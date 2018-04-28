Huawei kendi işletim sistemini geliştiriyor

Mobil işletim sistemi endüstrisinde boy gösteren Apple ve Google'a dişli bir rakip geliyor olabilir. iOS ve Android işletim sistemleri küresel pazarın %99'unu oluştursa da Samsung'un geliştirdiği Tizen, Nokia'nın Symbian işletim sistemi ve MeeGo işletim sistemleri de yok değil lakin bunların ölü doğan bebekten hiçbir farkı olmadı. Bakalım Huawei bu pazara nasıl bir giriş yapacak?

ABD hükumetinin ZTE'ye getirdiği son yasak, Çin telekomünikasyon ekipman üreticisi ZTE'nin Amerikan ürün ve hizmetlerini kullanma hakkını elinden alıyor. Yetkililer ABD'deki son yasağın yalnızca Qualcomm gibi OEM parçaları üreten Amerikan şirketlerinden parça tedariğini kapsamayacağını düşünürken, ZTE'nin Android işletim sistemini kullanma lisansını kaybedeceğini de iddia ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de Huawei; ABD'nin İran ambargosunu delmesi sonucu, zaten arası kötü olan ABD hükumetiyle iyice ters düşmüş ve ZTE'nin yaşadığı benzer bir yaptırıma maruz kalabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Hal böyle olunca "Çinli üreticiler, kendi mobil işletim sistemini mi geliştiriyor?" sorusu akıllara geldi.

Huawei kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

ABD hükumetinin 2012 yılında ZTE hakkında soruşturma başlatması sonucu, şirketin bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyor lakin bu çalışmalara Huawei de dahil oldu.

Huawei kurucusu Ren Zhengfei tarafından "Şirketler en kötü senaryolara hazır olmalı" vizyonuyla başlatılan Huawei'in kendi mobil işletim sistemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Perşembe günü Pekin'deki Küresel Mobil İnternet Konferansı'nın oturum aralarında konuşan Honor başkanı Zhao Ming, "Bu bir kapasite ve zorunluluk meselesi. Huawei'in bunu yapabileceğinden şüphem yok; ancak şimdilik Google ile çok yakın çalıştığımızdan ve Android sistemini kullanmaya devam edeceğimizden dolayı bunun gerekli olmadığını düşünüyorum." dedi. Bakalım Huawei bu alana nasıl bir giriş yapacak.

https://www.gizmochina.com/2018/04/27/huawei-reportedly-developing-its-own-os-in-case-its-gets-u-s-ban/