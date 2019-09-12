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Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei merakla beklenen Mate 30 serisini 19 Eylül'de tanıtacak. Resmi lansmana sayılı günler kala Mate 30 Pro varyantının canlı görüntüsü internete düştü.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, Mate 30 Pro'yu 19 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Resmi lansman için geri sayım başlarken cihazla ilgili sızıntılar da internete düşmeye devam ediyor. Son olarak Çinli mikro blog sitesi Weibo'da Mate 30 Pro'nun canlı görüntüsü yayınlandı.
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Paylaşılan görsel akıllı telefonun kenarlarından aşağıya doğru süzülen şelale ekranını gözler önüne seriyor. Kavisli çerçeveleri OnePlus 7 Pro ve Huawei P30 Pro modellerinden çok daha abartılı. Fotoğraf telefonun ekranında üç ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir çentik olduğunu da ortaya koyuyor.

Geri sayım başladı

Huawei Mate 30 serisinin ABD'nin uyguladığı yasak nedeniyle Android’in lisanslı sürümünden yoksun olacağı bildiriliyor. Çinli şirket yaptırımlara maruz kalmadan Android'in açık kaynak versiyonlarından birini kullanabilir. Mate 30 Pro, 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek etkinlikte resmiyet kazanacak.

https://m.weibo.cn/detail/4415669657171595 Yorum Yaz
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BRNSpawn 1 sa.
Tasarım güzel duruyor, kamera adası daha iyi olmuş. iPhone'lara göre çok daha iddialı ve hoş görünmekte. Ama flaşın kamera adasında uzak olması saçma, ring flaş olsa daha iyi olurmuş.
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sky__walker 1 sa.
Hee aşacaklar. Google da maldı çünkü. Mesut çevik konuyla ilgili videosu var izleyin. Türkiye de lansman yapılmayacak muhtemelen, hiçbir basın çağrılmamış, berlin deki lansman çok önceden planlandığı için iptal edilmediğini söylüyor.
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napolyon94 1 sa.
Google servis muhabbetini rahatca aşacaklar. Cihaz ciktigi gun bir takim esrarengiz kolay yontemlerle basitçe bu sorun asilacaktir. Huawei yeni kirin 990 ile a13'ü zorlar ins.
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Şıh Hazretleri 2 sa.
Şu kavisli ekran kadar lüzumsuz bir şey yok. Sırf iki milim az çerçeve olacak diye gereksiz kasıyorlar.
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canmania 2 sa.
İyi hoş da nereden tutacağız bu telefonu
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V2 2 sa.
Google servisleri yoksa ne işe yararki
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MrKattchup 2 sa.
Ön iyi de arka tasarım mate20 pro’da daha iyiydi sanki.
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sml_akyz 2 sa.
Muadillerine göre ucuz satarlarsa Çin dışında alım olabilir.
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Galaxy. 3 sa. yeni yorumcu
Huawei coştu
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koyunsayar 4 sa.
Samsung un ekranı kopyaladilar ismine Şelale ekran taktılar
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huawei, akıllı telefon ve
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