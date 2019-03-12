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Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, özellikle son dönemlerde yaşadığı baskı ve ambargolar sonucu B planını hazırladı. Yapılan açıklamaya göre şirket kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonların büyük bir kısmı Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Google hizmetlerinin neredeyse olmadığı Çin'de bile cihazlar Android tabanlı. Birçoğunun kendi işletim sistemlerini kullanmak istediği su götürmez bir gerçek olsa da, Google ekosisteminin dışında durmak büyük bir dezavantaj.

Huawei B planını hazırladı

Ancak bu duruma Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin hazırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Zira şirket CEO'su Richard Yu, Alman Welt yayınına verdiği demeçte, Android'i kullanamayacak duruma geldiklerinde şirketin kendi mobil işletim sistemi ile devam edebileceğini B planları olduğunu açıkladı. Yu yaptığı açıklamada: "Kendi işletim sistemimizi hazırladık. Bu sistemleri artık kullanamayacağımız bir durumda, hazırlıklı olacağız. Bu bizim B planımız. Ama elbette Google ve Microsoft ekosistemleriyle çalışmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Huawei, Android'e alternatif olarak kendi platformunu geliştiren ilk firma değil. Samsung da geçmişte Tizen işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Huawei'nin endişelerine gelecek olursak da, şirket özellikle ABD ile yaşanan krizler sonucunda Android işletim sistemini kullanamayacağı günlerin de hazırlığını yapıyor diyebiliriz. Ayrıca günün birinde Google'ın Android işletim sistemini açık kaynaklı yapmak yerine, sadece kendinin kullanabileceği ihtimali de düşünülüyor.

https://www.welt.de/wirtschaft/article190034791/Huawei-Manager-zu-Spionagevorwurf-Das-hat-politische-Gruende.html Yorum Yaz
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~Lion King~ 2 ay en beğenilen
İşte böyle Huawei gibi vizyoner ve geleceği okuyabilen tek bir markamız olsaydı dolar şuan 2 lira idi.
Huawei gelişim konusunda çok agresif davranıyor. 5 sene içerisinde her sektörde dünya devi olabilir.
İşte böyle Huawei gibi vizyoner ve geleceği okuyabilen tek bir markamız olsaydı dolar şuan 2 lira idi.Huawei gelişim konusunda çok agresif davranıyor. 5 ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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hamza5806 2 ay
Isletim sisteminin bir onemi yok onemli olan market iyi bir market kurabilseler tutulur ama kuramazlar
Symbian androidden cok daha iyiydi windosw da daha iyiydi azicik donanimla harikalar yaratiyorlardi ama market bos olunca kimse almadi tabiki
Telefonu telefon yapan sey uygulamalar işletim sistemine kimse bakmıyor
Isletim sisteminin bir onemi yok onemli olan market iyi bir market kurabilseler tutulur ama kuramazlarSymbian androidden cok daha iyiydi windosw da daha i...
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arekamint 2 ay
değişiklik iyidir
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ipli jeton 2 ay
Bu haberleri çok duyduk. Dönüp dolaşıp yine androide geri dönüyorlar.
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mcebi001 2 ay
Bizde kendi işletim sistemimizi hazırlamalıyız admini abd olan sistemlerden kademeli şekilde kurtulmalıyız..!!
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hunnkaar 2 ay
Abd nin tekelinin kırılması gerekiyor her alanda dünyanın başına bela oldu abd siyonizmi
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Saint Ralph 2 ay
Telegram varken wharsapp kullanmak.??????
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Arisaka 2 ay
Samsung + Huawei + Xiaomi birleşir ortak bir işletim sistemi geliştirirlerse ortada ne ios ne android kalır. Şuan dünya akıllı telefon pazarının %44-45 ini bu 3 şirket domine ediyor apple ın pazar payı bile %12 civarı varın gerisini siz düşünün..
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serafon 2 ay
android yasaklanmaz sana merak etme.
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mert1907 2 ay
Bir ara Samsung'da Bada'yı geliştiriyordu ama sabredemedi ve arkasın da duramadi. Sistem geliştirmek zor ancak artık zorunluluk oldu ve üçüncü bir sistem mutlaka olmalı. Market engelini de bir şekilde aşarlarsa olabilir.
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esmerbuyucu 2 ay
Başından beri her telefon şirketinin yapması gereken buydu. El birliğiyle Android'i yükselttiler şimdi ise mahkum olarak yaşıyorlar. Aralarındaki ilişki kommensalizm, Google daha fazla güçlenirken bunların eline geçen bir şey olmadı.
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hamza5806 2 ay
Isletim sisteminin bir onemi yok onemli olan market iyi bir market kurabilseler tutulur ama kuramazlar
Symbian androidden cok daha iyiydi windosw da daha iyiydi azicik donanimla harikalar yaratiyorlardi ama market bos olunca kimse almadi tabiki
Telefonu telefon yapan sey uygulamalar işletim sistemine kimse bakmıyor
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