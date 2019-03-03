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PUBG Mobile'a ebeveynleri oldukça sevindirecek olan "Dijital Kilit" özelliği geliyor

PUBG Mobile'a gelen Dijital Kilit özelliği ile artık ebeveynler oyuna şifre koyabilecekler ve çocuklarının oyun oynama vakitlerini kontrol edebilecekler. Detaylar haberimizde.
2 ay
8,3b
1
4
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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30 milyonu aşkın günlük aktif kullanıcı sayısıyla son zamanların en revaçta mobil oyunlarından PUBG Mobile, özellikle çocuk ve ergen kullanıcılarına kötü örnek olduğu, olumsuz davranışlar sergilemelerine sebep olduğu gerekçesiyle sıkça tartışmalara konu oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hindistan'da 19 yaşındaki bir genç PUBG Mobile'ı kaldırabilecek donanıma sahip bir cihazı olmadığı için intihar etmişti.
Hindistan ve Çin gibi pek çok ülke genç kullanıcıları oyundan uzak tutmaya çalışıyorlar ve bu konuda oldukça sıkı tedbirler alıyorlar.
Yoğun düzeyde şiddet içeren oyun, her ne kadar yaş sınırına sahip olsa da ne yazık ki bu durum, belirlenen yaş sınırının altında olan, yani 16 yaşın altındaki kullanıcıların oyuna erişmelerine engel oluşturmuyor. Ki oyunun bahsi geçen yaş grubunda azımsanamayacak büyük bir kullanıcı kitlesi var.
Bu durumla başa çıkabilmek için adına bazı bölgelerde PUBG Mobile'a "Dijital Kilit" adı verilen yeni bir özellik geldi. Dijital Kilit, ebeveynlerin oyuna şifre koyabilmelerini sağlayan bir özellik. Böylelikle ebeveynler çocuklarının oyun oynama vakitlerini kontrol edebiliyorlar ve gerektiği durumlarda oyundan uzak kalmalarını sağlayabiliyorlar. Bu özellik şimdilik yalnızca Çinli kullanıcılarla buluşmuş durumda ancak çok büyük ihtimalle yakın gelecekte farklı bölgelerde de kullanıma açılacaktır.
https://www.digit.in/gaming/pubg-mobile-gets-digital-lock-as-parental-control-to-curb-violence-among-minors-46757.html Yorum Yaz
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emre1393 2 ay
ebeveyn çocukla uğraşmamak için veriyor veledin eline telefonu, kendi keyfine bakıyor.
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sreylare 2 ay
Çocukluğumda atariyle ve Age of Empires serileriyle, gençliğimde de Counter Strike ve Call of Duty'lerle Gothic serisiyle mutluydum. Daha bir kez olsun bu nedir diye açıp bakmadığım oyun PUBG. Bu sefer de ebeveynler oyunu kilitledi diye çocukları intihara koşacaklardır. Anne babalar çocuklarını sevgiyle devamlı yanlarında olarak büyütmedikçe daha çok kayıp kaçınılmaz.
Çocukluğumda atariyle ve Age of Empires serileriyle, gençliğimde de Counter Strike ve Call of Duty'lerle Gothic serisiyle mutluydum. Daha bir kez olsun bu nedir...
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sreylare 2 ay
Çocukluğumda atariyle ve Age of Empires serileriyle, gençliğimde de Counter Strike ve Call of Duty'lerle Gothic serisiyle mutluydum. Daha bir kez olsun bu nedir diye açıp bakmadığım oyun PUBG. Bu sefer de ebeveynler oyunu kilitledi diye çocukları intihara koşacaklardır. Anne babalar çocuklarını sevgiyle devamlı yanlarında olarak büyütmedikçe daha çok kayıp kaçınılmaz.
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emre1393 2 ay
ebeveyn çocukla uğraşmamak için veriyor veledin eline telefonu, kendi keyfine bakıyor.
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joven 2 ay
Bence hiçbir oyun bedava olmamalı bedava olunca
millet sapıtıyor
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