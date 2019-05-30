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Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı

ABD'li şirketler tarafından uygulanan ambargolara maruz kalan Huawei ile ilgili krizin çözüm yoluna girdiği belirtiliyor. Birçok ABD'li organizasyon şirkete uyguladığı yasağı kaldırmış durumda.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi Huawei, son iki haftadır oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında uygulamaya koyduğu kısıtlamalar nedeniyle birçok ABD'li şirket ve organizasyon tarafından ambargo uygulanan Huawei için çözümün kapıda olduğu belirtiliyor.

Düğüm çözülüyor

Yaşanan bu krizin bir dönüm noktasına yaklaştığını söylemek mümkün. Zira, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sırtını dönen birkaç ABD'li dev organizasyon an itibarıyla şirketle tekrar işbirliği yapmaya hazır görünüyor. WIFI Alliance , Jedec ve SD Association organizasyonları kısa bir süre önce resmi ortakları arasından çıkardıkları Huawei'yi, web sitelerini güncelleyerek listelerine tekrar dahil ettiler.
Tüm bu organizasyonlar Google, Qualcomm ve Intel gibi birçok ABD'li teknoloji devinin izinden giderek, Huawei'ye karşı yaptırımları desteklemişlerdi. Çünkü ABD yasalarına göre bu zorunlu bir durumdu. Ancak yaşanan bu gelişme sonrasında  Huawei'nin ABD ile yeni bir anlaşma yapacağı ve bu anlaşmanın da kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak iki cepheden de henüz bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

https://www.androidpit.com/huawei-is-coming-back-these-companies-have-already-removed-the-ban Yorum Yaz
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madmahmutd 1 hf. en beğenilen
Başta yokladı, göz dağı verdi ama tabi bu yaptırımlara devam etmeyeceği belliydi.Abd de bu işten zarar görecekti. Diğer ülkeleri de unutmayalım.Bu olaylardan şu dersi çıkarmalıyız, yazılımı, donanımı, mimarisi, parçası vb. gibi şeylerin hepsini üretmemiz lazım.Öyle boş boş yerli milli demekle olmuyo. Bak adamların ne kadar şeye sahip olup nasıl yaptırımlar yaptığını görüyoruz. Çin etkilendi ama pek bir şey olmadı. Yarın öbür gün Türkiye'ye yapılsa buna benzer veya bunun dışında bir yaptırım o zaman ebemizi tersten görürüz.
Başta yokladı, göz dağı verdi ama tabi bu yaptırımlara devam etmeyeceği belliydi.Abd de bu işten zarar görecekti. Diğer ülkeleri de unutmayalım.Bu olaylardan şu...
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4 Yanıt Yanıtla +72
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Aslanhan. 1 hf.
Amerika bu sebeple geri adım atmış olabilir.
Beyinsiz Trump bunu bile düşünememiş olabilir.
bloomberght.com/...
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koyunsayar 1 hf.
Bu çin seviciliği ilerde size ağır patlayacak
1 Yanıt Yanıtla +22
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~Lion King~ 5 gün
Aralarının düzelmesi amerikanında çıkarınadır. Sevindim bu habere.
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ThE LoSt 6 gün
İşin ehli insanlar zaten sonucun böyle olacağını biliyordu 1-2 haftalık süreçte nasıl algı yaratırız çabasıyla olumsuz lekeleyici haber başlıkları ile bir yere varılamayacağı aşikar 2019'un 2. çeyreğini geride bırakmak üzereyken Huawei firmasının durdurulamaz yükselişinin karşısında Abd başta olmak üzere diğer donanım yazılım şirketlerinin meraklı gözlerle firmanın düşüş yaşamasını beklemesi acizlik olacaktır. Pazarda 2. lik koltuğunda olup hala piyasada ileri gelen söz sahiplerinden olan firmaya yüz çevirmek hiçte mantıklı bir eylem değil ilerleyen zamanlarda hiç bir şey olmamış gibi firmalar hayatlarına devam edecektir. Huawenin kararlı duruşu ve her zaman alternatif çözüm yollarının varlığını düşmanlarına hissettirmesi, cephe firmaları gelecek kaygısına ittiğini anlıyoruz biz kullanıcılara gelince en iyi donanımı en iyi fiyata hangi firma satıyor ise onun peşinde olalım israfi harcamalardan her daim kaçınalım.
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Coffee Lake 1 hf.
ABD geri vites yaptı yazmışlar ciddi ciddi
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Virtual Reality 1 hf.
Haberin içeriği " Huawei'nin ABD ile yeni bir anlaşma yapacağı ve bu anlaşmanın da kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor."

Havlu atıp anlaşmaya varmak isteyen Huawei ise, demek ki Huawei diz çöktü, ABD'li Cumhuriyetçiler kazandı.

Başta Google uygulamaları olmak üzere ABD'li mobil uygulamaların neredeyse tamamı Çin'de yasak. Bu anlaşmanın içeriği Google servisleri, facebook, instagram, vb. uygulamaların Çin'de kullanım iznini içeriyor mu? Çin hükümeti bazı yasaklarından taviz mi verdi?

Ayrıca, Çinli şirketlerin patent ve telif haklarını tanımamazlık politkası son bulacak mı?

Çin, iç pazarını batı bloğu ülkelerine tam anlamıyla açacak mı?

ABD ve batı bloğu ülkelerinin GSM operatörleri alt yapı sistemlerinde Huawei ürünlerini kullanmayacaklar mı? Daha doğrusu, Huawei bu ülkelerin operatörlerine bundan sonra alt yapı cihazları temin etmeyecek mi? Huawei bunun sözünü mü verdi?
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FatihAsl 1 hf.
Ok yaydan çıktı, ArkOs ve Risc-V mimarili işlemci geliyor. tekelin kırılması teknoloji tarihini bir üst seviye ye çıkaracak.
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True_Sun 1 hf.
Sadece birbirlerine (önce abd) rest çekerek kendi elleri ne kadar güçlü rakibin eli ne kadar güçlü onu gördüler.
Yoksa uygulanabilir yasaklar yada hamleler değildi.
Biri dedi bütün patentler bende ben olmadan üretiminin anlamı yok. Diğeri dedi hocam hammaddeler bende üretim olmazsa patentlerin bir anlamı yok.
Şimdi ortak bir noktada (çıkarda) anlaşıp yollarına devam edecekler.
Ne demişler filler tepişir ama çimenler ezilir...
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Suyheuti 1 hf.
Bütün mesele menfaat. Huaweiye ambargo başlayınca 3 aya kalmadan anlaşacaklar diye yazmıştım, geçmiş mesajlardan bakabilirsiniz. Ticarette düşmanlık olmaz. ABD, ambargoyu sürdürdüğü sürece en çok zararlı çıkan ülkelerden biri olacaktı. Samsung zaten (kendi açıklamaları da doğruluyor) kan kaybediyor. Çinlilerin toplu boykot yapıp bütün firmalarının google ile anlaşmasını çekse ortada android mi kalacaktı sanıyorsunuz. Kim kullanacak o zaman androidi? Eğer teknolojik materyalleri/hammaddelerin çoğunu da çinden alıyorsa (haberler öyle diyor) zaten mecbur geri adım atacaktı. Abd zarar göreceği bir işe asla girmez.
1 Yanıt Yanıtla +3
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mehmehcik_71 1 hf. Suyheuti
Aynen öyle.
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DH Misafiri 1 hf.
Telefon üretiminde kullanılan önemli elementlerin %97'si Çin topraklarında çıkıyor. Eğer Çin bu madenlerin satışını durdurursa dünya da akıllı telefonlar stoklar dışında neredeyse üretilemez. İşte büyük güç olmak böyle bir his. Diğer süper gücün yaptırımını yok etmek. :)
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ahmetkep 1 hf.
Her ülkenin amerikasız nasıl yaşayabilirim, amerika boykot yaparsa bana neler yapabilir diye düşünüp a, b ve c planları olması lazım
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halloz58 1 hf.
Olan bize olacak telefonumun değeri düşüyor 🤨
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