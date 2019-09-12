Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Huawei, Mate 30 Pro'yu 19 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Resmi lansman için geri sayım başlarken cihazla ilgili sızıntılar da internete düşmeye devam ediyor. Son olarak Çinli mikro blog sitesi Weibo'da Mate 30 Pro'nun canlı görüntüsü yayınlandı.

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Paylaşılan görsel akıllı telefonun kenarlarından aşağıya doğru süzülen şelale ekranını gözler önüne seriyor. Kavisli çerçeveleri OnePlus 7 Pro ve Huawei P30 Pro modellerinden çok daha abartılı. Fotoğraf telefonun ekranında üç ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir çentik olduğunu da ortaya koyuyor.

Geri sayım başladı

https://m.weibo.cn/detail/4415669657171595

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Huawei Mate 30 serisinin ABD'nin uyguladığı yasak nedeniyle’in lisanslı sürümünden yoksun olacağı bildiriliyor. Çinli şirket yaptırımlara maruz kalmadan Android'inversiyonlarından birini kullanabilir. Mate 30 Pro, 19 Eylül’de Almanya’nınkentinde gerçekleştirilecek etkinlikte resmiyet kazanacak.