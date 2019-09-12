Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

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Huawei, Mate 30 Pro'yu 19 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Resmi lansman için geri sayım başlarken cihazla ilgili sızıntılar da internete düşmeye devam ediyor. Son olarak Çinli mikro blog sitesi Weibo'da Mate 30 Pro'nun canlı görüntüsü yayınlandı.Ayrıca Bkz. "iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı"
Paylaşılan görsel akıllı telefonun kenarlarından aşağıya doğru süzülen şelale ekranını gözler önüne seriyor. Kavisli çerçeveleri OnePlus 7 Pro ve Huawei P30 Pro modellerinden çok daha abartılı. Fotoğraf telefonun ekranında üç ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir çentik olduğunu da ortaya koyuyor.
Geri sayım başladıHuawei Mate 30 serisinin ABD'nin uyguladığı yasak nedeniyle Android’in lisanslı sürümünden yoksun olacağı bildiriliyor. Çinli şirket yaptırımlara maruz kalmadan Android'in açık kaynak versiyonlarından birini kullanabilir. Mate 30 Pro, 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek etkinlikte resmiyet kazanacak.
https://m.weibo.cn/detail/4415669657171595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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