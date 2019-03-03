PUBG Mobile'a ebeveynleri oldukça sevindirecek olan "Dijital Kilit" özelliği geliyor

30 milyonu aşkın günlük aktif kullanıcı sayısıyla son zamanların en revaçta mobil oyunlarından PUBG Mobile, özellikle çocuk ve ergen kullanıcılarına kötü örnek olduğu, olumsuz davranışlar sergilemelerine sebep olduğu gerekçesiyle sıkça tartışmalara konu oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hindistan'da 19 yaşındaki bir genç PUBG Mobile'ı kaldırabilecek donanıma sahip bir cihazı olmadığı için intihar etmişti.

Hindistan ve Çin gibi pek çok ülke genç kullanıcıları oyundan uzak tutmaya çalışıyorlar ve bu konuda oldukça sıkı tedbirler alıyorlar.

Yoğun düzeyde şiddet içeren oyun, her ne kadar yaş sınırına sahip olsa da ne yazık ki bu durum, belirlenen yaş sınırının altında olan, yani 16 yaşın altındaki kullanıcıların oyuna erişmelerine engel oluşturmuyor. Ki oyunun bahsi geçen yaş grubunda azımsanamayacak büyük bir kullanıcı kitlesi var.

https://www.digit.in/gaming/pubg-mobile-gets-digital-lock-as-parental-control-to-curb-violence-among-minors-46757.html

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Bu durumla başa çıkabilmek için adına bazı bölgelerde'aadı verilen yeni bir özellik geldi., ebeveynlerin oyuna şifre koyabilmelerini sağlayan bir özellik. Böylelikle ebeveynler çocuklarının oyun oynama vakitlerini kontrol edebiliyorlar ve gerektiği durumlarda oyundan uzak kalmalarını sağlayabiliyorlar. Bu özellik şimdilik yalnızca Çinli kullanıcılarla buluşmuş durumda ancak çok büyük ihtimalle yakın gelecekte farklı bölgelerde de kullanıma açılacaktır.