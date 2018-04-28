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Huawei kendi işletim sistemini geliştiriyor

Çinli firmalarla ABD hükumeti arasındaki gerilimler, Huawei'in kendi işletim sistemini geliştirmesiyle sona erebilir. Kendi işletim sistemini geliştirdiği bildirilen Huawei'in çalışmaları haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Mobil işletim sistemi endüstrisinde boy gösteren Apple ve Google'a dişli bir rakip geliyor olabilir. iOS ve Android işletim sistemleri küresel pazarın %99'unu oluştursa da Samsung'un geliştirdiği Tizen, Nokia'nın Symbian işletim sistemi ve MeeGo işletim sistemleri de yok değil lakin bunların ölü doğan bebekten hiçbir farkı olmadı. Bakalım Huawei bu pazara nasıl bir giriş yapacak?
ABD hükumetinin ZTE'ye getirdiği son yasak, Çin telekomünikasyon ekipman üreticisi ZTE'nin Amerikan ürün ve hizmetlerini kullanma hakkını elinden alıyor. Yetkililer ABD'deki son yasağın yalnızca Qualcomm gibi OEM parçaları üreten Amerikan şirketlerinden parça tedariğini kapsamayacağını düşünürken, ZTE'nin Android işletim sistemini kullanma lisansını kaybedeceğini de iddia ediyor.
Geçtiğimiz günlerde de Huawei; ABD'nin İran ambargosunu delmesi sonucu, zaten arası kötü olan ABD hükumetiyle iyice ters düşmüş ve ZTE'nin yaşadığı benzer bir yaptırıma maruz kalabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Hal böyle olunca "Çinli üreticiler, kendi mobil işletim sistemini mi geliştiriyor?" sorusu akıllara geldi.

Huawei kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

ABD hükumetinin 2012 yılında ZTE hakkında soruşturma başlatması sonucu, şirketin bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyor lakin bu çalışmalara Huawei de dahil oldu. 
Huawei kurucusu Ren Zhengfei tarafından "Şirketler en kötü senaryolara hazır olmalı" vizyonuyla başlatılan Huawei'in kendi mobil işletim sistemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Perşembe günü Pekin'deki Küresel Mobil İnternet Konferansı'nın oturum aralarında konuşan Honor başkanı Zhao Ming, "Bu bir kapasite ve zorunluluk meselesi. Huawei'in bunu yapabileceğinden şüphem yok; ancak şimdilik Google ile çok yakın çalıştığımızdan ve Android sistemini kullanmaya devam edeceğimizden dolayı bunun gerekli olmadığını düşünüyorum." dedi. Bakalım Huawei bu alana nasıl bir giriş yapacak.

https://www.gizmochina.com/2018/04/27/huawei-reportedly-developing-its-own-os-in-case-its-gets-u-s-ban/ Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Umarım sadece Huawei'nin değil de Huawei-Xiaomi-Oppo-ZTE-Meizu ortaklığı ile üretilen bir işletim sistemidir...
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Mr. Jingles 1 yıl
O şans Nokia'nın eline MeeGo ile geçmişti. Android hâlâ onun gibi multitask yeteneğine sahip değil. Microsoft her şeyi mahvetti. Piyasayı Amerikan menşeli sistemler ele geçirmiş durumda. Eskiden Symbian ile insanların hiçbir verisine erişilmiyordu. ABD daha kitlelerin bilgilerine erişebilmek için Microsoft'u Nokia'nın başına saldı ondan sonra da hiçbir iey eskisi gibi olmadı. Nokia bile boktan Android'i kullanmak zorunda kaldı.
O şans Nokia'nın eline MeeGo ile geçmişti. Android hâlâ onun gibi multitask yeteneğine sahip değil. Microsoft her şeyi mahvetti. Piyasayı Amerikan menşeli sist...
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Guest-C192699FC 1 yıl
Android eskisi kadar özgür bırakmıyor yeni bir os şart
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firat_kilic 1 yıl
Peki BİZ ne yapıyoruz ? !!!
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darkaura 1 yıl
ureticiler hala ogrenemedirler. olay isletim sistemi yapmak degil, alasini yapabilirsiniz, olay olana uygulama destegi saglatmak, her cesit aplikasyonun bulunabildigi zengin bir ekosistem olusturabilmek. oyune gec girince microsoft gibi bir yazilim devi bile bunu basaramamisken huaewei urunlerini sattircak bir ekosistemi nasil kurabilcek.
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Mücahit_ 1 yıl
Eğer ABD'nin hoşuna gitmeyecek kadar iyi işler başaran ve böylelikle kendi pazarını tehdit eden her kim yada kimler varsa o kişi veya kurumlar mutlaka İran ambargosunu delmiştir ve zararlıdır efenim.
Tüm bu yaşananlar aslında Çin'li üreticilerin önlenemez yükselişlerini kanıtlar niteliktedir. Görebilenlere.
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kadir_yilmaz 1 yıl
Cin firmalarının neden bu kadar geç kaldiki. Hükûmet desteği ile yakında sağlam bir işletim sistemi çıkarırlar.
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wRei 1 yıl
Bu atağı Xiaomi'den bekliyorum ve yapalarsa sarsıcı olacağına inandığım projedir. Miui android hantallığından kurtulsa müthiş olacak.
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interwap 1 yıl
Android tabanlı olabilir.
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V4LKyR 1 yıl
Devletlerin saçmalıkları... Sonuçta bunlar bütün insanlığa hizmet eden ürünler.
Küçüklüğümüzde mahallede "top benim" diyen ezik çocuklar vardı, top onların olduğu için istediği adamı alırlardı. Aynı olay.
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3arbar 1 yıl V4LKyR
tüm insanlığa değil.sadece amerikaya hizmet ediyorlar.
bir yerde okudum.dünyada üretilen şeylerin yüzde 40 nı amerika tüketiyor.globalizm amerikaya yaradı yarıyor.bunu terse çevirmek mümkün.milli ekonomiler dönemi başlarsa işler değişebilir.
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mladenbmv 1 yıl
bence samsung ve diğer çinli firmalar el verirse neden olmasın sonuçta google kime hizmet ettiği belli abd hükümetine ediyor ortak bir başka sistem olması abd yi saf dışı bırakmak için iyi.ama önemli olan diğer tlf firmalarla birlikte geliştirmeleri abd yi çıkarmaları aradan çünkü microsoft google apple hepsi amerikan malı ve abd tüm dünyayı geçirmiş durumda istedikleri gibi yasaklama yapıyorlar.bence tüm dünya birleşmeli ve abd nin elindeki bu kozlar alınmalı ortak bir sistem olmalı.
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3arbar 1 yıl mladenbmv
ideal olan ortak bir işletim sistemi değil.her ülke kendi os unu kullanmalı.bu olmazsa bilgiler abd ye değil çine gider.yani değişen fazla bişey olmaz.çinde zaten amerikanın fason imalatçısı konumunda.
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Tensi 1 yıl
Google'in ve Amerika'nin eninde sonunda kazik atacagini gorup Firefox OS'a destek vermeleri gerekirdi. Hala gec degil. Proje aslinda cok iyi temellendirilmis fakat destek alamamisti. Mozilla ile gorusup devam ettirebilirler.
Edit : 2012'te LG, Huawei, ZTE ve Alcatel Firefox OS konusunda epey calismislar zaten. Muhtemelen o zamanki donanimlar HTML5 performansi icin dusuk kaldigindan vazgectiler. Devam ettirseler bizim icin cok daha iyi olacak. Su anki donanimlar fazlasi ile kaldirir.
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