Huawei'nin bu yılki hedefi 250 milyon telefon satmak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2019 yılında 250 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmayı planlıyor. Şirketin alt markası Honor'un gösterdiği yüzde 27'lik büyüme ise işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi.

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Geçen yıl, Huawei ve Xiaomi’nin 2019’da toplam sevkiyatlarda yüzde 20 büyüme gösterebileceği öngörülmüştü. Tahminler doğru çıkacak gibi gözüküyor. Öte yandan Huawei, yeni çıkardığı Huawei P30 ve P30 Pro ile hızlı bir başlangıç yaptı.

10 saniyede 200 milyon yuan'lık satış

Şirketin sadece 10 saniyede 200 milyon yuan'lık (30 milyon dolar) P30 satışı yaptığı bildiriliyor. Aynı şekilde Mate 20 serisi de piyasaya sürüldükten sonra sadece 4 ay içinde 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

https://www.gizmochina.com/2019/04/15/huawei-shipments-250-million-2019/