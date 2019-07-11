Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı

Huawei'nin SPN-AL00 ve SPN-TL00 model numarasına sahip yeni telefonu TENAA tarafından onaylandı. Çinli sertifikasyon kurumunu ziyaret eden cihazın teknik özellikleri de açığa çıktı. Ancak nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Ayrıca Bkz.

"Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor"

Telefonda, 2 MP + 2 MP + 8 MP + 48 MP sensörlerden oluşan dörtlü arka kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında ise 32 MP selfie kamerası var. TENAA sertifikası ayrıca cihazın 3.900 mAh'lik bir pil içerdiğini ve Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü ile çalıştığını gösteriyor.

Tasarımı bilinmiyor

Huawei'nin yeni telefonunda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.26 inç IPS ekran mevcut. Ayrıca siyah ve mavi olmak üzere iki renkte gelecek. 2.2 GHz hızında sekiz çekirdekli Kirin yonga seti ile güçlendirilen cihaz 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

TENAA onayı alan telefon, özellikleri itibarıyla orta sınıf bir model izlenimi veriyor. Cihazla ilgili daha önce herhangi bir sızıntı ortaya çıkmamıştı. Başta da belirttiğimiz gibi nasıl bir görünüme sahip olacağını bilemiyoruz. Zira, TENAA henüz tek bir görsel bile yayınlamadı.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2bpyRJpt4NjHKKvxhw66dV0q