
Hatırlarsanız ABD ile yaşanan problemlerin en büyük ayağı Google tarafından firmanın Android lisansının askıya alınmasıydı. Bu noktada HarmonyOS’un önemi Huawei için artıyor.
Çinli teknoloji devi, işletim sisteminin kendi ARK derleyicisiyle açık kaynak olacağını söyledi. Ayrıca ileriki zamanlarda mevcut Android uygulamalarını da destekleyecek. Uygulama mağazası gelişene kadar Android ekosisteminden yararlanabilmesi firmanın işini kolaylaştıracaktır.
Nesnelerin interneti cihazları da HarmonyOS'un kullanılacağı yerlerden bir diğeri. Bu noktada işletim sisteminin sahip olduğu TEE (Trusted Execution Environment / Güvenilir Yürütme Ortamı) sayesinde, HarmonyOS'lu tüm cihazlar arasında güvenilir bağlantı oluşması sağlanacak. Şirket yöneticisi, kilobaytlık RAM'lerden yüzlerce gigabytelık RAM'lere kadar işletim sisteminin sorunsuz çalışabileceğini belirtti.Ayrıca Bkz. "Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor"
Firmanın şimdilik ana odağı HarmonyOS televizyonlar olacak. 2020'den önce HarmonyOS işletim sistemin sahip dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz vs. göremeyeceğiz. Her ne olursa olsun Huawei'nin önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. iOS ve Android tekelinde olan mobil işletim sistemi pazarına iddialı bir rakip geliyor.
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crowland benden önce yazmış. farklı düşünen biri çıkmış..
Umarım başarılı olur ancak sadece Google uygulamalarının olmaması Windows Phone'u bitirdi. Pek umutlu değilim bu yüzden.
2Gb bellek dahi beyefendi android'e yetmiyor, ulan ben o belleğe Windows 7 kurup çatır çatır video açıyorum, ancak sözüm ona "gelişmiş" android aynısını mobilde yapamıyor. Felaket kaynak sömürmesi var, yüzlerce kez yazıyorum, binlerce tepkide alsam tıpkı symbian gibi birden bitecek bu işletim sistemi. Sistemi bu kadar sömüren işletim sistemi önünde sonunda batmaya mahkumdur.
Dalga geçenler , batmaz diyenler aynı şeyi" symbian " içinde söylüyorlardı.
Ben bu sistemden umutluyum arkadaş, ölü doğduguna da inanmıyorum . Herkesin elinde 6 cigolayt ram , kulah dolusu çekirdek işlemcisi olan telefon yok, Aandroid ilk çıktığından symbian' ile tükettikleri kaynak aynıydı, 2014 yılıan kadar 256 MB symbain telefon ile whatsap, facebook yağ gibi kayarken, aynı bellekli ,üstelik işlemcisi çok daha güçlü androd telefon daha açılırken kepiyordu. Android'de ne olduysa bu lollipop denen sürümden sonra oldu.
Bu denli hoyratça kaynak kullanan bir işletim sistemi daha tarihte göreceğimizi sanmıyorum.
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