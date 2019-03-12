Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı

Akıllı telefonların büyük bir kısmı Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Google hizmetlerinin neredeyse olmadığı Çin'de bile cihazlar Android tabanlı. Birçoğunun kendi işletim sistemlerini kullanmak istediği su götürmez bir gerçek olsa da, Google ekosisteminin dışında durmak büyük bir dezavantaj.

Huawei B planını hazırladı

Ancak bu duruma Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin hazırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Zira şirket CEO'su Richard Yu, Alman Welt yayınına verdiği demeçte, Android'i kullanamayacak duruma geldiklerinde şirketin kendi mobil işletim sistemi ile devam edebileceğini B planları olduğunu açıkladı. Yu yaptığı açıklamada: "Kendi işletim sistemimizi hazırladık. Bu sistemleri artık kullanamayacağımız bir durumda, hazırlıklı olacağız. Bu bizim B planımız. Ama elbette Google ve Microsoft ekosistemleriyle çalışmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://www.welt.de/wirtschaft/article190034791/Huawei-Manager-zu-Spionagevorwurf-Das-hat-politische-Gruende.html

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Huawei, Android'e alternatif olarak kendi platformunu geliştiren ilk firma değil.da geçmişteişletim sistemini piyasaya sürmüştü. Huawei'nin endişelerine gelecek olursak da, şirket özelliklesonucunda Android işletim sistemini kullanamayacağı günlerin deyapıyor diyebiliriz. Ayrıca günün birinde Google'ınişletim sistemini açık kaynaklı yapmak yerine, sadece kendinin kullanabileceğide düşünülüyor.