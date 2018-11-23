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Huawei katlanabilir telefonunu Mate serisi altında piyasaya sürecek

Önümüzdeki yıl katlanabilir telefon çıkaracak şirketlerden biri olan Huawei bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Çinli şirket ilk katlanabilir telefonunu Mate serisi altında piyasaya sürecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin katlanabilir  telefon çıkarma hazırlığı yapan şirketlerden biri oluğunu biliyoruz. Daha önce bu konuda bazı söylentiler gündeme gelmişti. Şimdi ise cihazın hangi isimle piyasaya sürüleceği konusunda bazı detaylar ortaya çıktı.
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Çinli teknoloji devinin katlanabilir telefonunu Mate serisi altında çıkaracağı söyleniyor. Şu an için masada Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ve Mate Fold olmak üzere toplam dört alternatif isim seçeneği var. Bunlardan hangisinin kullanılacağı bilinmediği gibi Huawei'nin cihazı tamamen farklı bir isimle karşımıza çıkarma ihtimali de var.

2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Katlanabilir telefon Mate serisinin bir parçası olacağı için amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. 5G teknolojisini destekleyeceği zaten doğrulanmıştı. Bunun haricinde açıldığında 8 inç, katlandığında ise 5 inçlik bir ekran sunacağı belirtiliyor.
Huawei, katlanabilir akıllı telefonunu 2019 yılı içerisinde çıkaracağını resmen onayladı. Şirketin cihazı Barcelona düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtabileceği söyleniyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Önümüzdeki günlerde muhtemelen konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://www.androidheadlines.com/2018/11/huawei-foldable-phone-mate-four-names.html Yorum Yaz
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Sérd@r 5 ay
Kafadan 2000€ olur ve Türkiye piyasasına bile girmez.
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koyunsavar 5 ay

Mate 20 pro zaten katlanıyor
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Gravaze 5 ay
Katlanabilir telefon konsepti bir tek benim ilgimi çekmiyor olamaz. Katlanabilir telefon işi tıpkı VR'da olduğu gibi anlamsız, kullanışsız, gerçeklere ayağı basmayan, boş bir pr örneği sadece.
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Manhunt Three 5 ay Gravaze
Alakası yok.Marjinal olacağım diye saçmalama.
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deniz_sea 5 ay
Eski Moto razr'a benzeyen bir konsept var internette dolaşan, onun gibi katlanan telefon yapılırsa mükemmel olur, ama bu ve bunun gibiler için bende sizin gibi düşünüyorum ve marjinal değilim 👍👍👍
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