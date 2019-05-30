Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji şirketi Huawei, son iki haftadır oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında uygulamaya koyduğu kısıtlamalar nedeniyle birçok ABD'li şirket ve organizasyon tarafından ambargo uygulanan Huawei için çözümün kapıda olduğu belirtiliyor.
Düğüm çözülüyor
Yaşanan bu krizin bir dönüm noktasına yaklaştığını söylemek mümkün. Zira, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sırtını dönen birkaç ABD'li dev organizasyon an itibarıyla şirketle tekrar işbirliği yapmaya hazır görünüyor. WIFI Alliance , Jedec ve SD Association organizasyonları kısa bir süre önce resmi ortakları arasından çıkardıkları Huawei'yi, web sitelerini güncelleyerek listelerine tekrar dahil ettiler.Tüm bu organizasyonlar Google, Qualcomm ve Intel gibi birçok ABD'li teknoloji devinin izinden giderek, Huawei'ye karşı yaptırımları desteklemişlerdi. Çünkü ABD yasalarına göre bu zorunlu bir durumdu. Ancak yaşanan bu gelişme sonrasında Huawei'nin ABD ile yeni bir anlaşma yapacağı ve bu anlaşmanın da kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak iki cepheden de henüz bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
https://www.androidpit.com/huawei-is-coming-back-these-companies-have-already-removed-the-ban Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beyinsiz Trump bunu bile düşünememiş olabilir.
bloomberght.com/...