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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin Kirin 990'lı yeni telefonu Geekbench'te ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei en son amiral gemisi işlemcisini IFA fuarında tanıtmıştı. Şirketin Kirin 990 ile güçlendirilmiş yeni telefonu Geekbench platformunda göründü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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NLE-AL00 model numarasına sahip Huawei marka bir telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise kısa bir süre önce Berlin'deki IFA etkinliğinde duyurulan Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilmiş olması.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"
Söz konusu akıllı telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılacak Mate 30 ve Mate 30 Pro olması pek mümkün değil. Daha çok Mate 30 X veya Honor Vera 30 olabileceği düşünülüyor. Bunun nedeni ise Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun daha önce interente sızan model numaraları ile uyuşmaması.

Geekbench skorları yüksek

8 GB RAM içeren Huawei NLE-AL00 şüphesiz ki üst sınıf bir model olacak. Telefonun 3.842 tek çekirdek, 11.644 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Kıyaslama açısından Snapdragon 855 Plus ile güçlendirilmiş Vivo NEX 3'ten biraz daha iyi performans gösterdiğini belirtelim.
Listede görüldüğü gibi cihaz Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor. Ancak yeni çıkacak Huawei telefonların Google Play uygulamalarını ve servislerini içermemesi gibi bir durum gündemde olduğu için, akıllı telefon Çinli şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemiyle de gelebilir.


https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14602752 Yorum Yaz
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