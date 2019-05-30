Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı

Çinli teknoloji şirketi Huawei, son iki haftadır oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında uygulamaya koyduğu kısıtlamalar nedeniyle birçok ABD'li şirket ve organizasyon tarafından ambargo uygulanan Huawei için çözümün kapıda olduğu belirtiliyor.

Düğüm çözülüyor

dönüm noktasına yaklaştığını söylemek mümkün. Zira, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sırtını dönen birkaç ABD'li dev organizasyon an itibarıyla şirketle tekrar işbirliği yapmaya hazır görünüyor. WIFI Alliance , Jedec ve SD Association organizasyonları kısa bir süre önce resmi ortakları arasından çıkardıkları Huawei'yi, web sitelerini güncelleyerek listelerine tekrar dahil ettiler. Yaşanan bu krizin biryaklaştığını söylemek mümkün. Zira, Çinli teknoloji devi Huawei'yebirkaç ABD'li dev organizasyon an itibarıyla şirketle tekrar işbirliği yapmaya hazır görünüyor.veorganizasyonları kısa bir süre öncearasından çıkardıkları Huawei'yi, web sitelerini güncelleyerektekrar dahil ettiler.

https://www.androidpit.com/huawei-is-coming-back-these-companies-have-already-removed-the-ban

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Tüm bu organizasyonlarvegibi birçok ABD'li teknoloji devinin izinden giderek, Huawei'ye karşı yaptırımları desteklemişlerdi. Çünkügöre bu zorunlu bir durumdu. Ancak yaşanan bu gelişme sonrasında Huawei'nin ABD ileyapacağı ve bu anlaşmanın da kısa bir süre içindekazanacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak iki cepheden de henüz birgelmediğini de belirtelim.