Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonların büyük bir kısmı Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Google hizmetlerinin neredeyse olmadığı Çin'de bile cihazlar Android tabanlı. Birçoğunun kendi işletim sistemlerini kullanmak istediği su götürmez bir gerçek olsa da, Google ekosisteminin dışında durmak büyük bir dezavantaj.
Huawei B planını hazırladı
Ancak bu duruma Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin hazırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Zira şirket CEO'su Richard Yu, Alman Welt yayınına verdiği demeçte, Android'i kullanamayacak duruma geldiklerinde şirketin kendi mobil işletim sistemi ile devam edebileceğini B planları olduğunu açıkladı. Yu yaptığı açıklamada: "Kendi işletim sistemimizi hazırladık. Bu sistemleri artık kullanamayacağımız bir durumda, hazırlıklı olacağız. Bu bizim B planımız. Ama elbette Google ve Microsoft ekosistemleriyle çalışmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.Huawei, Android'e alternatif olarak kendi platformunu geliştiren ilk firma değil. Samsung da geçmişte Tizen işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Huawei'nin endişelerine gelecek olursak da, şirket özellikle ABD ile yaşanan krizler sonucunda Android işletim sistemini kullanamayacağı günlerin de hazırlığını yapıyor diyebiliriz. Ayrıca günün birinde Google'ın Android işletim sistemini açık kaynaklı yapmak yerine, sadece kendinin kullanabileceği ihtimali de düşünülüyor.
https://www.welt.de/wirtschaft/article190034791/Huawei-Manager-zu-Spionagevorwurf-Das-hat-politische-Gruende.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huawei gelişim konusunda çok agresif davranıyor. 5 sene içerisinde her sektörde dünya devi olabilir.
Symbian androidden cok daha iyiydi windosw da daha iyiydi azicik donanimla harikalar yaratiyorlardi ama market bos olunca kimse almadi tabiki
Telefonu telefon yapan sey uygulamalar işletim sistemine kimse bakmıyor