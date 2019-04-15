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Huawei'nin bu yılki hedefi 250 milyon telefon satmak

Huawei geçtiğimiz yıl ABD ile yaşadığı gerginliğe rağmen çok iyi bir grafik çizmişti. Çinli şirketin bu yılki hedefi ise 250 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2019 yılında 250 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmayı planlıyor. Şirketin alt markası Honor'un gösterdiği yüzde 27'lik büyüme ise işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi.
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Geçen yıl, Huawei ve Xiaomi’nin 2019’da toplam sevkiyatlarda yüzde 20 büyüme gösterebileceği öngörülmüştü. Tahminler doğru çıkacak gibi gözüküyor. Öte yandan Huawei, yeni çıkardığı Huawei P30 ve P30 Pro ile hızlı bir başlangıç yaptı.

10 saniyede 200 milyon yuan'lık satış

Şirketin sadece 10 saniyede 200 milyon yuan'lık (30 milyon dolar) P30 satışı yaptığı bildiriliyor. Aynı şekilde Mate 20 serisi de piyasaya sürüldükten sonra sadece 4 ay içinde 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

https://www.gizmochina.com/2019/04/15/huawei-shipments-250-million-2019/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 1 ay
Çalışıyorlar, hak ediyorlar...
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xml-arif 1 ay
200 milyona dayanır. Adamlar gümbür gümbür geliyor.
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DH Misafiri 1 ay
8-9 ay oldu vestel z20 aldım 1500 tlye mennunum.
deli gibi pugb oynamıyorum yetiyor artıyor
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
belli çok büyük yatırım almışlar.Yoksa bi anda bu kadar yükselmesi bence pek normal değil.
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ardaada1973 1 ay yeni yorumcu
yeni aldık.umararım bozulmaz..üstelik 1 yıllık kaskoya 500 tl verdim..ekran kırığı korkusundan...
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The.Mafia 1 ay
Huawei telefon piyasasında gerçekten çok iyi 200 milyon satışa ulaşacaklarını düşünüyorum
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