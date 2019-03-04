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Huawei kızaklı yapıda telefon patenti aldı

Huawei’nin aldığı bir patent kızaklı yapıda akıllı telefon hazırlığında olabileceğini gün yüzüne çıkardı. Ayrıca tasarıma çift ön kamera paketi de konumlandırılmış.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei kızaklı yapıda telefon patenti aldı
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Firmalar akıllı telefonlarındaki çentikten vazgeçip gerçek manada çerçevesiz tasarım yapmak için birçok çözüm geliştirdiler. Bunlardan bazıları cihazın üst kısmından çıkan ön kamera, ekran içerisinde kamera deliği ve kızaklı yapıda tasarımlar olarak sıralanabilir. Huawei’nin aldığı patentte de kızaklı yapıda bir akıllı telefon görülüyor.

Çift ön kamera ve kızaklı yapı

Oppo Find X ve Xiaomi Mi Mix 3 gibi modeller kızaklı yapıda olan ilk akıllı telefon örneklerinden. Huawei’nin ortaya çıkan patentindeki tasarım ise Mi Mix 3 ile oldukça benzer gözüküyor. Tabii ki bu çizimler patent için oluşturulduğundan dolayı cihazın son görüntüsünün bu şekilde olacağını söylemek yanlış olacaktır. Kızak açıldığında çift ön kamera paketi bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise sol üst tarafa konumlandırılmış çift arka kamera bulunuyor.

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Huawei Technologies firmasına ait bu patenti Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü geçtiğimiz ay yayınlamış. Tahmin yürütmek gerekirse bu tasarımın kullanılacağı ilk model büyük ihtimalle orta sınıf bir cihaz olacaktır. En azından patent üzerindeki tasarımın buna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Daha öncesinde Huawei, P Smart X ve P Smart Z isim haklarını almıştı. Bundan dolayı kızaklı tasarımı ilk olarak P Smart serisi içerisinde de görmemiz mümkün.


https://nl.letsgodigital.org/uploads/2019/03/huawei-telefoon.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Nokia zamanında bu kızak sistemini yapmıştı bir kaç modelinde...
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scorpion20 2 ay
patentler birbirine karışmaya başladı
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oguzhan diric 2 ay
Honor magic 2 zaten kızaklı. Honor da huawei nin alt markası.
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gurkanse 2 ay
mi mix 3 bunu yapmışken huawei nasıl patentini alabilirki ?
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cemus 2 ay
Bu yapı oldukça hoş oluyor mi mix3 buna örnek katlanır yamulur kenarları eğik yapılardan çok daha iyi ve mantıklı bir cihaz olur
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